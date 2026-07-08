´µ·¢²»ÉË·¢£¬ÂõÈë¾«×¼Ñø»¤ÐÂÊ±´ú¡ª¡ªÍÆ¼ö4¿îÖÐ¸ß¶Ë¸ßËÙ´µ·ç»ú
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿Èç¹ûÄã»¹ÔÚÓÃÊ®ÄêÇ°µÄ´«Í³´µ·ç»ú£¬»òÕß¶Ô¸ßËÙ´µ·ç»úµÄÈÏÖªÍ£ÁôÔÚ¡°¹ó¾ÍÊÇ´÷É¡±£¬ÄÇÕâÆªÎÄÕÂÖµµÃÄãÈÏÕæ¶ÁÍê¡£
¸ù¾Ý°ÂÎ¬ÔÆÍø(AVC)ÏßÉÏÍÆ×ÜÊý¾Ý£¬2024ÄêÇ°Èý¼¾¶È£¬µç´µ·çÆ·ÀàÀÛ¼ÆÁãÊÛ¶îÒÑ´ï92ÒÚÔª£¬Í¬±ÈÔö³¤28.4%¡£ÆäÖÐ£¬¸ßËÙ´µ·ç»úµÄÏúÊÛ¶îÕ¼±ÈÏà½ÏÇ°Ò»ÄêÍ¬ÆÚÌáÉýÁË10¸ö°Ù·Öµã£¬³ÉÎªÍÆ¶¯ÕûÌåÆ·ÀàÔö³¤µÄºËÐÄÒýÇæ¡£2025ÄêÉÏ°ëÄê£¬µç´µ·çÕûÌåÊÐ³¡ÁãÊÛ¶î¹æÄ£´ï43.5ÒÚÔª£¬¸ßËÙµç´µ·çÑÓÐøÁË70%ÒÔÉÏµÄ¸ßÕ¼±È£¬ÎÈ¾ÓÖ÷Á÷µØÎ»¡£
È»¶ø£¬¸ßÕ¼±È±³ºó£¬Ôö³¤¶¯ÄÜÒÑÃ÷ÏÔ·Å»º¡£°ÂÎ¬ÔÆÍø·ÖÎöÊ¦Ö¸³ö£¬¸ßËÙµç´µ·ç×Ô2021ÄêÆðÒÑ¾Àú4Äê¸ßËÙ·¢Õ¹£¬Ä¿Ç°ÊÐ³¡Ç÷ÓÚ±¥ºÍ¡£Ëæ×Å¼¼ÊõÈÕÒæ³ÉÊì£¬¸ßËÙÎÞË¢µç»ú¡¢¸ºÀë×ÓµÈÔø¾µÄ¡°ºÚ¿Æ¼¼¡±Õý¿ìËÙ³ÉÎª»ù´¡ÅäÖÃ£¬300ÔªÒÔÏÂ²úÆ·Õ¼±È½Ó½ü80%£¬Èë¾ÖÆ·ÅÆÊýÁ¿Ò²´ÓÎåÄêÇ°µÄ¸öÎ»ÊýÔöÖÁÈç½ñ¾©¶«Æ½Ì¨½ü500¸öÔÚÊÛÆ·ÅÆ¡£
