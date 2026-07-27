【天极网家电频道】7月22日，深圳创维创新谷，创维集团2026全场景新品发布会如期举行。彩电、空调、闺蜜机、个护、K影机、工商业光伏――六大领域的重磅新品同台亮相。场面不可谓不大，品类不可谓不齐。但真正值得关注的，不是某款产品的参数有多惊艳，而是这场发布会背后透出的一个清晰信号：创维正从家庭消费到绿色能源的“全场景智慧生态”的战略跃迁。

2026年被创维定义为"AI普及年"。纵观本次发布会，"智能家电与新能源"的双引擎驱动战略已清晰可见――这印证了创维未来的增长核心，必然向AI家电和光伏业务倾斜。酷开公司智能系统研究院副总经理 聂海在发布会上透露，自2013年推出酷开系统以来，创维累计接入超2亿设备，日均交互超70亿次。

2亿设备、70亿次日均交互――这是一笔不容小觑的数据资产。问题在于：创维打算怎么用？

一、从"一块屏幕"到"一张网"：电视不再是终点

发布会开场，创维彩电率先亮相。壁纸电视A10H Pro以2.7cm(27mm)极致超薄机身与行业首发四面无边设计亮相;独立主机款Q9H以苹果同款G3连续曲面工艺打磨R角;AI体感成长设备Youdoo Box悦动元气机定位"家庭元气伙伴"。

单看彩电产品，创维依然在堆参数、拼设计――11520个背光分区、10000nits峰值亮度、哈曼影院系统――这些数字放在任何一家电视厂商的发布会上都不违和。

但这一次，电视不再是终点，而是入口。

三款产品的组合逻辑耐人寻味：A10H Pro解决"极致视听"，Q9H解决"形态革命"，Youdoo Box解决"交互延展"。三者共同指向一个目标――让电视从"看"的工具变成"用"的中枢。

创维集团创始人黄宏生将2026年定义为"AI客厅革命爆发期"。在他看来，电视作为家庭中心的地位正在被重新激活――不再是收看传统节目的终端，而是AI交互的中枢。

这背后的判断是：客厅的入口级设备，正在从"屏幕"变成"智能体"。谁掌握了这个入口，谁就掌握了家庭场景的主动权。

创维的算盘很清楚――用电视守住客厅，用Youdoo Box拓展交互，用空调、闺蜜机、K影机渗透全屋，用光伏打通能源。

这是一张从"一块屏"到"一张网"的野心地图。

二、AI不是"加个功能"，而是"换种活法"

当前家电行业正在经历一场深层变革：从"单品功能竞争"迈向"系统生态协同"。消费者不再满足于单一产品的性能参数，而是追求无缝衔接、主动服务的智慧生活体验。

这场变革的关键词不是"智能"，而是"主动"。

创维空调睡梦风系列提供了一个很好的观察样本。产品搭载新一代AI微风感技术与智能睡眠系统，可依据人体睡眠曲线动态调节温风速。行业首创遥控器语音播报功能，每一次按键操作都同步语音播报设备状态。

注意"主动"二字的含金量――传统空调是被动的：用户设定温度，机器执行。睡梦风系列的逻辑是：感知用户状态，主动调节环境。

同样的逻辑也出现在创维AI闺蜜机F3 Ultra上。产品搭载30000mAh双舱昆仑电池，连续影音播放最长可达24小时;1300万像素AI摄像头可实时捕捉用户动作姿态并纠错，让闺蜜机秒变AI私教。这不是"加个摄像头"，而是重新定义了设备与人的关系――从"你操作它"变成"它陪伴你"。

创维酷开在发布会上正式亮出的AI智能体系统与HomeAgent家庭管家平台，则是这一逻辑的顶层设计。影音智能体实现从"看"到"问"的升级;教育智能体覆盖K12全学科;健康智能体融合中医体质辨识与西医数据管理。HomeAgent的终极构想是：AI不再被动等待指令，而是主动参与用户生活。

