【天极网家电频道】每年618，大家本想高高兴兴囤货换新，最后却总被各大平台的跨店满减、店铺隐藏券和各种预售规则折腾得精疲力竭。每每购物大促，凑满减都让人抓狂，结果算来算去，自己还是成了多花冤枉钱的“大冤种”。不过今年，虽然AI引发了不少行业的涨价潮，但是AI这个工具还是能为消费者所用的。不少平台也推出了AI大模型和AI购物助手，今年618我们终于可以试着解放自己，把这个苦差事交给AI就行。

在一片涨声中，国家绿色智能家电消费补贴还是给到了刚需消费者们实打实的支持。本轮补贴不仅额度大，覆盖的范围也变广了。除了以前常见的冰箱、洗衣机、电视，今年像扫地机器人、洗碗机、干衣机，甚至是刚流行起来的具身智能机器人，有22个新分类在很多省份都被纳入了补贴名单。当品牌的官方直降、平台的87折大额券，再加上高达15%到20%的国家补贴全部叠在一起时，不少大牌家电的到手价绝对能达到你的心理预期。面对这种多重优惠交叉的复杂情况，让AI来帮你推荐就轻松多了。

三款主流AI选品工具实测

为了帮大家探探路，我们挑选了淘宝、京东和抖音三大平台目前最常用的AI助手，用真实的购物需求对它们进行了实测，看看谁能真正帮上忙。

第一款是阿里巴巴的“千问AI购物助手”，它现在已经和淘宝生态深度绑定。我们给到了它我们的需求：“帮我选购一款电竞显示器，27英寸2K 120Hz以上刷新率，支持HDR。”千问没有像以前的传统搜索那样只推荐一堆高价单品，而是像个有经验的朋友一样，从淘宝中挑选了50款符合条件的商品，并且结合了相关内容进行推荐。它更倾向于分析我的个人需求，并且也进一步询问我预算区间以精准定位产品，并且也可以帮助生成省钱方案。

第二款是京东的“京言AI助手”。因为京东本身就是数码家电的大本营，所以京言在对比硬件时的表现非常硬核。当我们要求它对比三款主流扫地机器人时，它直接整理出了一张清晰的对比表格，并且给到了各款产品的卖点概括，并且给到了我们可以根据实际使用场景的购买建议。如果你打算在618买手机、笔记本电脑或者大件家电，京言的准确度会让你觉得很踏实。

第三款是字节跳动旗下的“豆包AI购物助理”。它的强项在于适合用户需求的生活化推荐，例如询问它“预算1k，帮我选一款优秀的TWS降入耳式噪耳机”。此时豆包就会根据用户的实际需求进行产品推荐，在列出产品核心亮点的同时也会给到产品跳转链接(抖音商城)。而你也可以进一步要求对比产品细节，豆包也能将核心差异以表格形式给到，更直观。并且给出精准的适合用户选择的理由。

AI如何帮我们做最优组合

过去我们买东西凑单，往往是为了省下30块钱的满减，结果被迫买了一堆根本用不完的抽纸或凑单小零食，最后反倒多花了钱。今年通过AI的算法，我们可以直接进行“总预算倒推”，让AI在成千上万种商品组合中，计算出性价比最高的方案;我们也可以选择用好AI工具看提醒我们的产品价格。

举个很实际的例子，假设你今年打算花15000元把新家的几件核心家电全部办齐。如果你把这个预算和具体清单交给AI，比如千问就会按照这样的逻辑帮你拆解：首先，它会建议你把钱花在刀刃上，强调“先搞定刚需大件，小件慢慢添置”。在列表过程中，它还贴心地询问我们的选购目的，给到了“新居添置”“租房添新”以及“老房焕新”的选项，并且也询问了我们在选择产品时的倾向，比如更看重品牌品质、颜值还是智能互联。然后给到了智能电视、智能冰箱、洗烘一体机以及扫地机器人的组合，还贴心地提醒我们还可以把省下来的钱加个智能音箱或空气净化器。

今年的618购物节，省钱不再需要我们去熬夜研究复杂的数学公式，也不需要去和商家的套路斗智斗勇。把这些挑花了眼的推荐、复杂的比价和凑单计算全部丢给AI去处理，我们只需要在它给到最优解后轻松下单。这才是今年年中大促最省心，也最不容易踩坑的聪明购物方法。