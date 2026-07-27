【天极网家电频道】近日，HDMI许可管理公司于北京举办媒体交流会，HDMI 许可管理公司首席授权官 Trudi Bordi及其亚太区核心团队分享HDMI 2.2全新规范与全球HDMI生态市场的最新动态，以及过去数年在知识产权保护、合规授权领域的重磅进展。

作为消费电子音视频传输行业二十余年的底层规范，HDMI迎来了跨越式带宽升级，一边为8K/12K、AR/VR、商用大屏打开长期增长空间，一边直面市场上的侵权产品、接口虚标不合规等现实矛盾。

HDMI 许可管理公司首席授权官 Trudi Bordi

超20年深耕构建全产业链生态体系

经过二十余年的产业深耕，HDMI技术已经成为全球消费电子领域渗透率最高的音视频连接规范，构建起覆盖全产业链的成熟生态体系。截至目前，全球已有超过2000家获得官方许可的HDMI采纳者，旗下数千个品牌的产品销往全球各地;单年出货的搭载HDMI功能的设备规模稳定在10亿件量级，自2003年以来全球HDMI设备的累计发货量已经突破150亿件，带官方认证标识的HDMI线缆累计出货量突破2.5亿根，覆盖电视、游戏主机、笔记本、商用大屏、医疗影像全品类设备，是消费电子音视频连接的主流基础规范。

庞大的用户基础与全场景覆盖，让HDMI规范早已不是单一的接口技术，而是串联起内容制作、传输、显示全链路的核心枢纽，这为其在显示行业转型期的迭代升级打下了不可动摇的市场根基。在全球电视出货量已连续五年下滑的当下，行业增长逻辑彻底从 “普及增量” 转向“高端替换”，高带宽、高刷新率、大尺寸显示技术成为拉动产品迭代的核心抓手。并且中国市场的大尺寸电视普及度处于全球领先位置，电视平均尺寸远超其他国家平均水平，用户对高规格显示技术的需求更为迫切，这为HDMI 2.2新规范的率先落地提供了绝佳的应用土壤。

96Gbps超高带宽，开启超高清音视频新纪元

当下，电视行业已经完成4K普及、8K量产，同时4K高刷游戏电视(144/240Hz)成为高端标配，HDMI 2.1成为了高端电视的标准接口。但随着电视面板、画质、游戏、影音全面升级，48Gbps带宽已经逐渐不够用：8K想要完整色彩、4K 想要240Hz无损、HDR与高色深同时拉满、多设备无缝切换、低延迟游戏同步……这些需求，都在触碰原有接口的瓶颈。而HDMI 2.2，正是承接下一代电视技术的核心底座。

HDMI 2.2规范的出现让上面的那些需求都迎刃而解，为当前及未来相当长周期内的音视频传输需求提供了充足的技术冗余。依托新一代FRL固定速率链路技术，带宽直接翻倍至96Gbps，可满足数据密集型沉浸式和虚拟应用对数据传输的要求。并且依托超大带宽，HDMI 2.2原生支持未压缩全色度格式，包括10位和12位色深的8K 60/4:4:4、4K 240/4:4:4规格;在压缩和色度子采样模式下，可进一步实现4K@480、5K@240、8K@240、10K@120甚至12K@120的超高清传输能力，完全覆盖未来数年内容制作和终端设备的升级需求。

同时还有全新推出的LIP协议，专门用于优化多跳系统配置下的音视频同步问题，解决了音频视频接收器、条形音箱等设备中常见的人物口型与声音不同步的痛点，能够帮助源设备精准计算所需的延迟调整量，大幅提升复杂连接场景下的影音同步表现。

另外，官方推出全新的Ultra96 HDMI线缆，完整支持所有HDMI 2.2规范功能。“Ultra96”作为官方指定的功能名称，鼓励制造商用于标识支持HDMI 2.2规范最高64Gbps、80Gbps或96Gbps带宽的产品端口，用户可以在HDMI端口、产品规格表、用户指南、屏幕显示界面、营销文案及产品包装上找到该标识，快速确认设备的高性能传输能力，解决了传统多HDMI端口设备不同端口性能差异带来的用户认知难题。