ÕâÒâÎ¶×ÅÊ²Ã´£¿ µ±¡°¸ßËÙ¡±²»ÔÙÊÇ²îÒì»¯Âôµã£¬Ïû·ÑÕß¶Ô´µ·ç»úµÄÐèÇóÕýÔÚ·¢ÉúÉî¿Ì×ª±ä¡£°ÂÎ¬ÔÆÍøÊý¾ÝÏÔÊ¾£¬ÉÏ°ëÄê¸ßËÙ´µ·ç»úÊÐ³¡ÖÐ£¬ÄÉÃ×Ë®Àë×ÓÀà²úÆ·ÁãÊÛ¶î·Ý¶îÍ¬±ÈÌáÉý2.4%£¬¡°»¤·¢Ñø·¢¡±Ñ¸ËÙ³ÉÎª×î¾ß±æÊ¶¶ÈµÄ²îÒì»¯ÈüµÀ¡£Ïû·ÑÕß²»ÔÙÂú×ãÓÚ¡°´µ¸É¡±£¬¶øÊÇÏ£Íû´µ·¢¹ý³ÌÒ²ÄÜÐÞ»¤·¢ÖÊ¡¢¸§Æ½Ã«Ôê£¬ÊµÏÖ¾«×¼Ñø»¤¡£
ÕýÊÇÔÚÕâÒ»±³¾°ÏÂ£¬500ÔªÖÁ2000ÔªµÄÖÐ¸ß¶Ë¼Û¸ñÇø¼ä³ÉÎªÁË¼¼Êõ´´ÐÂ×î»îÔ¾µÄÕ½³¡¡£½ñÌì£¬ÎÒÃÇ¾ÍÀ´Éî¶È½âÎöËÄ¿î´ú±í²»Í¬¼¼ÊõÂ·ÏßµÄÆì½¢²úÆ·£¬°ïÄãÕÒµ½×îÊÊºÏ×Ô¼ºµÄÄÇÒ»¿î¡£
ÔÚÉîÈë·ÖÎöÃ¿¿î²úÆ·Ö®Ç°£¬ÎÒÃÇÏÈÍ¨¹ýÒ»ÕÅ²ÎÊý¶Ô±È±í£¬½¨Á¢ÕûÌåÈÏÖª¡£
×·ÃÙ P10 cake£º¿Ú´üÀïµÄÌðµã£¬ËæÉíÔìÐÍ»¤·¢×¨¼Ò
²Î¿¼¼Û¸ñ£º899Ôª
Ä¿Ç°»î¶¯¼Û¸ñ£ºÔ¼822Ôª
±ãÐ¯²»Í×ÐÐÔÄÜ£ºÕÛµþÉè¼ÆµÄ¼«ÖÂ±í´ï ¶ÔÓÚ¾³£³ö²î¡¢ÂÃÐÐ»òÐèÒªËæÊ±ËæµØ±£³Ö¾«ÖÂÔìÐÍµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬´«Í³´µ·ç»úÌå»ý´ó¡¢ÄÑÊÕÄÉÒ»Ö±ÊÇ¸öÄÑÒÔ»Ø±ÜµÄÍ´µã¡£×·ÃÙ P10 cake ÕýÊÇÎªÁË½â¾öÕâÒ»ÎÊÌâ¶øÉú¡£Ëü²ÉÓÃÁË180¡ã×ÔÓÉÕÛµþÉè¼Æ£¬ÕÛµþºóÌå»ýÐ¡ÇÉ£¬Âã»úÖØÁ¿½öÔ¼300g£¬¿ÉÒÔÇáËÉÈû½øËæÉí°üÖÐ¡£
ÕâÖÖ¡°±ãÐ¯²»Í×ÐÐÔÄÜ¡±µÄÉè¼ÆË¼Î¬£¬ÈÃ P10 cake ²»½öÊÇ¸ßÐ§µÄ»¤·¢¹¤¾ß£¬¸ü»¯ÉíÈÕ³£³öÐÐµÄÊ±ÉÐµ¥Æ·¡£ËüÌá¹©ÁË¶àÖÖÌðÐÄÅäÉ«(Èç»ÆÉ«ÄûÃÊ°Å·Æ¡¢·ÛÉ«ÃÛÌÒÂéÊíµÈ)£¬ÎÞÂÛÊÇÖ°³¡Å®ÐÔµÄÍ¨ÇÚ°ü¡¢ÂÃÐÐ°®ºÃÕßµÄÐÐÀîÏä£¬»¹ÊÇÑ§Éúµ³µÄÊé×À³éÌë£¬Ëü¶¼ÄÜÇáËÉÊÕÄÉ£¬ÕæÕýÊµÏÖ¡°ËæÊ±ËæµØ¾«ÖÂÔìÐÍ¡±¡£
