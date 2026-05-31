【天极网家电频道】自打中国品牌的扫地机器人开始在海外市场“疯狂整活”以来，这位昔日的行业霸主iRobot恐怕每天都在经历某种程度上的“认知崩塌”。就在去年12月15日，iRobot向美国特拉华州法院申请了第十一章破产保护，并被其最大的中国代工厂深圳杉川机器人有限公司“债转股”全资收购。

对于一家曾参与过 911 救援、跟着 NASA上过火星、手握数千项核心专利的硬科技巨头来说，这种结局显得既悲壮又无奈。从火星探测到申请破产，从手握数千项专利的行业霸主到被“降维打击”，iRobot的被收购的结局更是一个硬科技时代的转折点。

固步自封的路径依赖

二十年前扫地机器人的代名词绝对是iRobot，它于1990年创立，在2002年推出首款家用扫地机器人――Roomba。iRobot曾凭借 vSLAM(视觉导航)技术横扫全球。在它的巅峰期，iRobot是规则的制定者，它构建了极其厚重的专利墙。早期认为摄像头才是机器人的“眼睛”，可以归结为通过“随机碰撞”进行导航，尽管视觉识别方案在初期具备先发优势，但其技术短板也显而易见：尤其在复杂光照环境下的稳定性、避障的灵敏度以及环境建模的效率上，始终难以突破物理极限。

根据世界知识产权组织(WIPO)及专利分析机构的数据，iRobot 在全球范围内拥有近 3000 项专利(其中有效授权超过 2000 项)，试图进行技术封锁，然而，这种对专利壁垒的迷恋，最终演变成了致命的路径依赖。

中国企业采取了另辟蹊径的技术迭代与专利共享策略成功突围。以杉川为代表的行业巨头，凭借超 1300 项自主产权，其独创设计绕开了对方的专利陷阱，并借力华为、大族激光等跨界巨头的底层技术支持，迅速在软件算法上实现了反超。

中国品牌(如科沃斯、石头)在 2018 年前后开始大规模普及 LiDAR(激光雷达)方案，iRobot 内部表现出了某种程度的迟疑。激光雷达虽然建图快，但在早期成本极高且体积巨大。然而，中国供应链展现出了其超快的“进化模式”：通过大规模生产和工艺优化，硬生生将激光雷达的成本打了下来，使其成为中端甚至入门机型的标配。

反观 iRobot，它沉溺于过往视觉专利的红利与旧有的成本体系，严重低估了激光雷达(LiDAR)技术迭代的速度，更未能预见到中国产业链在降本增效上的惊人速度，这种战略上的傲慢与迟钝直接导致了其转型缓慢的原因之一。

iRobot被中国品牌“围剿”，全球化市场失利

尤其是进入2020年左右，iRobot逐渐退出中国市场，而国内清洁市场涌入大量资金，科沃斯、追觅、石头等中国企业高速发展，开始集中向海外市场扩张。于是，我们看到了中国品牌在功能整合上的疯狂内卷。从 2020 年开始，全能基站成为中国品牌的标配。从自动集尘、自动洗抹布，到热风烘干、自动上下水，再到 60℃ 热水洗布和仿生机械臂。

在市场份额上体现得淋漓尽致。根据 IDC 数据，2025 年第一季度出货量根据 IDC 数据，2025 年第一季度，全球智能扫地机器人出货量前四名已被中国品牌(石头、科沃斯、追觅、小米)包揽，而 iRobot 的全球份额已萎缩至 9.3%，位列第五。

而来到第一到第三季度，全球智能扫地机器人65.5%的出货量前五名全是中国品牌，石头科技(Roborock)，凭借 21.7% 的市场份额稳居全球第一，而iRobot彻底被挤出第一阵营。

