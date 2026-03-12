【天极网家电频道】当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

当AI浪潮席卷而来，如何构建一个有温度的AI生态？长虹电视在上届AWE发布的行业首款治愈系AI TV追光Q10Air就以“光”为治愈的载体，让电视首次拥有情感交互的能力。今年的AWE上，长虹依然围绕“光”创造了更多AI重塑生活的新场景。

长虹追光系列新品――追光Q70S成为行业首款RGB氛围光AI TV，它搭载新一代RGB贯穿式漫反射光翼，相比前代单色光翼拥有更多呈现维度，可基于环境识别、显示内容等信息，更好为不同的用户场景定制视觉氛围、调动情绪，让电视在“家庭情绪陪伴者”的身份上再次实现进化。

长虹新一代高端画质技术也在本届AWE上首次亮相，新品长虹「金标T70S」成为行业首款光色场同控RGB MiniLED电视。它采用全新虹图V8 AI画质芯片搭配自研RGB AI光色精控算法，创新做到光色场同控，从底层突破RGB-Mini LED背光技术面临的混色、串色难题，让每一帧色彩更加清晰通透。值得一提的是，借助自研灵眸AI感知系统，它还能实现实时的环境光补偿、动态画质精修，让画质表现越级进阶。此外，作为长虹新开创的“金标”系列，它也代表对品质的极致要求、对标杆的重新定义。

在AI赋能的家居场景，长虹发布旗下美菱AI星空冰洗套系，并展示了AI人感空调等新品矩阵。其中柜机形态的长虹客餐厅共享空调II代，采用170°广域环抱风设计，并借助AI人感雷达智慧眼科技实现感知能力“远、大、快、准”四维升级，可精准捕捉人体位置与运动轨迹，实现“风随人动、风避人吹、人近风柔”的全场景智能调节，实现空调的“主动服务”。

挂机形态的全无尘・灵感风空调同样搭载基于毫米波雷达技术的AI雷达智慧眼，并搭载了长虹独有的360°全无尘专利技术，还专为卧室场景强化了“AI睡眠”与“0风感”体验，可以智能调节夜间环境的温、湿、风、光，并将运行噪音降至16分贝，为用户营造出深度睡眠空间。

长虹现场搭建的AI厨房场景同样是众多参展者的打卡热门地，AI小家电、AI健康厨房、全屋用水解决方案等组合，实现家居美感与健康智慧生活的重塑升级，进一步构建有温度的AI智能生态。

小结

每年的AWE等重大展会上，我们都能亲眼见证长虹对AI的深度拥抱，以及日新月异的家电家具AI创新应用。长虹持续探索将AI融入情绪价值与人文关怀，展现出对技术与场景的独到见解。

今日，长虹也官宣旗下AI TV将接入OpenClaw AI智能体框架，重塑大屏智能交互新范式，助力电视实现智慧进阶与体验的全面升级。我们期待在AI Agent加持下，长虹电视内置的AI助手能够为家庭场景开拓新玩法，让电视更懂你，助力更加轻松舒适的智能生活。