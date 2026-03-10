【天极网家电频道】欧睿国际最新数据显示，美的成为2025年全球智能家电销量第一品牌。在3月10日举办的美的2026全屋智能战略发布会上，欧睿国际为美的颁发“2025年全球智能家电销量第一”认证。

美的集团副总裁兼智能家居事业群总裁赵磊在发布会上表示，目前美的已完成超150个品类的家电产品AI化布局，全品类家电中逾5亿台具备联网能力，全球已实现超1.4亿台智能家电联网激活，惠及超过1.5亿用户，美居App月活跃用户规模已超2300万。

并且，美的秉持“开放融合”共建智能生态，已主导或参与制定80余项国家标准及43项国际标准，其中包括工信部智能家居互联互通强制性国家标准、车家互联标准，并持续推动A2A等前沿技术加速落地。

在市场方面，美的的全球化发展也取得了出色的成绩。赵磊介绍道，美的海外业务收入占比已经达到了41%以上，覆盖超过200个国家或地区。

为了持续推动家电向智能化、AI化迈进，美的已经在全球建立了41个研发中心，研发团队规模超过2.3万人。研发投入方面，过去五年美的集团累计投入超过600亿元，未来三年聚焦人工智能、具身智能等领域继续投入超600亿元。

本次美的公布的全屋智能“三个一”战略，旨在通过1张家电网、1个聪明大脑、1个开放平台，构建能够理解、感知并主动服务用户的智慧家庭。围绕战略来解决当前智能家居用户遇到的痛点，并让人与设备的交互更高效、更自然，例如更准确地理解、记忆用户需求和习惯，实现更全面的不同设备的协同。

美的全新发布的全屋智能套系，也凭借“小美AI、全品类产品深度协同与数据共享、主动智能服务”三大核心卖点为用户打造“更聪明的家”，让家庭成员轻松使用，释放更多精力进而享受美好生活。

成为2025年全球智能家电销量第一品牌是美的的又一个阶段性里程碑，也巩固了在全球市场的领导地位。接下来，美的将以战略定力持续加码AI，构建起覆盖算法、算力、数据、应用的家电AI化全链路核心能力，推动全屋智能从“被动响应”迈向“主动智能”。