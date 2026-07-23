【天极网家电频道】每年夏天，空调都是家庭刚需。国家气候中心预计，2026年6至8月全国大部地区气温接近常年同期到偏高，华北、华东、华中、华南等地有阶段性高温热浪;国家疾控局与中国气象局7月发布的高温健康风险提示，也建议公众保持室内凉爽、使用降温设备调节环境温度。高温叠加高湿，人体散热效率会下降，闷、黏、乏的感受更为明显。此时，合理调节室内温湿度，不只是追求“凉快”，也是缓和高温不适的重要一环。

空调怎么开，首先要找准温度。26℃上下可以视作兼顾舒适与能耗的“甜点区间”：温度过低会拉大室内外温差，也会让压缩机维持更久的高负荷运行。然后是风向。制冷时建议把导风板朝上或开启上下扫风，让冷空气先沿上方扩散、再自然下沉，室内冷热循环更均匀，也能减少冷风直吹带来的不适。

想尽快摆脱进门时的一身暑气，刚开机不妨先用高档位风速，让冷量更快送达全屋;接近设定温度后，再调低风速或交给自动风，舒适与噪声、能耗便能更好平衡。配合窗帘遮住阳光直射，能减少玻璃和室内空气的热交换，别小看这一步的价值。滤网也要定期清洁，积灰会增加通风阻力、拖慢换热效率。室外机周围则要留出通风空间，切勿堆放杂物或遮住进、出风面，室外侧散热顺畅，室内侧制冷才更有底气。

围绕空调的网传“技巧”不少，第一条就是“温度越低，冷得越快”。这并不准确。制冷速度首先取决于压缩机的实际制冷输出、机型能力和房间热负荷，遥控器上调到16℃，并不会让空调突破额定能力吹出更猛的冷量。低设定温度只会把停机或降频的目标拖得更远，徒增不必要的运行时间。比起一味调低温度，开机初期适当提高风速、促进空气循环，往往更能迅速改善体感。

第二条是“除湿模式一定比制冷省电”。除湿并不是另一套完全不同的制冷逻辑：空气经过蒸发器被冷却，水蒸气凝结成水排出，本身就伴随着制冷过程。潮湿闷热、阴雨连绵时，除湿模式确有助于改善体感;但环境本就偏干时，长时间除湿可能牺牲降温效率，未必更省电。更何况，制冷和除湿本不冲突，已有不少带温湿双控或湿度设定功能的空调新品，能够在制冷时兼顾目标湿度。

第三条是“室外机必须严严实实防晒”。室外机本就是面向户外工况设计，常采用白色或浅色机壳与耐候表面处理，设计目标就是应对日晒、雨淋和粉尘。真正需要警惕的是为了“防晒”而随意遮盖：一旦挡住换热器、进出风口，热量排不出去，压缩机负荷反而会增加。若安装位置确有强烈西晒等特殊问题，应由专业人员按产品说明和安装空间要求处理，而不是自行加装遮挡。

当下的空调，已经摆脱过去“高耗电大件”的单一印象。变频控制、更高能效等级、温湿双控等技术持续下沉，新款产品的能效表现普遍提升，家庭用户无需对正常使用过度焦虑。但高能效不等于可以忽略使用方法：把温度、风速、遮阳、清洁与外机通风这些细节做好，才能把每一度电更有效地转化为舒适体验。科学使用空调，既是夏天的清凉攻略，也是降低高温健康风险的一道日常防线。