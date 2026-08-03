【天极网家电频道】人一生约有三分之一时间在睡眠中度过。它不止是"闭眼休息"――医学共识里，睡眠是身体修复、免疫调节与记忆巩固的关键过程;长期睡不好，与肥胖、心血管病、情绪问题等风险上升相关，这也让"睡个好觉"从寒暄变成被严肃对待的健康议题。更现实的压力来自白天久坐办公、低头看屏，颈椎腰椎早早亮红灯，几乎全靠夜里七八小时平躺缓冲睡眠舒适度，因此不只是"舒服一点"，而直接关系晨起颈肩腰是否轻松、白天精神是否在线。

每次失眠，你大概习惯了这套动作：瞄一眼时间，点开白噪音，再刷会儿助眠播客，或者习惯服用褪黑素，接着睡醒再看一眼手环睡眠评分。手环、APP、白噪音――这是我们这代人对"睡眠科技"最熟悉的想象。

但另一场关于睡觉的变革，已经悄悄从手腕转移到了卧室。京东数据显示，2024 年平台上智能止鼾枕成交额同比增长超过 10 倍，智能床垫增长 82%，助眠香薰类增长 5.9 倍。卧室逐渐成为睡眠家电品牌争夺的新战场，越来越多的睡眠科技，开始嵌入我们每晚休憩的空间里。

为什么是卧室？

道理其实朴素。多家行业机构测算，国内存在睡眠障碍的人群已超过 3 亿;《2024 中国睡眠健康调查报告》显示，18 岁及以上人群睡眠困扰率达到 48.5%。相对应的，是一个快速膨胀的市场：艾媒咨询测算，2024 年中国睡眠经济规模已突破 5349 亿元，预计 2030 年接近 7904 亿元。

这么大一门生意，为什么焦点是卧室？因为影响睡眠的几大变量――温度、光线、声音、空气、床具支撑――几乎全在同一个房间里。APP监测只能"旁观"你睡得差，却没法伸手改变环境;而空调、灯、窗帘、床垫，恰恰是可以"动手"的那一方。于是，卧室顺理成章成了睡眠经济的物理中心，家电厂商也集体把战场搬了进来。

从"测睡眠"到"帮你睡"

过去十几年，消费端的睡眠科技停留在"被动监测 + 辅助"阶段：手机 APP 测睡、手表手环记深浅眠、白噪音机遮盖杂音。它们最大的问题是只告诉你"睡得差"，却无法改善，而且各家数据彼此孤立，对用户而言参考性也不大。

转折发生在近两年。智能睡眠品类正出现三大变化：从被动监测转向主动干预、从单一功能转向场景联动、消费人群需求开始分化。

所谓"主动干预"，核心是一个闭环：感知(雷达、传感器)→ 分析(AI 算法)→ 干预(自动调温、调光、调支撑)。一个具体的例子是 TCL 小蓝翼 C7 新风空调，它搭载毫米波雷达感知睡眠阶段的体动状态，配合 AI 遗传算法学习用户习惯，生成专属睡眠温度曲线;厂商公布的用户体验数据显示，其深睡时长可提升25%。需要说明，这类"提升深睡 X%"的数字多来自企业自测，目前尚缺独立第三方循证，宜作参考而非定论。

卧室里那些"帮你睡"的电器

AI 睡眠空调是当下最该关注的品类。它把温度、噪音、空气三个睡眠变量一起管起来：毫米波雷达识别睡眠状态后自动微调温度，四重降噪把新风运行压到 16 分贝左右的静音区间，新风功能则降低密闭卧室的二氧化碳浓度。除 TCL 外，格力 Ai 冷静王、美的、海尔、松下等也以"静音、新风、AI 调温"为卖点贴身竞争。

光线管理靠两样：智能照明/助眠灯用日落渐暗、色温调节促进褪黑素分泌;智能窗帘按日出日落全遮光，营造"黑夜"。其实只需要一个遮光的窗帘最便宜、易上手，是入门首选。嗅觉与声音方面，香薰机扩散薰衣草等精油、白噪音机或许也能帮助你稳定下来快速进入睡眠，这些设备也正从单机使用走向与空调、灯联动。

寝具是单价最高、也最能体现"主动干预"的一类。智能床垫的核心，是一套"监测―实时调角度"的闭环：床垫内嵌非接触式传感器，你睡着后它持续捕捉心率、呼吸、体动与睡姿，一旦发现异常就立刻"动手"，而不只是出一份报告。

最典型的是打鼾干预――舒福德、慕思("潮汐算法")等品牌的智能床在感知到鼾声震动后，会驱动电机以每秒约 1 度的缓速抬升床头 15 度，通过改变体位打开呼吸道，鼾声减弱后自动放平，全程不唤醒伴侣;慕思这套传感器还通过了二类医疗器械认证，喜临门则推出 AI 床垫并牵头国际标准制定。

