【天极网家电频道】随着入夏的脚步临近，厨房的“高温+油烟”双重考验让不少烹饪爱好者望而却步。传统油烟机为了保证吸烟效果，往往需要紧闭厨房门窗，这不仅让厨间空气沉闷，更让下厨者汗流浃背。面对“夏日烹饪体验差”的痛点，能否有一款产品让我们在爆炒时也能敞开门窗还不影响净烟效果，享受清爽自在？而米家净烟机系列的出现，正是为了解决以上难题。

为什么米家净烟机能实现“敞开门爆炒”？

米家净烟机与传统油烟机的本质区别在于其核心的动态微粒捕集技术(IQV)。传统油烟机主要依靠大风量产生的负压来吸走油烟，但对于烹饪过程中产生的肉眼不可见的细微颗粒物(如PM2.5)及异味分子，其捕集效果往往不尽如人意，容易造成油烟扩散。

米家净烟机则采用了动态微粒捕集技术(IQV)，这是一项经过中国轻工业联合会鉴定并确认为“国际领先水平”的技术。

该技术的核心原理在于通过精密的空气动力学设计，在灶眼上方形成一个强力的抗扰、防逸油烟捕集流场。具体解释，它通过“对转气旋+高速气流+防逸气帘”的创新组合，首先从源头形成4个高强度捕集气旋，精准捕获油烟;气流沿着烟机后壁高速贴合，风速在13m/s-15m/s，避免了与人体接触;同时，在烟机的顶部形成一道气流屏障――防逸阻隔气帘，它能在外界空气和污染物之间形成一个大的循环隔离效果，使得净烟机即使在开窗通风的情况下，依然能保持出色的净烟效果。

经中国家电研究院测试，烹饪时人口鼻处油烟PM2.5小于37μg/m³ ，完全符合国家室内空气质量新国标，即使是爆炒辣椒也不会有呛人的油烟。此外，米家净烟机还获得了中国家电研究院“油烟污染防护等级”与“吸油烟机净烟效果等级”双一级认证，并作为健康吸油烟机团体标准的主导单位，实现了“爆炒不呛鼻，全屋无异味”。对于追求极致呼吸健康的家庭，尤其是过敏性鼻炎患者或哮喘家庭，它更是不可或缺的“守护神”。

吸力不衰减：高层住宅的排烟保障

在现代高层住宅中，公共烟道拥挤导致排烟阻力极大;而在老旧小区，烟管狭小、弯折或堵塞更是家常便饭。传统油烟机往往面临“风量虚标”和吸力衰减的问题，宣传的风量与实际工作风量严重不符。米家净烟机通过智能算法与创新结构，彻底解决了这一痛点：

智能0压损算法抗倒灌：内置智能芯片能自动感应烟道阻力，并实时调节电机功率，再配合自研驭风算法。据家电院测试数据显示，在面临100pa――400Pa区间，依然能维持高档风速不衰减，甚至不减反增，杜绝了高峰期油烟倒灌。

上图为“米家净烟机”家电院测试数据

618 选购指南：Pro、P2、T1 哪款更适合你？

针对不同的家庭需求和预算，米家净烟机系列提供了多元化的选择。以下是三款主流型号的核心参数对比：

【米家净烟机 P2】

参考价格：3799元起

米家净烟机 P2作为系列全能旗舰，拥有15m/s风速和最全面的安全监测(PM2.5、CO、燃气)。它独有负离子抑菌功能，能主动净化厨房空气。外观采用钻石磨砂玻璃背板，质感高级且易打理。此外，它还获得了智能适老化产品认证。

适配人群：如果您计划打造开放式厨房，追求极致呼吸健康、家有敏感人群(鼻炎/哮喘)、对家装质感有极高要求的家庭，P2是当之无愧的首选。

【米家净烟机Pro】

参考价格：3199元起

米家净烟机Pro是行业首个通过德国莱茵TÜV多重气流性能验证的产品，抗干扰能力极强 。14m/s的风速与1200Pa的静压足以应对绝大多数高层住宅。同时，它支持叶轮干洗自清洁功能，大大降低了后期维护成本。

适配人群：居住在高层住宅(20层以上)、对排烟顺畅度有刚需、追求高性价比与高性能平衡的实用主义家庭，适合经常进行大火颠勺爆炒的家庭。

【米家净烟机 T1】

参考价格：2899元起

米家净烟机 T1作为新一代“净烟神器”，T1保留了动态微粒捕集和无油网等核心黑科技，拥有14m/s的高风速。它是高性价比的代表，非常适合小家庭、租房家庭或老旧小区厨房升级，是告别油烟困扰的入门级首选。

结语：

今年618大促期间，如果您正打算在今年夏天升级厨房烟机，那么米家净烟机绝对是您的不二之选。最主要它能在保障核心性能的同时，实现敞开门爆炒，即便在炎炎夏日下厨，也能做到油烟不沾身，让你尽享清爽烹饪体验，不仅能隔绝PM2.5，更能帮你远离皮肤老化、呼吸道疾病等困扰。

其次，也完全不用担心售后与安装问题。选择米家净烟机，不仅是选择一款产品，更是选择一套完整的服务保障体系。全国免费上门安装，由小米专业工程师团队负责每一处细节，确保净烟机完美融入您的厨房空间。

618期间米家净烟机系列不仅可享品牌直降优惠，还能叠加国家家电以旧换新补贴。大家后期可持续关注米家官网，查询最新优惠价格。趁此次618大促，为家人更换一台真正好用的净烟机，从此不用在闷热夏日的厨房里忍受油烟侵扰，开启清爽烹饪的全新体验。