Ç¿¾¢·çÁ¦ÓëÖÇÄÜÎÂ¿Ø
P10 cake ´îÔØÁË11Íò×ª/·ÖÖÓµÄ¸ßËÙÎÞË¢µç»ú£¬ÄÜ¹»Ìá¹©70m/sµÄ³¬Ç¿·çËÙ£¬ÅäºÏ300´Î/ÃëÖÇÄÜÎÂ¿Ø¼¼Êõ£¬¼ÈÄÜÊµÏÖ¿ìËÙ´µ¸É£¬ÓÖÄÜ¾«×¼¿ØÎÂ±ÜÃâ¸ßÎÂËðÉË¡£
¾«»ª·ç×ì£º´µÔìÓë´µ»¤µÄ¶þºÏÒ»
ÔÚ»¤·¢·½Ãæ£¬P10 cake ´´ÐÂÐÔµØÒýÈëÁË¾«»ª·ç×ì£¬½áºÏ¿É¸´×°¾«»ª²ÕºÍ¶ÔÓ¦µÄÌð·ç¾«ÓÍ£¬½èÖú¸ßËÙ·çÁ¦½«¾«ÓÍÎí»¯³É·Ö×Ó¼¶¿ÅÁ££¬ÔÙÒÔºãÎÂÄ£Ê½´Ó·¢¸ùµ½·¢ÉÒ¾ùÔÈÊäËÍ£¬ÈçÍ¬ÎªÍ··¢·óÉÏÒ»²ã¡°Ë®¹âÄ¤¡±¡£ÅäºÏ3ÒÚ¼¶¸ºÀë×ÓÉîÈë·¢Ë¿£¬ÕæÕýÊµÏÖÁË¡°´µÔì+´µ»¤¡±¶þºÏÒ»¡£
MOVA Aero C£ºÖØ¹¹·ç³¡ÌåÑé£¬¶¨Òå¸ß¶Ë»¤·¢ÐÂ±ê×¼
²Î¿¼¼Û¸ñ£ºÔ¼1599Ôª
·ç³¡Éè¼ÆÓÅÏÈ£ºµß¸²ÐÐÒµµÄ¡°CÐÍ¡±¸ïÃü ÔÚÖÚ¶àÆ·ÅÆÈÔÔÚ¾íµç»ú×ªËÙÊ±£¬MOVA Aero C Ñ¡ÔñÁËÒ»ÌõÐÎÌ¬¼«Æä¡°ÅÑÄæ¡±µÄ´´ÐÂÖ®Â·¡£ËüÊ×´´ÁË¡°CÐÍË«·çµÀ¡±Éè¼Æ(C-Shape DualForce Cyclone™)£¬Ìá³öÁË¡°·ç³¡Éè¼ÆÓÅÏÈ¡±µÄÀíÄî£¬¶ø·Ç¼òµ¥µØ×·Çó¸ü¸ßµÄ×ªËÙÊý×Ö¡£
Aero C ÈÚºÏÁËË«ÖØÎüÈë¡¢»¡ÐÎ¼ÓËÙ¼°ÈáºÍÀ©É¢¼¼Êõ£¬ÀûÓÃ¿ÕÆøºçÎüÐ§Ó¦ÔÚ·ç²ÕÄÚ²¿¹¹½¨Ñ¹²î»·¾³£¬Ö÷¶¯ÒýÈë¸ü¶àÍâ²¿¿ÕÆø²ÎÓëÆøÁ÷Ñ»·¡£ÕâÒ»Éè¼ÆÊ¹ÆøÁ÷¸üÏÔÆ½ºâ£¬ÈÈÁ¦¾«È·ÕÆ¿Ø£¬´øÀ´¼«ÖÂÊæÊÊµÄ´µÕûÌåÑé¡£¹Ù·½Êý¾ÝÏÔÊ¾£¬Æä·çËÙ¿É´ï65m/s£¬×î¿ì¿ÉÔÚÔ¼40ÃëÄÚÍê³É¿ìËÙ¸É·¢¡£
