【天极网家电频道】当前AI技术正在走向规模化应用和产业融合的新阶段，以AI为核心的智能技术广泛应用于产品创新、场景构建、用户体验层面。本届AWE 2026以“AI科技、慧享未来”为主题，聚焦智慧家庭、智慧出行、智慧城市等场景的快速落地与迭代升级，展示新质生产力下的创新成果与智慧生活图景。

2026年，专注于打造超高质价比产品与旗舰体验的雷鸟带来了哪些旗舰新品？在本届AWE的TCL展区内，雷鸟以赛博风电竞战场+原木风简约家居客厅双场景，打造了“狩猎者II代”、“征服者II代”显示器与“鹤7 Pro 26款”电视三款王牌新品阵容的沉浸秀场。

“年轻人的第一台显示器 从拒绝妥协开始!”雷鸟推出的狩猎者II代27U8A Pro显示器就是这样一款面面俱到、“我全都要”的新品。采用4K160Hz/FHD320Hz双模可一键切换的华星FAST IPS面板，实现超高清&超高刷体验兼顾的一屏顶双屏效果，让玩家在高画质3A大作与高帧率竞技游戏需求间无需妥协。

同时，它也搭载2304分区高规格QD-Mini LED背光，拥有超高峰值亮度与精细控光表现，搭配QD量子点广色域，雷鸟自研动态模糊消除技术与OD精校升级，全方位升级游戏玩家、观影爱好者、专业办公用户等群体的视觉体验。

如果想要专注于电竞场景，雷鸟征服者II代27Q7A Pro显示器则提供了更加极致的选择。它同样采用27英寸华星FAST IPS面板，拥有2K分辨率320Hz刷新率，低至1ms GTG响应时间，专为电竞玩家打造。同时也搭载1196分区的QD-Mini LED背光，终结传统LCD显示器的光晕困扰，有效提升画面对比度，不仅让游戏画面更加通透，暗场细节也能够充分展现，带来不输OLED的视觉沉浸感。

从电竞赛场来到家居空间，雷鸟本次展示了刚发布不久的鹤7 Pro 26款QD-Mini LED电视，第一眼就为我们带来几乎无边的极致视觉体验。据了解，雷鸟鹤7 Pro 26款是雷鸟电视产品线首款采用第四代液晶电视“极景・无黑边”设计的高端旗舰，极致的结构设计与用料带来近乎100%全屏显示与超薄一体贴墙机身。

同时，雷鸟鹤7 Pro 26款电视也采用华星高端WHVA蝶翼华曜屏，拥有超高对比度、超广色视角、内外双低反等尖端显示特性，配备至高3840个(98英寸)万象分区，实现绚彩XDR 5000nits亮度表现，搭配内置的2.2.2声道安桥Hi-Fi音响组成全面而均衡的高端电视音画体验，堪称万元级电视的质价比标杆。

小结

本届AWE上，雷鸟展区双场景、三旗舰的核心布局为我们展现了雷鸟最新显示产品的硬实力，聚焦用户对硬核电竞体验与沉浸巨幕享受的极致追求，并不断将行业顶级的显示技术惠及主流玩家。

这也离不开雷鸟背靠TCL实业与华星的全产业链背景。作为拥有屏厂、技术积累和服务底气的“重资产选手”，雷鸟持续突破尖端电竞显示、大屏显示技术，实现全面的体验跃迁，将每一款可以“闭眼买”的越级产品转化为用户信赖与市场口碑，走出了属于自己的发展之路。