B端规模化+C端高端化，全场景落地版图

存量电视市场依靠高刷、高色深、大屏高端化拉动换新，预计首批消费级HDMI 2.2旗舰电视，将成为C端落地的第一个核心载体，96Gbps的“满血”接口，支持原生无压缩8K@60Hz 12bit全色度画面输出，同时继承并优化了HDMI 2.1时代的动态HDR、eARC增强音频回传功能，用户可以直接通过一根Ultra96 HDMI线缆，把电视的杜比全景声音轨无损回传给高端条形音箱，无需额外连接音频线，就能搭建出完整的高端家庭影院系统。

而游戏主机、电竞显示器是短期最快落地场景，4K 240Hz无损传输、低延迟同步将成为高端游戏设备标配，配合HDMI 2.2完整继承的VRR可变刷新率、ALLM自动低延迟模式、QFT快速帧传输等游戏特性，下一代游戏主机与高端电竞显卡，将通过HDMI 2.2链路把游戏画面的撕裂、卡顿彻底消除，即便是在开放世界3A大作的高速运动场景中，也能获得丝滑无拖影的游戏体验。依托更高的带宽，厂商能够设计并生产出画面更亮、响应更快、音效沉浸感更强的产品。

在B端，商用大屏、体育赛事数字标牌、医疗影像设备、机器视觉设备对超高分辨率、无损传输有着刚性需求，是HDMI 2.2突破增长瓶颈的关键赛道。比如在天文馆、主题乐园、沉浸式展厅这类超大显示场景中，过去的信号传输方案往往需要多根线缆拼接画面，不仅布线复杂，还容易出现多屏画面不同步的问题。HDMI 2.2依托翻倍的带宽，单根线缆即可支持12K@120Hz的超高清信号输出，配合Ultra96 HDMI线缆的长距离传输能力，可以保持96Gbps满带宽稳定运行，搭配LIP协议实现的音画零同步差，可以带来更为出色的沉浸感。

构建全渠道打假体系

HDMI技术的价值不止于接口本身，更是代表稳定、兼容、可靠的音视频连接体验的全球品牌。为了维护整个生态的健康发展，HDMI许可管理公司过去数年在全球范围内构建起覆盖海关监管、工厂查处、线上下架的全链条知识产权保护体系，相关的突出工作成果也让其在2026年成功斩获WTR(《世界商标评论》)年度科技与消费电子团队大奖，同期参评的LG、索尼、闪迪、任天堂等国际巨头也共同见证了这一行业认可，这份含金量十足的奖项，正是对HDMI团队多年来在维权执法、商标组合管理、维护全球品牌完整性工作的充分肯定。

本次维权能力升级的核心里程碑，是HDMI三维立体外观商标的全球落地推广：过去一年半中，HDMI许可管理公司已经陆续在美国、中国香港、印度、韩国完成HDMI商业外观商标注册――该商标特指HDMI技术专属接口与插头的独特外形设计，这类商业外观商标的注册难度极高，但其带来的维权优势也十分显著：即便一款产品仅使用了HDMI接口和插头外形，没有印刷任何HDMI文字或风格化商标，海关与执法部门也可依据该立体商标直接判定侵权并扣押货品，助力全球打击假冒HDMI产品的执法行动，目前HDMI团队正在全力推进这套三维立体商业外观商标在中国大陆的注册申请，进一步强化在中国市场的维权能力。

针对国内市场的线上生态特征，HDMI团队除了与各地海关深度合作、持续开展造假工厂突击查处之外，还联合阿里、京东等主流电商平台搭建了常态化的侵权下架机制，面向平台经销商开展大规模授权识别科普工作，从流通端口拦截未授权产品;同时推动整个上下游供应链的全环节授权机制，倡议所有采纳者仅向下游其他HDMI授权采纳者供应零部件，从生产源头杜绝侵权产品的诞生。

写在最后

从 2002年HDMI规范的首次推出，到2025年发布的全新HDMI 2.2规范，二十余年行业迭代证明，标准化技术+完善知识产权合规体系，是消费电子生态持续繁荣的底层支撑。它正在打开全新的细分增长空间，除了传统电视品类之外，大型商用显示屏、数字标牌、游戏设备将成为未来规模化增长的三大核心引擎。在中国市场，更高普及度的大尺寸电视用户基础，叠加领先的显示技术产能，将让中国成为HDMI 2.2新功能的最佳落地市场。