ÈáºÍ²»Ê§Ð§ÂÊ£ºÏ¸Èí·¢ÖÊµÄ¸£Òô ÕâÖÖÆø¶¯½á¹¹µÄÖØ¹¹£¬´øÀ´µÄÖ±½ÓÌåÑéÊÇ£º¸É·¢Ð§ÂÊÏÔÖøÌáÉýµÄÍ¬Ê±£¬·ç¸ÐÈ´Òì³£ÈáºÍ£¬²»ÔÙÓÐ¾Ö²¿¸ßÑ¹³å»÷µÄ¡°±©Á¦¡±¸Ð¡£ÆøÁ÷ÔÚ½Ó´¥·¢Ë¿Ç°ÒÑÍê³É»º³åÓë·Ö²¼ÓÅ»¯£¬±ÜÃâ¾Ö²¿¸ßÑ¹³å»÷£¬ÓÈÆäÊÊºÏÏ¸Èí·¢ÖÊ»òÊÜËð·¢ÖÊÈËÈº¡£
Æä GlossFlow C-Chamber ¼¼ÊõÄÜ¹»Ë³Ó¦Ã«ÁÛÆ¬±ÕºÏ·½Ïò£¬½«Ë®·ÖÓëÁÁÔóËøÓÚ·¢Ð¾¡£ÅäºÏ360¡ãÈ«Ç»µÈÀë×Ó¼¼Êõ¼°6ÒÚ¼¶µÈÀë×ÓÊÍ·Å£¬ÔÚ·¢Ë¿±íÃæÐÎ³ÉÎÈ¶¨µÄÆøÁ÷°ü¹ü²ã£¬ÏÔÖøÌáÉýË³»¬¶ÈÓë¹âÔó¸Ð£¬ÓÐÐ§¼õÉÙ¾²µçºÍÃ«Ôê¡£
Ë«NTCÎÂ¿ØÓë¼«ÖÂ¾²Òô ÔÚÎÂ¿Ø·½Ãæ£¬Aero C ´îÔØÁËË«ÖØNTCÎÂ¿ØÏµÍ³£¬ÊµÏÖÃ¿Ãë2000´ÎµÄ¸ßÆµÎÂ¶È¼ì²â£¬È·±£ÆøÁ÷Ê¼ÖÕÎ¬³ÖÔÚ55¡ãCÒÔÏÂ£¬ÎÂºÍºÇ»¤£¬¼õÉÙÈÈËðÉË¡£ÕâÒ»ÆµÂÊÊÇÍ¬Àà²úÆ·ÖÐµÄ¶¥¼¶Ë®×¼¡£
´ËÍâ£¬Aero C ¾¹ý¾«ÃÜÉùÑ§¹¤³ÌÉè¼Æ£¬½«ÔË×÷ÒôÁ¿Ñ¹µÍÖÁ57dBÒÔÏÂ£¬¶¨ÒåÁËÄþ¾²ÐÂ¸ß¶È¡£Ëü»¹Åä±¸ÁËÖÇ»Û¸ÐÓ¦¼¼Êõ£¬µ±Õì²âµ½Æ½·Å×´Ì¬Ê±£¬»á×Ô¶¯ÇÐ»»ÖÁºÍ»ºµÄ³£ÎÂÆøÁ÷£¬±£³Ö»úÉí¿áÁ¹°²È«¡£
áâ·Ò Swift 4 Ì××°°æ£º¾«ÓÍµ¼Èë£¬Ò»´µ¼´ÈóµÄ»¤ÑøÌåÑé
²Î¿¼¼Û¸ñ£ºÔ¼819Ôª
Ç¿¾¢µç»ú£¬ËÙ¸ÉÊµÁ¦ÒÀÈ»ÔÚÏß áâ·Ò×÷ÎªÍÆ¶¯¸ßËÙ´µ·ç»úÆÕ¼°µÄÖØÒªÁ¦Á¿£¬Æä²úÆ·Ò»Ö±ÒÔÔúÊµµÄÐÔÄÜºÍ¸ßÐÔ¼Û±ÈÖø³Æ¡£È«ÐÂÍÆ³öµÄ Swift 4 Ì××°°æÔòÔÚ»¤·¢Î¬¶ÈÉÏ½øÐÐÁËÉî¶ÈÉýÎ¬¡£Ëü´îÔØÁË×ÔÑÐµÄµÚËÄ´úÈýÏàÎÞË¢µç»ú£¬×ªËÙ¸ß´ï11.5Íò×ª/·ÖÖÓ£¬³ö·ç¿Ú·çËÙ´ïµ½23Ã×/Ãë£¬¶î¶¨¹¦ÂÊ1600W£¬±£Ö¤ÁËÇ¿¾¢µÄËÙ¸ÉÄÜÁ¦¡£
