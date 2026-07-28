【天极网家电频道】近日，追觅扫地机获得欧睿国际(Euromonitor International)权威认证，其搭载的18cm极致外扩仿生机械臂被认定为全球首创。这一认证的背后，不仅是一次产品参数的突破，整个扫地机器人行业正加速驶入“空间智能”的新赛道。

即便是在智能家居普及率极高的今天，扫地机器人依然有一个令无数强迫症患者头疼的“死角”――墙角。长期以来，无论扫地机器人的吸力如何攀升、避障算法如何精进，那个由两面墙壁夹成的90度直角，始终是圆盘状机身的物理禁区。消费者往往会发现，扫地机在开阔地带如鱼得水，但在家具腿周围、橱柜边缘，却总会留下一圈尴尬的灰尘带。这种“扫不全”的体验，不仅是产品好用与否的分水岭，更是扫地机器人从“自动化家电”向“智能化机器人”进阶的最后一道门槛。

从“死磕参数”到“精细化空间理解”

扫地机器人的技术演进曾经历过几个明显阶段：从最初的随机碰撞到基于LDS激光雷达的全局规划，再到如今大行其道的AI视觉避障。但在基础清洁能力趋于饱和的当下，行业竞争的焦点正在从“扫得干净”转向“扫得全面”，尤其是针对家庭环境中最复杂的边角地带。

追觅此次获认证的仿生机械臂技术，其核心价值在于打破了扫地机器人机身的物理限制。数据显示，该系统支持拖布外扩18厘米、边刷外扩12厘米。这意味着，它不再仅仅是依靠机身旋转或简单的贴边行驶来覆盖边缘，而是像人类的手臂一样，能够灵活地伸出、探测并深入到低矮家具底部和墙角深处。

据了解，追觅在最终选定仿生机械臂方案前，曾内部推演并测试了多达37种贴边方案。从早期的D型机身尝试到后来的扭屁股算法，再到现在的机械结构外扩，研发路线的更迭反映出一种底层思维的转变：与其让机器人去适应环境，不如让机器人拥有更接近人类的柔性交互能力。这种“仿生”不只是外形上的模拟，更是对复杂家居空间的一种主动触达。

如果说吸力和续航是扫地机器人的“肌肉”，那么空间理解能力就是它的“大脑”。

过去，扫地机器人对空间的理解是二维的，即“哪里有障碍物，哪里可以通行”。而进入空间智能时代后，机器人需要具备三维的、动态的认知。当追觅的机械臂在探测到墙角或家具腿时，它需要实时计算伸出的角度、力度以及与障碍物的距离，这背后涉及的是感知、决策与执行的高度协同。

这种演进意味着，扫地机器人正在从一种“自动清洁设备”蜕变为真正的“空间智能机器人”。它不再是盲目地按照预设路径移动，而是能够识别空间的属性，并根据环境的微观变化做出物理反馈。边角清洁的精细化，本质上是机器人对物理世界边界感知的深化。当扫地机能够处理那消失的18厘米死角时，它才真正具备了处理复杂人类生活环境的资格。

追觅在技术端的激进探索，在市场端得到了直接的回馈。根据国际数据公司(IDC)发布的最新报告，2026年第一季度，追觅扫地机在销量与销售额上均斩获全球第一。目前，追觅的产品已销往全球120个国家和地区，在30个国家实现了市占率领先。这一数据背后，折射出中国智能家电企业在全球化竞争中的角色转变。

从18cm的机械臂外扩开始，我们看到的不仅是一个更勤快的清洁工具，而是一个正在成长的家庭机器人雏形。未来的家庭机器人，或许不再局限于扫地或拖地，它将拥有更强的空间理解能力和更灵活的物理交互手段。

当扫地机器人能够完美处理墙角的灰尘，它其实已经完成了对物理世界最基础、也最难的一步跨越――即在复杂的真实世界中，实现厘米级的精准交互。这不仅是清洁行业的胜利，更是空间智能时代的序幕。