更进一步，气囊与分区支撑能按体型和体重动态调支撑：左右可独立智控，解决"一人喜硬、一人喜软"的矛盾，仰卧时托起腰部、贴合腰椎生理曲度，侧卧时护住脊柱、防止侧弯――也就是说，一张床垫可以适配不同人的身体状况。对颈椎病、腰间盘突出等久病或久坐人群，零重力姿态(人体工学上让心脏与膝盖趋于同一水平线)配合分区支撑，能减轻头颈肩与腰背的负担、改善睡眠舒适度;需说明，这属于生活辅助，不能替代医疗治疗。

智能戒指是增速最快的新入口：佩戴无感、续航长，2025 年全球出货已突破 400 万枚(2023 年约 85 万枚)，天然适配睡眠场景。

带头的是芬兰品牌 Oura――它几乎是智能戒指品类的开创者，第四代产品把传感器通道从 8 个升级到 18 个，睡眠分期与"就绪度(Readiness)"评分被公认为行业标杆，2025 年初还拿到了美国 FDA 医疗设备认证;代价是硬件之外还要按月订阅才能看全数据。RingConn(玖治科技，技术源自上海交大实验室)已通过国家药监局二类医疗器械认证，主打"睡眠呼吸暂停监测"，续航长达 12 天、APP 终身免费，稳居国内销量前列;

追觅则把 Dreame Ring 做成"全球首款震动 AI 戒指"，心率异常或睡眠结束时用不同震动节奏主动提醒，而非等你翻手机。不过要泼盆冷水：戒指测睡眠的精度至今有争议，临床上确诊需多导睡眠图(同时监测脑电、血氧等)，戒指数据更多用于发现"明显异常"，不能替代医疗诊断――它仍是生活方式设备，不是医疗器械。

别被"伪智能"忽悠

市场热，坑也不少。一是伪智能泛滥：不少标着"AI 智能床垫"的产品，只带基础电动升降或按摩，既无监测也不会自适应，却卖到上万元。二是监测精度存疑：中智盟咨询的报告显示，56% 的用户反馈睡眠监测数据失准，仅 3% 认为现有产品完全满足需求。三是隐私隐患：心率、呼吸甚至脑电波等生物信息十分敏感，但目前行业尚无统一的数据安全标准。 不过，智能床这一品类已迎来标准――市场监管总局(国家标准委)发布的《智能床》国家标准(GB/T 45231―2025)将于2025年8月1日起实施，首次对“智能床”作出明确定义并提出技术要求，将“能监测、能调节”写入规范。

给普通消费者的建议很朴素：先认准"能监测、能调节"的基本功能，再看生态兼容性，别为花哨词买单;很多时候，遮光、静音、降温这些基础手段，比贵价"黑科技"更管用。

生态建得怎么样了？

单品已经不少，真正的难点在"联动"。目前华为鸿蒙 + 星闪，慕思成为其在智能睡眠领域深度合作伙伴，让床联动灯、帘、空调，试图解决智能家居长期存在的"设备孤岛";另还有小米米家，今日宜休等新品牌出生即接入米家生态。对用户来说，床、空调不再是一座座信息孤岛，而是能共享同一份睡眠数据的节点。

理想画面是：你进入浅睡，灯微暗、空调微温、床垫微调，全程无感。但现实是，跨品牌互联仍碎片化。买之前最好先想清楚自己用哪套生态(华为、小米或苹果)，否则到手又是一堆各自为战的"遥控器"。

“好觉”这门生意，才刚开场

把视野拉到全球，会发现我们还在早班车。中智盟数据显示，中国智能床垫家庭渗透率约 5%，而美国约 14%;北美占 2025 年全球睡眠科技收入的四成以上，亚太则是增速最快的区域。放在更大的盘子里看，研究机构 Global Market Insights 测算，全球睡眠科技设备市场 2025 年约 293 亿美元，到 2034 年有望增至 1347 亿美元――海外卧室早已更"智能"，这恰恰是中国家电企业最大的成长空间。

这意味着空间，也意味着洗牌。睡眠经济的下一程，比的不再是"谁多焊一个传感器"，而是"谁能真的让你睡好"。其实呢，真正的深度睡眠，可能不需要一份高分的睡眠报告，也不需要被"精准修复"的焦虑所绑架。它更需要我们回归本源，关注生活方式的调整，并对科技保持清醒的审视。

毕竟，睡眠是身体修复与免疫调节的关键过程，而白天久坐低头攒下的颈肩腰压力，几乎全靠夜里那七八小时平躺来缓冲――床，本就是身体停留最久、也最该被认真对待的地方。家电把战场搬进卧室，其实是替这份长久的休息上了一道科技保险。当卧室被科技重写，"睡个好觉"终将不再靠运气。