»úÉí²ÉÓÃÂÁºÏ½ð/PC+ABS²ÄÖÊ£¬ÖØÁ¿407g£¬²¢Ö§³ÖÀ¶ÑÀÁ¬½ÓApp£¬¿ÉÍ¨¹ýÊÖ»úÒ»¼üÇÐ»»¶ùÍ¯Ä£Ê½¡¢ÈóÑøÄ£Ê½¡¢ËÙ¸ÉÄ£Ê½µÈ£¬¾«×¼Æ¥Åä²»Í¬»¤·¢ÐèÇó¡£
´ÅÎüÈóÑø·ç×ì£º·Ö×Ó´«µ¼Èó·¢¿Æ¼¼µÄÊµÁ¦Õ¹ÏÖ Swift 4 Ì××°°æ×î´óµÄÁÁµãÔÚÓÚÆä¡°´ÅÎüÈóÑø·ç×ì¡±¡£´«Í³»¤·¢ÍùÍùÐèÒªÔÚ´µ¸Éºó¶îÍâÍ¿Ä¨¾«ÓÍ£¬ºÄÊ±ÇÒÈÝÒ×Í¿Ä¨²»¾ù¡£áâ·ÒÍ¨¹ý¸ßËÙÎÈ¶¨µÄÆøÁ÷£¬½«ÒºÌ¬»¤·¢¾«ÓÍË²¼ä·¢É¢ÎªÄÉÃ×¼¶·Ö×Ó£¬²¢½áºÏ100´Î/ÃëÖÇÄÜºãÎÂËã·¨£¬ÔÚ´µ·¢¹ý³ÌÖÐÊµÏÖ¾«ÓÍµÄ¸ßÐ§ÉøÍ¸¡£
ÕâÖÖ¡°·Ö×Ó´«µ¼Èó·¢¿Æ¼¼¡±ÈÃ»¤·¢ÈÚÈëÁË´µ·¢¹ý³Ì£¬¸É·¢µÄÍ¬Ê±Íê³É»¤·¢£¬Ê¡È¥ÁË·±ËöµÄ²½Öè¡£¾«ÓÍËæÈÈ·ç¶¯Ì¬Ìî²¹Í··¢°¼Í¹Ãæ£¬ÐÎ³ÉËøË®¹â»¤Ä¤£¬ÊµÏÖ´µ¸É¡¢ÐÞ»¤¡¢×ÌÈóÈýÐ§ºÏÒ»¡£
Õý¸ºÀë×ÓË«Ð§»¤·¢ ÅäºÏÉý¼¶µÄ4ÒÚ¸ºÀë×ÓºÍ7000ÍòÕýÀë×Ó£¬Swift 4 ÄÜ¹»ÓÐÐ§ÖÐºÍ¾²µç£¬±ÕºÏÃ«ÁÛÆ¬£¬ÈÃÍ··¢Ò»´µµ½µ×¡¢Ë³»¬·þÌù¡£
´÷É HD19 Supersonic Travel£º½«Ç¿¾¢ÆøÁ÷ÊÕ½øÕÆÐÄµÄËæÐÐÉÝ»ª
²Î¿¼¼Û¸ñ£ºÔ¼1899Ôª
ÇáÁ¿»¯ËæÐÐ£º´÷ÉµÄ¡°¼õ·¨ÕÜÑ§¡± ×÷Îª¸ßËÙ´µ·ç»úµÄ¿ª´´Õß£¬´÷ÉÊ¼ÖÕÔÚ¼¼ÊõÓëÉè¼ÆÉÏÒýÁì³±Á÷¡£Ãæ¶Ô±ãÐ¯»¯Ç÷ÊÆ£¬´÷ÉÍÆ³öÁËÈ«ÐÂµÄ HD19 Supersonic™ Travel ËæÐÐ´µ·ç»ú¡£Õâ¿î²úÆ·ÔÚ±£³Ö´÷ÉÒ»¹áÇ¿¾¢Ð§ÄÜµÄÍ¬Ê±£¬Ïà±È¾µä¿î Supersonic™ Ìå»ýËõÐ¡ÁË32%£¬ÖØÁ¿¼õÇáÁË25%£¬»úÉíÖØÁ¿½öÎª330g£¬ÕæÕý×öµ½ÁË¡°ÇáÇÉËæÐÐ¡±¡£