作为扫地机器人的“鼻祖”虽然发展速度不及中国品牌，但是有庞大的欧美市场，为什么iRobot最终会走向被代工厂收购的结局？

其衰落并非一蹴而就，其过度依赖北美单一市场，丧失了全球新兴增长极的入场券。iRobot 曾深耕北美大本营，2015 年时其七成以上的营收源自美国，这种安逸使其对亚太及东南亚等蓝海市场的崛起视而不见。当中国跃升为年产值突破 300 亿的全球扫地机高地时，iRobot 却因水土不服的产品逻辑和昂贵的定价，在华份额始终难以破局;反观石头、科沃斯等品牌，利用更贴合本土居住环境的算法与强大的渠道渗透力，迅速收割了超六成的市场份额。

2022 年起，随着北美消费动能减弱，iRobot 的美国营收缩减了近两成，EMEA 地区更是遭遇了43% 的雪崩式下滑，连原本稳固的日本市场也开始动摇。这种全球范围内的全面退潮，使其市场占有率从一度统治级的 60% 坠落至 2025 年的个位数。

如果说技术和策略是外伤，那么财务数据的持续恶化则是 iRobot 的内伤。查看 iRobot 2018年和2024年的财报，我们可以大致看到这个巨人是如何一步步倒下的。

iRobot2018年财务业绩

iRobot2023年和2024年全年财务业绩

(数据来源：iRobot 历年财报 )

这份数据隐藏着致命信号：毛利率从2018年的50.8%到2024年跌至20.9%。在硬科技行业，毛利率是议价能力的唯一体现。50% 的毛利率意味着你是规则制定者;而 20% 的毛利率意味着你已经沦为在价格战中勉强求生的平庸企业。同时，营收在三年内腰斩，研发投入虽然在 2024 年被迫削减，但依然无法挽救失血的现金流。iRobot 陷入了典型的“创新者困境”。

为什么中国品牌能以 iRobot 1/3 的周期进行迭代，且价格更具杀伤力？

答案藏在东莞和深圳的产业集群里。iRobot 的生产高度依赖全球分包，且受地缘影响极大。为了规避关税，它曾尝试将产能从中国迁往马来西亚等地。结果呢？海外供应链配套不成熟，物流效率低，不仅没省下钱，反而让成本进一步飙升。

反观中国品牌，背靠全球最完整的扫地机器人产业链。一个扫地机所需的 1000 多个零件，在珠三角“半小时经济圈”内就能找齐。这种极致的供应链效率，让中国品牌能以极具竞争力的价格，提供 iRobot 在高端价位都无法提供的功能。

对于 iRobot 来说，它的供应链和现金流，已经支撑不起它那昂贵的研发和缓慢的转身了。最终，它甚至无力偿还其最大代工厂杉川的逾3.5亿美元债务，只能被迫接受“债转股”的命运。

原本，亚马逊的 17 亿美元收购案是 iRobot 最后的“救命稻草”。

如果收购成功，iRobot 就能接入亚马逊庞大的智能家居生态和分销渠道，获得喘息之机。然而，欧盟和美国联邦贸易委员会(FTC)的反垄断调查，让这笔交易最终在 2024 年 1 月宣告终止。

失去“大腿”的 iRobot，股价瞬间崩盘，立即宣布裁员 31%。从 2021 年 1 月的历史高点(161.16 美元)跌至破产前夕的不足1美元，iRobot 的市值蒸发了 99% 以上。

iRobot于2025年12月15日(宣布破产)前后股价波动情况

结语：

从行业开创者到申请破产，iRobot 的淡出不仅是一家公司的失败，更是一个时代的谢幕。致敬先驱，因为是 iRobot 让世界相信机器人可以走进家庭。但时代从不等待，在硬科技领域，仅仅拥有“先发优势”和“专利墙”已经不够了，只有保持极致的迭代速度和供应链韧性，才能活下去。在今年的CES上看到了全新的iRobot，释放出深耕中国市场的强烈信号，利用杉川成熟高效的供应链体系有望补齐其技术短板，它充分展现了强大市场潜力。