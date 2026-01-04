【天极网家电频道】随着智能家居渗透率持续提升，2025年中国全自动扫地机市场在销售额与销量方面呈现出稳健增长态势。从核心功能升级来看，差异早已体现在细节处：拖布形态告别单一旋转式，进化出滚筒式高压擦地、履带式贴地清洁等多元形态;避障技术实现质的飞跃，毫米级精准识别;毛发清洁、贴边处理通过防缠绕滚刷、柔性机械臂持续突破。

面对消费者对“彻底解放双手”的更高期待，MOVA新推出的P70 Pro扫地机器人，围绕传统机型“以脏拖脏”、毛发缠绕和清洁死角等核心痛点，进行了一系列关键技术革新，旨在重新定义高效清洁体验。MOVA新品 P70 Pro第二代深压活水洗地技术，是在其第一代技术基础上的重要升级。这项技术的核心目标是解决传统扫地机“以脏拖脏”的问题，实现更彻底的清洁。

活水、高温洗拖布这些都是在洗地机常见的功能，但是MOVA P70 Pro扫地机器人拥有同款功能，依托活水喷淋技术实现边拖边洗，告别手动操作、污水箱清理繁琐的痛点，通过真实场景测试，来评测一下MOVA P70 Pro，看看到底藏着哪些重要升级。

外观设计

外观采用经典的圆形机身，线条圆润简洁，属于简约的风格。主体是干净的纯白色，搭配顶部一个银色金属质感的圆形按键还有麦克风，视觉上很清爽。机身正面下方印有 MOVA的品牌标识，整体没有多余装饰，看起来很轻薄小巧，

机身顶部面板揭开，内置尘盒设计，尘盒滤网根据使用频率进行清洁或更换，建议3-6个月更换一次。

底部主机与传感器方面，包括悬崖传感器、万向轮、主轮、超声波传感器、边刷、主刷、滚筒拖布组件等细节部分，整体做工细致，结实有质感。

可拆卸滚筒拖布与可拆卸主刷、图中依次为主刷罩、主刷、滚筒，都可拆卸清洗，滚筒拖布长达27cm，比市面上的滚刷接触面积更大。

机身也是纯白色调，正面线条带有轻微的棱角感，比机身顶部更显立体。中间区域嵌入了黑色的传感器模块，能看到LED补光灯、3D线激光、AI红外摄像头、AI高清摄像头组件，这个深色模块和白色机身形成对比，科技感很突出。

右侧印有 “CovertSense Navigation”导航的英文标识，左侧也有小字标注“MaxiReashTM Brush”边刷灵动外扩，前脸整体是一块防撞缓冲板，作为避障的最后一道防线，会在轻碰缓冲后，及时避障。

侧面是沿边传感器。

背部是主机污水盒、有充电极片、自动补水口、污水盒释放按钮，细节设计

基站整体是方正的长方体设计，线条利落规整，看起来很有 “科技家电” 的质感。通体是纯白色，表面材质采用哑光蚀纹设计，显得很整洁;顶部能看到 MOVA的品牌标识，和主机的风格统一。右侧则是状态指示灯，与机身融合协调，不突兀。

集尘仓面盖揭开，内部配有滤网组件与尘袋。基站底部拖布风干区域，整合了清洗盘与坡道延长垫，结构紧凑。

这一区域正是实现 “免洗拖布、自动补水/排污、拖布烘干”等核心功能的关键交互区。基站内部布局整洁，充电弹片、拖布风干出口、集尘口及污水吸污口井然有序，体现了一体化设计思路。

基站顶部设有5L超大容量清水箱和4.5L污水箱，大幅延长续航，减少频繁加水倒水的麻烦。

机身高度仅为90mm，我们模拟平时难以打扫到的区域，可以看到它能轻松通过这些低矮区域。

清洁测试

拖地性能

MOVA P70 Pro 的拖地系统构建了一套实时活水清洁闭环：机器自带的清水箱通过12个孔位及时向滚筒拖布喷洒净水。

面对咖啡污渍，被均匀润湿的干净拖布以高达4700Pa的压强滚动擦拭地面，瓦解污渍。紧接着在滚筒后方，刮条会在清洁过程中将污水刮下。刮下的污水会被回收至机器内置的污水箱中，解决圆盘拖布“以脏拖脏”的问题。

我们进一步增加难度，使用风干酱油污渍进行测试。其滚筒活水洗地技术配合4700Pa对地压强，能有效应对顽固污渍，通过APP开启重污识别，可以实时识别脏污，进行划区精细清洁，清洁后地面几乎无残留，杜绝交叉污染。

贴边清洁

我们将小颗粒物洒在边角模拟平时难以清洁的灰尘颗粒，可以看到贴边清洁时，边刷主动外扩清洁，整体清洁还是比较干净，大吸力也能轻松将扫起的小颗粒物吸入尘盒。

边角处理实现滚筒边刷双灵动贴边，能完成沿边扫拖任务。

毛发清洁

我们将毛发摆在地面，看看它的毛发清洁表现如何。它针对毛发问题，设计了全链路防缠设计，从自研的不粘不缠主刷，到“偏距圆”防缠边刷，与旋转方向呈 45°，运行中将毛发顺势导向主刷端并甩落，可以看到毛发被直接吸入，主刷上无残留。

地毯清洁测试

我们将小颗粒物撒在地毯上模拟平时难以清扫的污渍，MOVA P70 Pro可以将滚筒抬高，隔绝湿滚筒，30000Pa的大吸力，将地毯上的颗粒物瞬间吸净。

智能测试

避障测试

我们设置不同大小不同材质的障碍物摆放在清洁路线中，它可以精准识别物品并避开，有时识别过程会比较慢，但熟悉家中物品后，它的避障会越来越来灵活。

交互体验

MOVA HOME APP页面设计简洁，各种功能一目了然，连接简单，在手机上就能操控清洁任务。可根据清洁习惯自定义清洁任务，比如先扫后拖、扫一遍地、拖两遍地等。

对于有宠物的家庭还贴心设计了宠物模式，避免遇到宠物排泄物弄脏地板的情况，它还能当监控使用，不在家时可以查看家中清洁情况，也能看家中的宠物。

后期的维护也是必不可少的一环，app内还贴心设置耗材计时模式，可以清晰的看到各个配件使用时长及寿命，使用情况清晰可查，让维护也变得简单明了。

MOVA P70 Pro还全局接入满血Deep-Seek-R1智慧交互模型，支持语音助手。比如下达“Hey,MOVA，到我这来清洁;Hey，MOVA，返回基站”这样的指令，它都能清晰的做出回应，还能下达类似的指令;也可根据喜好自行调节声音模式，让家务变得更轻松简单。

评测总结：

结合前文提到的清洁能力，以及MOVA P70 Pro第二代深压活水洗地技术、智慧功能等我们集中以视频进行体验展示。

总结MOVA P70 Pro在各个测试环节的表现能力，不仅代表清洁性能的提升，它带来的更是一种生活方式的升级，它将你从重复、琐碎的劳动中释放出来。MOVA P70 Pro的升级聚焦于真实生活场景中的清洁难题。它通过活水净拖系统保障了基础洁净度，凭借贴边与覆盖技术扩大了清洁范围，并以全面的防缠绕设计减少了维护负担。这些技术整合的目标，是让清洁工作更彻底、更省心，最终将用户从家务中解放出来，享受更从容的居家生活。

所以，如果你也想周末在外享受假期的同时还能完成清洁工作，那么这样一台能自主完成洗拖清洁的地板管家，或许可以成为你的清洁答案。