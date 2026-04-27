【天极网家电频道】泡泡玛特于2026年3月25日举行的2025年度业绩发布会上，明确对外宣布，泡泡玛特将正式跨界进军家电领域，将推出以IP为核心的衍生小家电产品。于3月29日在小红书社交媒体账号亮相了首款家电产品――THE MONSTERS生活家系列LABUBU冷藏箱。这款产品采用了品牌标志性的LABUBU形象设计，标志着该业务板块的正式落地。据了解，首批产品(如复古小冰箱、电水壶等)计划在京东等电商平台发售。

近年来，中国潮流玩具巨头泡泡玛特(POP MART)凭借“盲盒”的可玩性和精致的IP，备受年轻人的喜爱。当“泡泡玛特或将进军家电行业”的消息传出时，无疑在家电和潮玩两大看似不相关的领域激起了千层浪。

这一举动不仅是泡泡玛特多元化布局的又一落点，更引发了家电行业对于IP如何深度赋能传统行业的思考。本文将从泡泡玛特的颜值特征及情感赋予的独特视角，剖析泡泡玛特IP属性，以及其庞大的用户基础能否为家电产品买单？探讨其对传统家电行业的挑战与启示，并审视可能面临的风险与机遇。

泡泡玛特的 IP 属性与用户基础

泡泡玛特的核心竞争力在于其强大的IP矩阵和独特的商业模式，这为其进军家电行业奠定了坚实的用户基础和品牌认知。泡泡玛特的IP，如Molly、Dimoo、SKULLPANDA、LABUBU等，不仅仅是简单的卡通形象，它们被赋予了鲜明的个性和故事，通过精美的设计和限量发售策略，成功营造出“精致、可收藏”的稀缺价值。

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这种稀缺性激发了消费者的收集欲望，使得每一个盲盒都承载着期待与惊喜。更重要的是，这些IP通过线上线下的社群活动，构建了一个庞大的粉丝群体，形成了强烈的社群认同感和归属感。粉丝们不仅购买产品，更参与到IP的文化构建中，分享收藏、交流心得，从而建立了深厚的情感连接。例如，LABUBU和TYCOCO等IP形象已经出现在泡泡玛特首款冷藏箱的设计中，通过IP的形象直接赋予产品情感价值和辨识度。

为什么瞄准小家电赛道？

当代消费市场的结构性变革正以前所未有的速度重塑着小家电行业的竞争格局。同时，民政部统计显示，2024年全国结婚登记数为610.7万对，较去年下降20.5%。这些数据清晰地反映出单身群体规模持续扩大的社会趋势，催生了全新的消费逻辑――'悦己'正成为年轻消费群体的核心驱动力。

在这一背景下，追求精致生活与幸福感成为年轻一代的普遍诉求。他们不再满足于家电产品的基础功能，而是将高颜值、强设计感视为重要的购买决策因素。个护小家电凭借其独特的美学价值和情感属性，迅速成为年轻人争相追捧的消费新宠。

相比于大家电，小家电产品具有体积小、更新快、更易融入生活场景的特点，这为IP的介入提供了更大的灵活性和想象空间。例如，咖啡机、电水壶、多功能料理锅等小家电，更容易通过IP设计实现个性化和差异化。它们不仅是厨房或客厅的实用工具，更可以成为点缀家居、提升生活情趣的艺术品。据中研网数据显示，2025年中国小家电市场规模突破6000亿元，其中"一人食"小家电市场规模达800亿元，年增长率18%;迷你冰箱、壁挂洗衣机等单身专属家电渗透率提升至32%，1-2人家庭小家电需求占比达45%，成为市场主力。泡泡玛特首款冷藏箱的推出，正是瞄准了小家电的场景化机会，将潮玩IP与实用功能相结合，满足年轻消费者对高颜值、个性化家电的需求。

市场数据也印证了这一趋势的强劲动力。中研普华产业研究院《2026年全球小家电行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名》显示，2025年中国生活小家电市场规模已突破5200亿元，同比增长15.6%。艾媒咨询《2025年中国智能小家电典型企业研究与消费者调查数据》指出，2025年中国智能家居市场规模达8154亿元，同比增长29.0%，预计2030年将突破1.8万亿元，这一组数据清晰地勾勒出小家电行业广阔的发展前景。

事实上，泡泡玛特早已在探索IP衍生品的边界，其业务版图早已不限于盲盒。从手机壳、充电线、冰箱贴、水杯等日常小物，到涉足首饰领域，泡泡玛特一直在尝试将其IP渗透进消费者生活的更多角落。此次开辟小家电领域，是其IP商业化战略的自然延伸，旨在将潮玩IP与更高频、更刚需的家居场景相结合。然而，小家电与过往的周边产品有着本质不同――实用性是其不可动摇的根基。因此，这次跨界最大的悬念在于：泡泡玛特能否在保证产品核心功能卓越的前提下，成功叠加其IP的情感与美学价值？这不仅是对其供应链和品控能力的考验，更是对其“实用主义”基因的一次重塑。

