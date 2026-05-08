【天极网家电频道】近日看到奥维云网(AVC)公布的最新数据:2025年，中国彩电市场零售量仅为2763万台，同比下降10.4%，其实并不感到意外，但确实感到一种深重的危机感，这个数字是什么概念？它不仅跌破了3000万台的心理防线，更是创下了近十年来的最低纪录。

相比2016年近5000万台的巅峰时期，市场规模近乎腰斩。甚至有数据显示，拥有14亿人口的中国市场，彩电销量已经不足美国市场的六成。曾经作为家庭娱乐核心、结婚“三大件”之首的电视机，如今为何成了客厅里最尴尬的“装饰品”？

年轻人为什么不爱看电视了？最直接的答案藏在遥控器里。

在智能化的名义下，电视操作变得前所未有的复杂：冗长的开机广告、层层叠叠的系统界面、手机端与电视端互不兼容的会员体系。让直接“打开电视”这一基础操作变得困难，现在“电视开机无广告”“秒开机”已成为极具竞争力的优势。

所谓的“套娃式收费”，更是让用户怨声载道。买得了电视买不了会员，买了会员看不了体育，看了体育还要单点付费。这种极度割裂的体验，让电视从“解压神器”变成了“增压器”。当用户发现打开手机刷短视频只需要指尖一滑，而打开电视需要则需要应对重重广告和收费陷阱时，他们自然不愿意为其买单。

不可否认，彩电厂商在技术上是极其内卷的。Mini LED、Micro LED、高刷新率、AI画质芯片……这些听起来高大上的参数，确实将彩电的画质推向了巅峰。然而，这种技术进步与用户需求之间出现了错位。

对于大多数年轻人而言，他们并不追求极致的黑场表现或几千尼特的峰值亮度。他们需要的是一个能够随时投屏、操作丝滑、内容开放且价格合理的显示终端。当厂商们还在卷屏幕参数时，移动端短视频、云游戏以及便携投影仪已经瓜分了年轻人的碎片化时间。电视机正逐渐边缘化为客厅的“背景音设备”，甚至在很多精装修样板间里，电视墙已经消失，取而代之的是投影仪、挂画、书架等。

其实对于跌至冰点的市场，监管层早已开始重拳出击。广电总局针对“套娃”收费和操作复杂的专项整治已进入深水区。截至2025年，全国范围内已有数亿台存量电视实现了“一键看直播”，开机广告也受到了严格限制。

但这仅仅是解决“能不能看”的问题，行业真正需要思考的是“为什么要看”。电视不应仅仅是一个显示器，而应成为智能家居的交互中枢，或是更具沉浸感的娱乐终端。

国内彩电销量创下十年新低，是一个残酷的警钟。它告诉所有家电从业者：任何违背用户直觉、透支用户信任的商业模式，最终都会被时代抛弃。年轻人不是不爱看内容了，他们只是不再愿意为了那块满是陷阱的屏幕，付出不必要的耐心和金钱。彩电行业的下半场，拼的不再是屏幕的大小，而是体验的诚意。能否找回失落的年轻人，就看这块屏幕能否重新变得“简单、纯粹、好用”。