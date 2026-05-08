【天极网家电频道】智能门锁凭借便捷高效的使用体验，已经成为不少现代家庭的标配产品。然而，在享受"秒开"便利的同时，你家的门锁真的安全吗？近日，京津冀三地消费者协会组织共采集20个主流品牌、30款热销智能门锁产品开展比较试验，央视新闻对此进行了深入报道。令人意想不到的是，部分智能门锁在面容识别、IC卡解锁等方面暴露出严重的安全隐患，甚至"用一张打印照片就能打开"。

便捷与安全的博弈：被照片"骗"开的门锁与易复制的IC卡

根据央视新闻微信公众号的报道，在对某款智能锁的测试中，"工作人员事先录入了自己的人脸信息。随后，另一名工作人员使用其照片也顺利打开了门锁。"这一测试结果令人咋舌。工程师指出，出现这类问题，主要是部分企业为了追求极致的"秒开"体验，调低了识别阈值，优先保障操作的便捷性。在具备面部解锁功能的样品中，有3款产品可被红外相机拍摄的平面照片解锁，这表明部分产品的人脸识别算法在活体检测和防伪能力上存在明显缺陷。

除了面容识别，备用IC卡同样是重灾区。央视报道明确指出，30款样品中有19款出厂时带有IC卡，其中12款可被复制的IC卡成功解锁，安全隐患突出，部分IC卡加密薄弱，不法分子甚至无需接触卡片，使用简易破解设备就能"隔空"读取信息并快速复制出一张"万能卡"。例如，当老人带着IC卡去菜市场买菜，或者孩子将IC卡挂在书包上乘坐公交时，在拥挤的人群中，卡片信息极有可能在不知不觉中被窃取。对此，工程师提醒：在携带IC卡的时候，要留意被复制的风险，如果平时不使用IC卡解锁，可以在设置中选择关闭IC卡功能。

拒绝盲目跟风：根据家庭需求精准选择解锁技术

面对这些隐患，消费者在选购智能门锁时更应多做功课，根据自身和家庭的实际情况，有侧重性地选择安全性更高的解锁方式。例如青睐人脸识别，可以主动筛选支持3D结构光等立体活体检测技术的产品。这类技术通过构建面部3D立体模型，能有效抵御照片、视频的伪造攻击，安全性远超仅靠2D平面图像识别的产品。央视新闻也明确建议，消费者应谨慎购买仅靠2D平面识别的门锁。

对于家中有老人和小孩的家庭，指纹磨损或指纹未发育完全常导致传统指纹锁识别率低，此时指静脉或掌静脉识别技术是更优的选择。静脉识别利用人体内部静脉血管分布图像进行活体识别，不仅不受表皮状况影响，而且由于特征隐藏在皮肤之下，极难被窃取和伪造，安全性与使用体验均有显著提升。对于出租屋或频繁更换居住人员的场景，建议优先采用密码与指纹的组合验证方式，并定期更换密码，同时关闭IC卡功能，从根源上降低风险。

认准大品牌，把握年中大促与国补良机

智能门锁是家庭安全的第一道屏障，安全永远比便捷更重要。在选购时，建议消费者优先参考技术底蕴深厚、在信息安全方面有明确承诺的主流品牌。这些品牌在数据传输加密、防电磁干扰以及售后服务方面通常更有保障，同时也更能在出现安全漏洞时及时推送固件更新加以修复。购买时，不妨查阅产品说明，确认其是否采用加密协议传输数据，并优先选择获得公安部认证C级锁芯的产品。

当前正值2026年中购物季前夕，各大品牌纷纷推出优惠活动。更值得关注的是，目前部分省市地区购买智能门锁的消费者还可以享受国家补贴政策(最高可达15%)。在国补与大促的双重驱动下，消费者完全可以用更实惠的价格，为家人换上一把真正安全、可靠的高品质智能门锁。毕竟，守护家庭安全这件事，从来都值得认真对待。