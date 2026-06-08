【天极网家电频道】近期，一则关于“2030年AI耗水量够13亿人用一年”的消息在网络上引发广泛关注和讨论。这一惊人预测源自联合国大学水、环境与健康研究所于2026年6月3日发布的一份报告，题为《人工智能能耗的环境成本：碳、水和土地足迹》。报告指出，随着人工智能技术的快速扩张，其对能源、水资源和土地的压力正在急剧加剧。该信息也成为科技界、环保界乃至公众热议的焦点，促使人们重新审视AI发展背后不容忽视的环境代价。

AI为何耗水又耗电？

人工智能的运行并非凭空而生，其背后是庞大的数据中心在支撑。数据中心是AI的“大脑”，储存、处理海量数据，并进行复杂的计算。这些高性能计算设备在运行过程中会产生巨大的热量，为了维持设备的稳定运行和防止过热，必须进行高效的冷却。而水冷系统是目前数据中心最常用且效率最高的冷却方式之一。

具体而言，AI的耗水主要体现在以下几个方面：

1.数据中心冷却：这是AI耗水的主要原因。无论是直接水冷(如浸没式冷却)还是间接水冷(如蒸发冷却塔)，都需要消耗大量的水资源来带走服务器产生的热量。尤其是在气候炎热的地区，对冷却水的需求更为迫切。

2.电力生产：数据中心的巨大能耗需要大量的电力供应。而全球大部分电力仍然依赖于火力发电，火力发电厂在发电过程中同样需要消耗大量的水进行冷却和蒸汽循环。因此，AI的耗电间接导致了水资源的消耗。

3.芯片制造：AI芯片的生产过程是高度精密的，需要超纯水进行清洗和蚀刻。虽然这部分耗水发生在AI生命周期的上游，但同样是AI产业链不可或缺的一部分。

根据联合国大学的报告，到2030年，全球数据中心全产业链的总耗水量预计将攀升至9.3万亿升 。这个数字相当于13亿撒哈拉以南非洲居民一整年的基本生活用水需求。在电力消耗方面，报告预测到2030年，全球数据中心用电需求将达到945太瓦时(TWh)，大致等同于日本全国的用电量，其中人工智能的耗电占比将升至40% 。

几乎所有需要大量计算的AI功能都会耗水。其中，大型语言模型(LLMs)的训练和推理是耗水大户。例如，有研究指出，OpenAI的GPT-3模型每回应10到50次查询，就会消耗约半公升的水 。这意味着，我们日常与ChatGPT等AI助手的每一次互动，都伴随着微量的水资源消耗。此外，图像识别、自动驾驶、科学计算等AI应用，其背后的模型训练和数据处理过程也同样需要大量的水和电。

那么，这对普通人意味着什么？短期内，我们不会因AI耗水而被限制使用，但长期看，资源成本终将传导至服务价格与环境税赋。更深层的影响在于，当AI基础设施与民生用水形成潜在竞争，社会公平议题将被重新审视。目前，我国尚未出台专门针对AI耗水的强制性限制法规，但《绿色数据中心建设指引》《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策已明确要求PUE值与水效指标双控，部分地方试点推行“以水定算”机制，引导算力向水资源丰富地区转移。欧盟《人工智能法案》也将环境影响纳入高风险AI系统的评估维度，预示全球监管趋势正在形成。

结语：

“2030年AI耗水量够13亿人用一年”的预测，无疑为我们敲响了警钟。人工智能作为一项颠覆性技术，在带来巨大便利和发展机遇的同时，也暴露出其对地球资源的巨大需求。这引发了一个深刻的哲学问题：AI到底是在帮人类省资源，还是在创造一种更高级、更隐蔽的挥霍方式？

答案或许并非非此即彼。AI在某些领域确实能够优化资源配置、提高效率，例如通过智能电网管理减少能源浪费，通过精准农业节约水资源。然而，如果AI自身的发展模式是不可持续的，那么其带来的“节省”可能只是杯水车薪，甚至被其自身的巨大消耗所掩盖。未来，我们需要在技术创新与可持续发展之间找到一个微妙的平衡点，确保AI的进步真正造福人类，而非成为地球的沉重负担。