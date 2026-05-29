【天极网家电频道】在数字时代浪潮的推动下，电视作为家庭娱乐的核心，正经历着一场由人工智能(AI)驱动的深刻变革。从最初的只能看电视的“大盒子”到如今的“智慧中枢”，AI的融入不仅赋予了电视更强大的功能，更使其从被动的信息接收端，进化为能感知、理解、学习并主动服务的家庭成员。那么电视搭载AI能为我们做什么呢？

第一层：交互革新――从繁琐操控到自然对话

传统电视的交互方式，无论是遥控器按键还是早期的语音控制，都存在一定的门槛和局限性。AI的介入，首先在交互层面带来了颠覆性的改变。端侧大模型和AI智能体的应用，使得电视能够更精准地理解用户的意图，实现更自然、更高效的人机对话。

例如，TCL等品牌推出AI大模型语音管家，用户只需一句简单的指令，即可完成频道切换、内容搜索、智能家居控制等复杂操作。这种“说句话就能搞定”的便捷性，对于老年人和儿童尤其友好，极大地降低了电视的使用门槛。更进一步，AI智能体具备学习能力，能够记住用户的使用习惯，自动生成专属场景模板，让电视从“被动执行”变为“越用越懂你”的智慧伙伴。

第二层：体验优化――画质音质的“私人定制”

AI在电视领域的另一大贡献，在于对视听体验的深度优化。这不仅仅是参数的堆砌，更是通过智能算法实现画质和音质的“私人定制”，让用户在任何环境下都能享受到最佳的观影效果。

以画质为例，长虹追光Q70S搭载的灵眸AI感知系统，不仅能智能识别环境光变化并调校屏幕画质，还能通过AI光翼向电视两侧投射氛围光，实现“画境合一”的沉浸式体验。

在音质方面，AI音质调校技术能够识别声场环境，优化声音输出，甚至能针对不同内容类型(如人声、音乐、电影音效)进行智能增强，带来更具沉浸感的听觉享受。这些技术的进步，让电视不再是简单地“出厂预设”，而是能“看人下菜碟”，提供千人千面的视听盛宴。

第三层：场景扩展――从“播放设备”到“家庭中枢”

AI的赋能，使得电视的功能边界不断拓宽，使其从单一的“播放设备”演变为“家庭中枢”，承载起更多元化的家庭场景服务。

智能家居控制是AI电视最直接的场景扩展之一。通过电视，用户可以语音或手势控制家中的智能灯光、空调、窗帘等设备，实现全屋智能的便捷管理。此外，AI电视还在宠物看护、老人监测等领域展现出潜力。例如，通过AI摄像头和图像识别技术，电视可以实时监测宠物活动，甚至在老人长时间未活动时发出预警，为家庭安全提供多一份保障。深圳市的行动计划中也明确提出，要推动人工智能电视搭载端侧大模型，打造量身定制的娱乐体验，并全面接入AI能力，在家庭娱乐、智能家居、健康管理等方面发挥更大作用。

AI电视的未来无疑是充满想象的。随着边缘AI、AI智能体技术的不断成熟，以及产业链上下游的深度合作，电视将不仅仅是“看得懂”，更将成为能够主动思考、主动学习、主动服务的“智慧生命体”。它将深度融入我们的日常生活，成为连接数字世界与物理现实的桥梁，为我们带来更加个性化、智能化、沉浸式的家庭娱乐和生活体验。