【天极网家电频道】当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

在AWE现场，创维集团携120余款全品类产品与解决方案亮相，在W2馆打造“AI科技+绿色生态”的全景体验展台，聚焦人工智能与产业深度融合的创新成果，为参展观众沉浸式呈现更加智能、品质、健康的未来生活方式。

十年深耕，创维始终坚定“壁纸电视，让家更美”的产品使命，并实现“中国每卖2台艺术电视，就有1台来自创维”的佳绩。在本届AWE前夜发布了新一代超旗舰壁纸电视A10H系列，通过自研超薄乾坤架构实现超微距OD与机身减薄，并攻克第五代屏幕封装工艺，首发“四面无边设计”彻底消弭视觉边界。

同时，创维联合BOE全球首发画界屏，在A10H系列中首发搭载SQD-Pro技术，采用全浓度超级量子点材料，实现103% BT.2020色域，并搭配突破性SQD-MiniLED背光方案、11520乾坤分区、双层AG33防眩层、双层LR(0.7%)低反层、STW全视角补偿等技术，完美还原影院级原生画质。

创维新一代SQD-MiniLED壁纸电视A8H、A7H等系列也同期亮相，同样采用一体式设计，搭载高规格屏体、背光与音频硬件，为家庭空间打造至薄、至美的无缝贴墙视觉体验，更在现场展示了爱马仕橙风格搭配，展现其更好融入高奢家装家居环境的设计实力。

展会现场，创维也带来多款展现独一无二的创新形态与设计美学的电视产品，包括采用MicroLED技术的QX超大屏壁纸，the Master 100英寸大平层专属电视，双璧创新形态电视，Q10H、Q9H两款分体壁纸电视等。

the Master 100英寸大平层专属电视颇具高端气质，落地底座融入可灵活转动的音响设计，实现声随人动;屏体共用A10H Pro顶级音画配置，重新定义高端客厅电视体验。

尺寸为85英寸的双璧创新形态电视采用更一体化的底座设计，可横竖屏自由切换，以竖屏扩展更多创新应用。同时拥有前后双美学设计，高定面板可按需更换，适配各类家居风格，摆放即是风景。

本届AWE上创维也展示了全系冰洗、空调、厨电等产品组合，将AI智能融入全嵌美学，打造健康品质生活。其中有新一代超薄平嵌法式四门冰箱，高端洗烘套装，以及采用双驱分舱设计，拥有超薄全嵌特点的洗衣机等。

本次创维展示了进一步扩充的空调产品阵容，构建起家用挂机、柜机、移动空调、商用空调、基站空调、除湿机与空气源热泵等全品类矩阵，主打AI智能控风+健康除菌+节能高效，满足家用、商用、特种场景的制冷、控湿需求。

作为最具代表性的家用空调品类，创维新一代家用挂机搭载微风感3.0Ultra技术，以紊流导风系统实现冷风上行、暖风下行，告别直吹不适。更借助810m³/h 大风量实现冷热更快更安静，依托内外双排真铜实料与第五代蓝驱变频技术，达成APF值5.28的新一级能效表现，带来高效又省电的家居空间舒适体验。

创维智能个护产品线同样颇具亮点，产品覆盖个人护理、智能办公、影音娱乐等场景，以精品化、年轻化、智能化特点为用户创造品质生活日常。展位现场可见创维金砖剃须刀、小金钛剃须刀、CD机往复式剃须刀、美兹单反剃须刀等新品，设计灵感源自经典物件，兼顾怀旧感、便携与性能体验。

现场还展示了创维电竞显示器与酷开幻影一体机等新品。酷开幻影一体机主打轻办公、新美学，采用开创性手提便携设计与多达8款潮流配色，融入拥有高度集成性、扩展性的简洁机身，打破传统桌面PC的笨重印象，更适合家居日用、轻办公等多种场景。

最后我们依旧探访了创维领先的光伏产品，推出“能亮站”阳台光伏系统全系列及艺墅家高端家庭智能微电网系统，主打BC 纯黑无栅线美学组件及包豪斯极简设计，宛如家居空间中的科技装饰，适配多种家装风格，通过模块化设计实现即插即用，无需复杂布线，实现光伏产品家电化、美学化。

创维以”世界光储看中国，中国光储有创维“为核心理念，打造光伏、储能全链条绿电解决方案，将绿色能源无缝融入家居与商业场景，实现”自发电、自储能、自调节、自管理“的绿电生活。

小结

AWE 2026展会首日，创维就为现场观众与从业者呈现了一场科技与美学的盛宴。作为中国智能家电与新能源领域的双领军企业，创维已在全球市场建立起雄厚的产业基础与综合实力，连续16年上榜“中国企业500强”，荣获“中国家电出海品牌10强”称号，全品类产品竞争力持续提升，形成 “智能家电+新能源” 双核心产品矩阵。

在AI时代，创维更进一步实现了产业能力与智能化的深度融合，创造出多领域全场景智慧解决方案，我们也期待未来创维持续以“AI 科技 + 绿色生态” 为核心，为全球用户打造全景智慧生活体验。