【天极网家电频道】2026年的世界人工智能大会(WAIC 2026)无疑是AI产业发展史上的一个重要节点。当全球目光聚焦于大模型的新突破、通用人工智能的最新进展时，一个看似低调却意义深远的议题――"Token经济"被首次提升到核心位置。

这一趋势在消费端已悄然落地。尤其是在2026年，中国电信、中国移动、中国联通国内三大运营商先后将AI算力直接摆上了“货架”。中国电信率先推出了“Token Plan”，包含9.9元1000万词元的轻享版、29.9元4000万词元的畅享版以及49.9元8000万词元的尊享版;中国移动则针对云电脑和手机用户推出了5.99元的算力加餐包，甚至在江苏、北京等地试点“5元250万Tokens”的极简体验包;中国联通也紧随其后，将Token调用额度深度绑定在其“联通云”服务中。

这不仅仅是商业模式的微调，更是一个明确的信号：AI时代的计费单位正在从传统的“流量”转向全新的“算力”，我们正迎来一个“词元费”与“话费”并存的时代，AI算力正加速成为社会运行的“水电煤”。

运营商为何"卖Token"：从连接到算力的战略转型

长期以来，运营商的核心业务是提供网络连接服务，通过"话费"和"流量费"构建其商业帝国。然而，随着移动互联网红利逐渐消退，传统业务增长趋缓已是不争的事实。AI大模型的崛起，为运营商提供了寻找新增长点的绝佳契机。他们敏锐地捕捉到，AI时代的核心资源不再仅仅是数据传输的"管道"，而是驱动智能应用运行的"燃料"――算力。

三大运营商集体推出Token套餐，本质上是将其强大的算力基础设施进行标准化、产品化，并纳入类似传统通信服务的消费体系。这标志着运营商的战略重心正在从"卖网络连接"转向"卖AI算力"。他们凭借遍布全国的骨干网络、数据中心以及日益增长的AI算力集群，将大模型调用能力和底层算力封装成易于理解和消费的"Token"。这不仅能有效盘活其庞大的算力资产，也能为个人用户、中小企业乃至大型开发者提供普惠的AI算力服务，从而在AI新浪潮中占据关键的生态位。

Token供给能力与国产算力突围

WAIC 2026上，"Token经济"被反复提及，并与"十万卡集群"、"国产算力"等关键词紧密相连，这并非偶然。它揭示了AI竞争的深层逻辑：竞争已经从最初的模型训练阶段，逐步进入到以推理和算力供给为核心的下半场。

"十万卡集群"的出现，如中科曙光"曙光8000(登峰)"的落地，标志着国产算力基础设施建设迈入了新的阶段。这类超大规模算力集群，旨在提供极致的Token生产效率和成本优势。同时，国产芯片、服务器、交换机等全产业链的协同突围，正在打破国外在高端算力领域的垄断，为中国AI产业的自主可控和可持续发展奠定坚实基础。 这种"芯模协同、硬件封装整机协同、产业生态开放协同"的模式，正是为了在Token经济时代抢占制高点，确保AI算力的"水电煤"供应稳定且具备竞争力。

Token：AI时代的"水电煤"

Token，即词元，是大模型处理和理解语言的基本单位。无论是用户向AI助手提问，还是AI生成一段文本、一张图片，背后都伴随着Token的消耗。在AI时代，Token不再仅仅是技术层面的计量单位，它正在演变为一种可计费、可交易、无处不在的基础资源，如同工业时代的电力、互联网时代的流量。

未来，我们生活中的方方面面都将深度嵌入AI。AI搜索将根据我们的意图实时生成答案;智能Agent将自主完成复杂任务;机器人和智能汽车将依赖AI进行决策和交互;甚至AI家电也将通过持续消耗Token来提供个性化服务。这些海量的AI应用，都将持续、高频地消耗Token。Token的商品化，意味着算力开始像水、电、煤一样，成为支撑社会运转不可或缺的基础设施。理解Token，就是理解AI时代的未来。