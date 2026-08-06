【天极网家电频道】2025年，家用清洁机器人赛道出现了一个极具爆发力的变量：擦窗机器人。据IDC数据，该品类全球出货量同比增长超过70%。在大面积落地窗与阳光房成为品质家居标配的今天，外窗清洁正迅速从“小众改善型”需求向“大众刚需型”过渡。然而，繁荣背后亦有阴影。消费者对“擦不干净、边角死角、高空坠落恐慌”的吐槽，揭示了行业长期存在的痛点。

当一个赛道从工具普及进入技术深水区，行业该如何进化？近期，天极网实地探访了MOVA苏州吴淞江智能制造基地，并与MOVA擦窗机全球负责人崔海顺进行了一场深度对话。

当擦窗机器人进入2.0时代，行业究竟该如何破局？从这次访谈以及MOVA T1 Station等产品的技术细节中，我们或许能窥见这个赛道的未来走向。

擦得干净，是一切的底线

“擦窗机最基本的逻辑，就是要把玻璃擦得干净。”崔海顺在访谈中直言。

这听起来像是一句废话，但在擦窗机器人行业，这却是一个长期未解的痛点。

目前市面上绝大多数的擦窗机器人，采用的基本都是“常温冷擦”技术。这种技术在面对简单的灰尘时或许还能应付，但一旦遇到油膜、水垢、雨水痕迹、胶质浮尘等复杂污渍(尤其是在临街户型或低层住户家中)，常温冷水根本无法彻底溶解。结果往往是“看着干净，实际留痕”，甚至越擦越脏，因为冷水擦拭风干慢，水流滞留时间长，留下一层雾蒙蒙的水印或恼人的条纹，进一步让清洁效果大打折扣。

为了解决这个“行业顽疾”，MOVA给出的答案是：恒湿热擦。

MOVA在T1 Station上首创了这一技术。其背后的逻辑其实非常简单：把“热水擦玻璃”这一行为，通过技术手段进行标准化和智能化。

但要在玻璃上实现“热擦”，远比拖地要复杂得多。温度过高，玻璃容易炸裂;温度过低，又无法溶解油污;如果水挥发过快，同样达不到清洁效果。

MOVA通过自研的温控芯片和闭环算法，配合15W加热核心，将水温精准稳定在既能高效去污、又处于安全阈值的“最优解”范围内。据崔海顺介绍，这一温度区间可以适配市面上90%以上的窗户。

其次是恒湿同步的精细化擦拭逻辑。传统的喷水擦窗机往往存在喷水不均、抹布容易变干的问题。MOVA的解决方案是“先润湿、再软化、最后均匀擦拭”的非暴力清洁逻辑。通过80ml大容量水箱和高频脉冲增量喷水技术，MOVA确保抹布在长达60分钟的清洁过程中始终保持最佳含水量。

更智能的是，系统能根据环境气温可自主选择喷水频率：气温高时高频脉冲增量喷水以补偿蒸发，气温低时则低频雾化补水，避免冗余。这种精细化的水量控制，彻底解决了冷水擦拭留痕、有雾感的问题。

边角与无框：卡脖子的“最后一厘米”

如果说“擦得干净”是及格线，那么“边角覆盖”就是拉开差距的附加题。

由于玻璃边角大多是直角结构，而传统的方形机身受限于物理结构，很难紧密贴合角落。加上边角本身就容易积灰，这就导致普通擦窗机往往只能“浅擦”，甚至完全无法触达，形成固定的清洁死角。

“边角清洁是整个擦窗机器人行业的一个卡脖子难题，也是用户集中吐槽最多的点。”崔海顺坦言。

针对这一痛点，MOVA首创了NooksErasing ™“四角清洁边刷”方案。这并不是简单地加个毛刷，而是一套结构适配加智能调节的方案。

在硬件层面，采用自适应柔性悬臂边刷结构，搭配高柔弹性纤维。当机器触碰到玻璃边框时，边角清洁刷会回弹，确保抹布与窗框紧密贴合。这种超细毛刷还能深入缝隙，把堆积的毛絮和灰尘扫出来，且不会损伤边框。据MOVA实验室数据，搭配专属边角清洁刷时，窗角覆盖率相比较于MOVA上一代产品可提升90%。

在天极网的走访中，甚至观察到机器能够精准识别仅比玻璃突出1毫米的极矮边框，且不会发生冲出边缘的意外。据崔工介绍，这是由于其机器搭载了多个高精度传感器，配合定点识别算法，可以精准定位玻璃的四个角落并识别边框，从而自动触发专属的清洁模式。这种对边界的极致感知，是擦窗机走向全场景适用的重要一步。