创维酷开AI智能体系统

从"动手"到"动嘴"再到"不动"――这才是AI家电的真正进化方向。

三、光伏与AI的"暗线"：算力需要绿电，绿电需要场景

发布会的另一条主线是新能源。

创维光伏推出"E企省"工商业光伏解决方案，企业仅需提供闲置屋顶，创维负责电站投资、建设及运维，企业享最低0.3元/度的绿电价格。合作期满后电站无偿移交企业。以江苏连云港某制造企业为例，1MW屋顶光伏电站在合作期内对比市电预计节省电费超889万元，计入电站全生命周期30年总收益预计达1213万元。

如果只看光伏业务本身，这是一个典型的"能源服务"故事。但放在创维的整体战略中看，光伏和AI之间有一条隐秘的暗线。

AI需要算力，算力需要电力，电力需要绿电。创维做光伏，不只是为了卖电或减碳，而是为了给未来的家庭AI算力需求提供底层能源基础设施。

这是一盘更大的棋。创维在全球有4.5亿用户，未来目标发展到8亿。每个家庭对AI的需求、对智能算力的需求都将剧增。谁来提供这些算力？谁来提供支撑算力的电力？

创维的回答是：我自己。

这个逻辑链条――家电入口采集数据、AI智能体提供服务、光伏绿电支撑算力――构成了创维"全场景智慧生态"的底层闭环。彩电、空调、闺蜜机是前端触点，酷开AIOS是中间大脑，光伏是后端能源底座。

从家庭消费到绿色能源，从数据采集到算力供给――创维正在搭建的，是一个自循环的生态飞轮。

四、个护与娱乐：补齐"全场景"的最后一块拼图

在大家电和能源业务之外，本次发布会还释放了一个值得关注的信号：创维正在向个人护理和家庭娱乐场景深度渗透。

创维剃须刀作为精品个护板块代表，重点发布了新一代创维金砖剃须刀。产品采用真金镀层工艺，配有NGTC国检证书，搭载9000转高速电机、双环浮动刀网与自研磨刀片。目前，创维剃须刀已布局120余项核心专利。

创维K影机则聚焦家庭K歌场景，用户可通过话筒便捷点歌、切歌、调节音效，智能降噪与低延迟音画同步技术使演唱人声更清晰流畅。创维Q6K影机实现了杜比/DTS空间音频与专业K歌音频技术的一体化落地，并搭载行业首个麦克风收纳、充电、杀菌一体化专利组。

这两大品类的加入，意味着创维的"全场景"不再局限于客厅与卧室，而是向浴室、差旅、社交娱乐等更细微的生活切片延伸。从一块电视屏幕到一枚剃须刀片，从家庭影院到随身KTV――创维正在织一张密不透风的生活场景网络。

五、写在最后：创维的"中场战事"

客观地说，创维面临的挑战不小。

传统电视业务增长乏力是不争的事实。白电赛道竞争惨烈，美的、格力、海尔盘踞多年。光伏赛道更是群雄逐鹿。AI家电的落地效果还有待市场检验。

但创维选择了一条差异化的路径：不做单一品类的冠军，做生态系统的集成商。

这场发布会的真正价值，不在于某款产品有多惊艳，而在于创维第一次系统性地展示了"全场景智慧生态"的完整拼图――从客厅到卧室，从个护到能源，从C端到B端。创维很幸运地站在了家电、光伏、储能的交汇点上。幸运之外，更多的是战略的笃定。

家电行业正站在一个十字路口：AI正在从"概念"变成"基础设施"，从"加分项"变成"必选项"。谁能率先完成从硬件制造商到生态集成商的转型，谁就能在下一轮竞争中占据主动权。

创维的"中场战事"才刚刚开始。这场仗不好打，但不得不打。

2026年只是一个起点。当AI真正从"功能"变成"本能"，当光伏真正从"能源"变成"底座"，当2亿设备真正从"终端"变成"触点"――那时的创维，或许才是黄宏生心中那个"覆盖家庭全场景、贯通能源与数字技术"的生态型企业。

而7月22日的这场发布会，正是这个漫长征程中，一个值得被记住的注脚。