´÷É HD19 µÄÉè¼ÆÕÜÑ§ÊÇ¡°¼õ·¨¡±¡ª¡ªÔÚ²»ÎþÉüºËÐÄÐÔÄÜµÄÇ°ÌáÏÂ£¬½«²úÆ·×öµ½×îÇá¡¢×îÐ¡¡£ÕâÌåÏÖÁË´÷É¶Ô¹¤³ÌÃÀÑ§µÄ¼«ÖÂ×·Çó¡£
È«ÇòÍ¨ÓÃµçÑ¹£º¹ú¼ÊÂÃÐÐÕßµÄ×¨ÊôÀûÆ÷ HD19 ×î´óµÄ²îÒì»¯ÓÅÊÆÔÚÓÚÆäÈ«ÇòÍ¨ÓÃµÄ100-240V×Ô¶¯µçÑ¹µ÷½ÚÉè¼Æ¡£¶ÔÓÚ¾³£½øÐÐ¹ú¼ÊÂÃÐÐµÄÓÃ»§À´Ëµ£¬ÎÞÐèÔÙÐ¯´ø±¿ÖØµÄ±äÑ¹Æ÷£¬×ßµ½ÄÄÀï¶¼ÄÜÏíÊÜÎÈ¶¨Ò»ÖÂµÄ´µ·¢ÌåÑé¡£ÕâÒ»ÌØÐÔÔÚÆäËûÈý¿î²úÆ·ÖÐ¾ù²»¾ß±¸£¬ÊÇ HD19 ¶ÀÒ»ÎÞ¶þµÄºËÐÄ¾ºÕùÁ¦¡£
ËüÒÀÈ»´îÔØÁËÂí´ï×ªËÙ´ï11Íò×ª/·ÖÖÓµÄÇ¿¾¢¶¯Á¦£¬Çý¶¯Ç¿¾¢ÆøÁ÷¿ìËÙ¸É·¢£¬²¢ÅäºÏÃ¿Ãë100´ÎµÄÖÇÄÜÎÂ¿Ø¿Æ¼¼£¬¾«×¼¿ØÎÂ£¬ºÇ»¤È¾ºó·¢É«£¬È·±£·¢Ë¿ÃâÊÜ¹ýÈÈËðÉË¡£
Åä¼þ¼æÈÝ£º´÷ÉÉúÌ¬µÄÑÓÉì¼ÛÖµ ¸üÌùÐÄµÄÊÇ£¬HD19 µÄ´µ×ìÓë¾µäµÄ Supersonic™ ¼° Supersonic Nural™ ´µ·ç»úÍêÈ«¼æÈÝ¡£Èç¹ûÄãÒÑ¾ÊÇ´÷ÉµÄÓÃ»§£¬¿ÉÒÔÖ±½Ó×°ÉÏÔÓÐµÄÖÇÄÜ·ç×ì£¬ÔÚÂÃÍ¾ÖÐÑÓÐøÊìÏ¤µÄÔìÐÍ·½Ê½¡£ÕâÖÖÉúÌ¬¼æÈÝÐÔ£¬ÈÃ HD19 ¶ÔÓÚÒÑÓÐ´÷É²úÆ·µÄÓÃ»§À´Ëµ¾ßÓÐ¶îÍâµÄÎüÒýÁ¦¡£
Ë²ÅÊÇÄãµÄ¡°ÐÄ¼Û±È¡±Ö®Ñ¡£¿
ÔÚÍê³ÉÁË¶ÔËÄ¿î²úÆ·µÄÉî¶È½âÎöÖ®ºó£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔ´Ó¼¸¸öºËÐÄÎ¬¶È½øÐÐºáÏò±È½Ï£¬°ïÖúÄã×ö³ö×îÖÕ¾ö²ß¡£