实地拍摄：MOVA T1 Station清洁1mm边框玻璃

更值得一提的是，MOVA的智能感知系统不仅限于传统平整玻璃，还能灵活适配市面上各种复杂玻璃形状与材质。无论是圆形窗、异形窗，还是磨砂玻璃、压花玻璃、甚至是大理石、瓷砖等立面材质，其动态负压吸附系统和多传感器避障算法都能有效识别并调整清洁策略，确保机器在不同介质上都能稳定吸附、高效清洁，极大拓展了擦窗机器人的应用边界。

用安全冗余对冲“高空恐慌”

在45度斜面的磨砂玻璃上进行清洁工作，机器依然稳稳吸附，没有掉落。这是天极网在MOVA实验室看到的一幕震撼场景。对于擦窗机器人来说，“高空坠落”是悬在所有用户心头的最大恐惧。

实地拍摄：MOVA T1 Station清洁倾斜45°磨砂玻璃

“像高空坠落、机器打滑刮花玻璃、误撞等，任何一个安全问题都是致命的。所以MOVA在研发之初，就把安全放在了产品定义的第一位。”崔海顺强调。

MOVA在安全冗余设计上几乎做到了极致，构建了一套全流程主动预判、被动防御的全域安全系统：

首先区别于普通机器的固定吸附压力，MOVA搭载的自研高负压智能吸附系统，能够根据玻璃材质(如大理石墙面、浴室门等)、平整度以及倾斜角度，动态调整负压阈值。在越过玻璃缝隙时，机器会自动加大吸力(风声变大)，越过之后再恢复正常，从而杜绝打滑脱落的风险。

那么除了高达10000Pa的飓风吸力，机器还配备了汽车安全带同源的锁止结构和承重100kg拉力的三合一复合线缆，形成智能吸附与物理防护的“三重兜底”。

机器还配备十多种高精度传感器(包括弹力球头和光耦传感器)，能够在0.02秒内感知高度2mm大小的障碍物。面对窗框、锁扣、凸起的胶条甚至玻璃裂痕，机器都能实时调整行走路径和擦拭力度，避免硬擦导致的机器卡顿。

拒绝内卷，走向体验竞争

随着众多新锐品牌和传统家电品牌的入局，国内擦窗机市场正从蓝海增量走向存量竞争。但在崔海顺看来，这并非坏事。

“充分的市场竞争可以倒逼整个行业尽早摆脱早期的同质化、低价内卷，跳出拼参数、拼价格的浅层竞争，推动赛道向技术升级、体验升级转型。”

面对行业巨头的先发优势和市场壁垒，MOVA选择了以原创硬核技术构建壁垒，走高端替代的差异化路线。从“恒湿热擦”到“全域安全防护”，MOVA试图解决的是行业长期未解的核心痛点，而不是在原有框架上做小修小补。

“巨头的优势是普及了市场，而MOVA的优势是革新。当行业还在做‘能擦’的工具时，我们已经在解决‘擦得干净、无死角、更安全无损’的高端体验问题。”崔海顺自信地说。

这种自上而下的高端逻辑，也体现在MOVA的全球化战略中。在海外市场仍处于蓝海阶段时，MOVA一上市就优先选择了要求最高、最为挑剔的德国、法国等西南欧市场。崔海顺认为，海外机器人行业的消费者非常理性，他们不迷恋老品牌，更看重实际体验和技术实力。只要能攻克最挑剔的市场，就能立住高端品牌的定位。目前，MOVA已成功拓展至全球30多个国家和地区，销量呈现翻倍式增长。

具身智能的终极幻想：当擦窗机变成“蜘蛛侠”

在不久前的硅谷发布会上，MOVA展示了会飞的扫地机器人，引发了外界对家庭清洁机器人未来形态的无限遐想。对于擦窗机器人的未来，崔海顺同样抱有宏大的愿景。

“坦率来讲，目前擦窗机从产品形态和技术发展上，还处于非常初级的阶段，人工干预度依然很高。比如换玻璃时还需要人手去拿，还需要人手去清洗抹布等。”崔海顺坦言。

她认为，擦窗机的终极形态应该是像如今的扫地机器人一样，实现真正的“解放双手”和“无感化”。在未来，用户只需在出门前点击启动，机器就能自动完成所有清洁工作。甚至，未来的擦窗机器人能像“蜘蛛侠”一样，在高空中自主跨越窗框，灵活地从一扇窗户跨到另一扇窗户继续清洁，同时解决噪音等问题。

“机器人的发展速度是非常快的。10年前的扫地机还非常原始，当时的人很难想象它会发展到今天这种接近无感的状态。同样，那些现在看起来难以想象的技术(如飞行、爬楼、跨窗)，未来终会以成熟量产的形态解决我们的痛点。”崔海顺表示，MOVA已经在进行相关技术的储备。

从“常温冷擦”到“恒湿热擦”，从“固定吸力”到“动态负压”，从“人工干预”到未来的“自主跨窗”，MOVA正在用硬核的技术迭代，重构高空立面清洁的底座。在这个从“工具”向“机器人”进化的赛道上，MOVA显然已经找准了自己的节奏。