泡泡玛特的受众到底是谁？

泡泡玛特的用户群体以年轻消费者为主，特别是18-35岁的Z世代和新中产阶级。他们普遍拥有较高的文化消费能力，追求个性化、高颜值、有故事的产品。根据报告数据显示，泡泡玛特的用户基础呈现出显著的扩张态势，高达76%的受访者在过去一年内首次购买其产品，其中近半数(45%)更是最近三个月的新买家 。

即使这些消费者愿意为设计感、情感价值买单，但是家电最重要的是其功能性与实用性，若是脱离了好用的范围，“好看>好用”这些消费者会为ip家电买单吗？

首先IP、联名、限定这几个词组到一起就证明价格一定不便宜，有些消费者可能不再满足于家电产品的基本功能，他们更看重产品能否融入家居美学，能否彰显个人品味，甚至能否成为社交货币。他们乐于为设计感、情感附加值和品牌故事买单，对价格的敏感度相对较低。此外，社交媒体的普及也使得他们有强烈的分享欲望，一件具有独特IP设计的小家电，很可能成为他们展示生活方式、引发社交互动的新载体。

天然机制优势：盲盒机制、限定策略、跨界联名经验

泡泡玛特在潮玩市场积累了丰富的运营经验，其“盲盒机制”和“限定策略”是其成功的两大法宝。盲盒的随机性和惊喜感，极大地刺激了消费者的购买欲望和复购率;限定款的稀缺性则进一步提升了IP的收藏价值和市场热度。这些机制不仅适用于潮玩，也为家电产品的营销提供了新的思路。试想，如果一款IP联名家电也能引入潮玩限定元素，将极大地提升产品的趣味性和话题性。此外，泡泡玛特在过去也积累了丰富的跨界联名经验，与迪士尼、环球影业等知名IP以及众多艺术家合作，推出了大量成功的联名产品，这为其在家电领域的跨界合作提供了宝贵的经验和资源。

家电行业会被“颜值经济”彻底颠覆吗？

泡泡玛特的跨界，无疑给传统家电厂商带来了新的挑战，也提供了宝贵的启示。

面对泡泡玛特等潮玩IP的冲击，传统家电厂商或许该审视自身的设计理念和品牌策略。过去以功能和技术为导向的设计，已经难以吸引年轻消费者。家电产品需要注入更多时尚、艺术和个性化的元素，实现“功能导向”与“美学导向”的结合。品牌形象也需要更加年轻化、潮流化，与年轻消费者建立情感共鸣。这要求家电企业在产品研发初期就将设计和IP元素纳入考量，而非仅仅停留在产品外观的简单装饰。

泡泡玛特的成功离不开其独特的营销模式，包括线上社群运营、线下主题门店、快闪活动等。这些模式与传统家电的渠道和营销方式大相径庭。传统家电厂商多依赖家电卖场、电商平台等渠道，营销话术也多围绕功能、参数展开。而IP联名家电则需要更注重“内容话术”和“情感营销”，通过讲述IP故事、营造社群氛围来吸引消费者。这意味着家电厂商需要拓展新的销售渠道，如潮玩集合店、生活方式集合店，并加强社交媒体运营，与消费者进行更深层次的互动。例如，摩飞电器与知名IP的联名合作，通过社交媒体的传播和KOL的推荐，成功吸引了大量年轻消费者，成为家电市场IP联名的标杆案例 。

结语：

泡泡玛特进军家电行业，是潮玩IP与传统产业融合的一次大胆尝试。它有望为家电行业带来新的流量、更高的品牌溢价和更年轻的消费者心智。通过注入IP的“颜值”和“情感”价值，家电产品有望摆脱同质化竞争，实现差异化发展。然而，成功并非坦途。泡泡玛特必须在保持IP魅力的同时，严把产品质量关，建立完善的售后服务体系，并严格遵守各项安全合规标准。若能妥善应对这些挑战，泡泡玛特的跨界将不仅推动家电设计与营销的转型升级，更可能开创一个全新的“潮玩家电”市场;反之，则可能损害IP与用户信任。未来家电还需在实用与美学之间平衡，开辟更多新的可能性。

参考文献：

[1] 民政部.《2024年民政事业发展统计公报》[R]. 2025年7月.

[2] 中研普华产业研究院. 2026年全球小家电行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名[R/OL].

[3] 艾媒咨询. 2025年中国智能小家电典型企业研究与消费者调查数据.

[4] 中研网. 2025小家电行业发展现状：规模扩张与结构分化并行[EB/OL].