»¤·¢¼¼ÊõÂ·Ïß¶Ô±È ÕâËÄ¿î²úÆ·´ú±íÁËµ±Ç°ÖÐ¸ß¶Ë´µ·ç»úÊÐ³¡ÉÏÈýÖÖÖ÷Á÷µÄ»¤·¢¼¼ÊõÂ·Ïß¡£×·ÃÙ P10 cake ºÍáâ·Ò Swift 4 Ì××°°æ¾ù²ÉÓÃÁË¡°¾«»ªÎí»¯µ¼Èë¡±µÄË¼Â·£¬Í¨¹ý½«»¤·¢¾«ÓÍÎí»¯ºóËæ·çÁ¦ÉøÍ¸·¢Ë¿£¬ÊµÏÖ´µ·¢Óë»¤·¢µÄÍ¬²½½øÐÐ¡£MOVA Aero C Ôò×ßÁËÒ»Ìõ½ØÈ»²»Í¬µÄÂ·¡ª¡ªËü²»ÒÀÀµÍâ¼Ó³É·Ö£¬¶øÊÇÍ¨¹ý¶Ô·ç³¡½á¹¹±¾ÉíµÄÖØ¹¹£¬ÒÔ¸üÈáºÍ¡¢¸ü¾ùÔÈµÄÆøÁ÷À´¼õÉÙÎïÀíËðÉË£¬²¢ÅäºÏ¸ßÅ¨¶ÈµÈÀë×ÓÀ´ÌáÉý·¢Ë¿¹âÔó¡£´÷É HD19 ÔòÏà¶Ô¡°¿ËÖÆ¡±£¬×¨×¢ÓÚºËÐÄµÄËÙ¸ÉÐÔÄÜºÍÇáÁ¿»¯Éè¼Æ£¬½«»¤·¢µÄÖØÐÄ½»¸øÁËÎÂ¿Ø¼¼Êõ¡£
Ê¹ÓÃ³¡¾°Æ¥Åä¶È ´ÓÊ¹ÓÃ³¡¾°À´¿´£¬ËÄ¿î²úÆ·¸÷ÓÐÆä×îÊÊºÏµÄÓÃ»§ÈºÌå¡£×·ÃÙ P10 cake ×îÊÊºÏÐèÒª¡°Ò»»ú×ßÌìÏÂ¡±ÇÒ×¢ÖØÑÕÖµµÄÓÃ»§£¬ÎÞÂÛÊÇÔÚ¼ÒÔìÐÍ»¹ÊÇ³ö²îËæÐÐ£¬Ëü¶¼ÄÜÊ¤ÈÎ;MOVA Aero C ¸üÏñÊÇÒ»¿î¡°¾Ó¼ÒÉ³Áú¡±¼¶µÄ²úÆ·£¬ÊÊºÏÔÚ¼ÒÖÐÏíÊÜ¾«ÖÂ»¤·¢ÌåÑéµÄÓÃ»§;áâ·Ò Swift 4 Ì××°°æÔòÊÇÈÕ³£Í¨ÇÚ×åµÄÀíÏëÑ¡Ôñ£¬¼òµ¥¸ßÐ§£¬»¤·¢²»·±Ëö;´÷É HD19 ÔòÊÇ¹ú¼ÊÂÃÐÐÕßµÄ×¨Êô×°±¸£¬ÆäÈ«ÇòµçÑ¹µÄÓÅÊÆÔÚ¿ç¹ú³¡¾°ÖÐÎÞ¿ÉÌæ´ú¡£
Ñ¡ÔñÒ»¿îºÃµÄ´µ·ç»ú£¬²»½ö½öÊÇÍ¶×ÊÒ»¼þ¼Òµç£¬¸üÊÇÍ¶×ÊÄãÃ¿Ò»ÌìµÄ¾«ÖÂÓë×ÔÐÅ¡£¸æ±ðÒ°ÂùÉú³¤£¬ÈÃÃ¿Ò»´Î´µ·¢¶¼³ÉÎªÒ»´ÎÓäÔÃµÄ×ÔÎÒ»¤ÀíÒÇÊ½¡£ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â