【天极网家电频道】随着618大促正式拉开帷幕，作为当代家庭的“清洁刚需”，洗地机成为了不少消费者关注的焦点。但事实上，许多用户在入手洗地机后却陷入两难：边角擦不净需要返工、低矮空间进不去积灰严重、频繁加水打断清洁、滚刷发霉发臭等痛点频现。作为智能清洁领域的领军品牌，追觅洗地机始终坚持以技术创新解决用户的清洁痛点。在AWE 2026展会上，追觅最新旗舰追觅T70 Ultra Station凭借颠覆性创新，斩获家电行业分量极重的“艾普兰金奖”，成为本届展会唯一获此殊荣的洗地机。

追觅T70 Ultra Station凭借首创的“双机械臂系统”与“免安装自动补水基站”黄金组合，系统性攻克了边角盲区、毛发缠绕及频繁维护等顽疾，将洗地机体验从“被动工具”升华为“一站式省心”的清洁神器。

边角清洁：主动贴边 vs 被动贴边

因此，消费者在选购洗地机时，需要注意甄别“双侧0贴边”这类宣传，当前市面上多数所谓的贴边清洁，和真正有效的贴边清洁有着本质区别。

市面上许多洗地机宣称"双侧0贴边"，但实际上，这类产品的滚刷固定在机身侧边，所谓贴边不过是推拉时机身被动靠贴墙，一旦遇到桌腿、橱柜死角或低矮缝隙便无能为力，墙边留下的"黑线"和桌腿周围的环状灰尘带，仍然需要用户弯腰趴地用抹布返工。

追觅T70 Ultra Station搭载的EdgeHunter™巡边探洗臂则截然不同。它配备高精度TOF传感器，能在0.1秒内毫米级感知周围边界，靠近墙角或桌腿时机械臂会主动向外探出，而非被动蹭墙。这种"主动探边"与"被动贴墙"之间的本质区别，决定了清洁覆盖能否真正做到0死角。

那些年被边角、水渍和毛发"支配的恐惧"，有了解法

家里养了猫的人都懂，猫粮撒一地、猫砂带出来，洗地机一推就把颗粒物推得到处都是，吸口卡壳更是家常便饭。厨房橱柜内退的踢脚线缝隙、沙发底下的积灰死角、桌腿根部的污渍黑圈……这些地方每次打扫完总感觉没干净，却又没有更好的办法。

T70 Ultra Station的双机械臂系统正是为这些场景而生。前端的灵捕广域机械臂3.0将滚刷抬升高度提升了142%，最高提供17mm的通过空间，猫砂、宠物粮、坚果壳等大颗粒垃圾能全部吸入，配合27000Pa飓风吸力，干湿垃圾一扫而净。机械臂上的柔性记忆材质刮条在回拉时0.2秒快速下压，紧贴地面刮净水渍，即拖即干，不留水渍，也不伤地板。

侧边的EdgeHunter™巡边探洗臂则专门对付那些"够不着"的死角。日常贴边模式下，传感器实时感知墙边与桌腿，机械臂自动外扩5mm，以145转/分钟的高速旋转配合电机强力下压，将桌腿根部、踢脚线边缘的积尘彻底刮净;遇到橱柜底部内退区域，一键切换手动外扩模式，巡边探洗臂可探出30mm，深入以往任何洗地机都无法触及的缝隙，实现100%湿拖覆盖。

对于长发女性和养宠家庭来说，毛发缠绕滚刷是另一场噩梦。T70 Ultra Station搭载的瑞士PPA割毛齿刃3.0，通过"锁、割、吸、洗"全链路处理，99枚密集梳齿将毛发顺直后，60°黄金切角齿刃瞬间切断70cm以上的长发并直接吸入污水箱，滚刷0缠绕，彻底告别用剪刀清理滚刷的痛苦。

追觅T70 Ultra Station机身薄至9.85cm，支持180°恒动平躺，能轻松钻进床底、沙发底等低矮盲区，且平躺时吸力不减，防污水倒灌设计让使用更安心。升级的航天级AI全向助力系统电机扭矩提升66%，智能识别推拉方向并提供双向助力，让每位家庭成员都能轻松掌控。

后期轻松维护

很多人买洗地机之前没想到，清洁之后的"善后"才是最费心的环节――倒污水、加清水、清理滚刷、等待晾干，每一步都是负担。T70 Ultra Station的基站设计，把这些麻烦一并解决了。

用完放回基站，5.5L大容量补水舱会自动为主机补水，同时将污水抽回污水箱，一次加水可满足约7天的清洁需求。基站还支持95℃高温热水自清洁，通过"堤坝式"包裹结构360°浸泡滚刷，模拟手洗的"浸泡、揉搓、透洗"流程，彻底溶解顽固油污并高效杀菌。自清洁完成后，双模式烘干系统(5分钟全速烘干+45分贝静音烘干)让滚刷彻底干燥，配合14天防臭抗菌污水箱，从根源杜绝异味与霉菌滋生。

618闭眼入的清洁标杆

追觅T70 Ultra Station绝非单纯参数堆砌，而是用结构创新重构了家庭清洁逻辑。双机械臂解决了"洗不到"的边角盲区，免安装自动补水基站与95℃高温自清洁解决了"维护麻烦"的后顾之忧，超薄平躺与AI全向助力则让每一次使用都轻松省力。

今年618，若你正为墙角灰线、柜底积灰、宠物毛发及频繁加水而烦恼，追觅T70 Ultra Station无疑是最值得入手的清洁标杆。国补后价格低至3507元，购买还享整机2年质保、90天只换不修，以及7天无理由退货且上门免运费服务，并支持价保618(至6月28日)，买贵双倍赔。配合满减折扣与价保618保障，正是最佳入手时机。不妨赶快下单，开启一站式省心的科技清洁新生活吧!

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