【天极网家电频道】在现代家庭的厨房中，油烟不仅影响烹饪体验，更是潜藏的健康威胁。传统抽油烟机往往只能处理可见油烟，对于在空气中不规则运动的PM2.5微粒和微小气味分子却力不从心，这些细微污染物会随呼吸进入人体，对中老年群体和追求健康生活的年轻用户构成长期危害。

米家开创的"净烟机"品类，正是针对这一痛点的系统性解决方案。相比采用单一负压气流的传统油烟机，米家净烟机搭载了独创的IQV多重气流组合技术，深度应用空气动力学原理，在烟机至灶具、锅具的空间内制造多股强劲气流，不仅有效吸收可见油烟，更能高效捕集PM2.5与微小气味分子，实现了传统油烟机与空气净化器的双重功效合一。

目前，米家智能净烟机系列已推出P2、Pro、S2等多款热销产品，凭借各具特色的设计和功能满足不同用户需求。接下来我们逐一解析三款热门机型的核心优势。

全能旗舰：米家智能净烟机P2

京东自营参考价：国补后3599元

作为米家新一代智能净烟机旗舰，P2凭借颠覆性的三重气流防护体系，重新定义了厨房净烟标准。

外观与设计层面，P2背板采用荷叶仿生技术钻石磨砂玻璃材质，触感细腻且一抹即净，全机身圆角设计兼顾安全与美观。3.1寸动态全彩液晶屏完整展示时间、档位及PM2.5实时数值，顶部79932mm²大面积柔光照明均匀照亮烹饪区域。

性能参数层面，P2的一字型狭长吸风口搭配两翼四涡气旋，精准锁定锅面油烟升腾轨迹；高达15m/s的后倾高速气流借助康达效应将油烟沿内壁迅速吸入，结合最大1100Pa静压，确保高楼层公共烟道也不会出现油烟倒灌。双气帘防逸技术的加入，进一步降低了颠锅爆炒、侧风干扰等复杂场景下的油烟逃逸率。

易用特性层面，P2新增一氧化碳与燃气浓度检测，可与米家APP联动，检测到泄漏风险时自动开机换气。专利双碳基负离子净化装置在非烹饪时段主动释放超过2100万个/cm³的高浓度负离子，持续去除PM2.5并抑制细菌滋生。无油网设计免去拆洗烦恼，烟灶联动、挥手智控与语音联动让中老年用户也能轻松上手。

静音旗舰：米家智能净烟机Pro

京东自营参考价：国补后3059元

作为初代旗舰P1的升级款，Pro的差异化方向在于将强劲净烟能力与极致静音体验融为一体，为追求舒适烹饪氛围的家庭提供了极具竞争力的选择。

性能参数层面，Pro同样搭载IQV动态微粒捕集技术，以三重气流分别应对油烟产生区、扩散区和泄漏区三大难题：四涡气旋在锅口处捕捉污染颗粒，14m/s高速后倾气流迅速带走扩散区油烟，左右侧翼加顶部三面气帘则全面阻断油烟逸散。凭借这套体系，Pro通过了中国家电研究院"双1级"防护认证，爆炒时烹饪者口鼻处PM2.5浓度可控制在≤37微克/立方米，优于国标室内空气质量24小时平均标准。

易用特性层面，Pro从底层全面重构风机与风道设计，从源头抑制气流噪声。最高转速档噪声相比前代降低5dB，仅相当于一般对话音量;低转速档位噪声低至54dB，约等于室内环境背景音。用户可敞开厨房门烹饪，与家人共享客厅的舒适空间，彻底告别"一个人闷在厨房"的孤立感。

白色美学：米家智能净烟机S2「小白净」

京东自营参考价：国补后2429元

在以深色系为主流的厨电市场中，S2「小白净」以一身通体纯白的造型独树一帜，成为开放式厨房与白色系家装风格的理想搭档。

外观与设计层面，S2以纯白色调打造简洁通透的厨房美学。在猛火重油的中式烹饪习惯下，白色机身能保持洁净，得益于无油网免拆洗设计与风轮特殊涂层――高速风膜保护风轮不易粘附油污，日常清洁一抹即净。

性能参数层面，S2同样搭载专利IQV动态微粒捕集技术，通过四涡捕集气旋、12m/s高速后倾气流以及防逸阻隔气帘的三重防护，在用户面部附近形成安全呼吸的黄金三角区。整机最大静压达900Pa，并搭载智能感知芯片，可根据烟道风阻自适应调节风力风压，做饭高峰期也能顺畅排烟不倒灌。

易用特性层面，S2内置高端机型同款PM2.5检测仪，超标时自动开启风机，借助米家生态多传感器互联还能联动烟雾报警、燃气报警等多重健康守护。

小结&选购建议

三款米家净烟机产品均以IQV技术为核心，在净烟除味、吸除PM2.5方面均远超传统油烟机。若追求一步到位的旗舰体验，P2凭借最强参数和最全面的安全检测功能当仁不让；若更看重静谧的烹饪氛围与家庭互动，Pro以极致降噪实现了性能与舒适的完美平衡；若家装风格以白色系为主，S2则是兼顾颜值与实力的不二之选。无论选择哪一款，米家净烟机都将成为守护全家呼吸健康的厨房科技伴侣。