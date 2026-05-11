【天极网家电频道】大疆官网已连续多日为DJI ROMO 2代扫地机器人进行倒计时预热，相关信息显示该产品将于今日(2026年5月11日晚)正式发布。根据大疆官网及社交媒体平台的预热信息，DJI ROMO 2以“家净，即入佳境”为主题，旨在通过技术升级，为用户提供更卓越的清洁体验。

此次迭代距离初代发布仅约9个月，体现了大疆在智能家居赛道的快速布局节奏。大疆此次的预热文案与使用场景都极具巧思，从“不怕掉渣，享用继续”“不怕踩脏，从容折返”到“不怕打翻，放手长大”，再到的“不怕洒落、不怕捣乱”，每一句都精准地传达了DJI ROMO 2的核心优势，这些文案不仅营造了浓厚的期待氛围，更巧妙地暗示了新品在解决家居清洁痛点上的突破。

根据官方预热信息，预计DJI ROMO 2在功能上将带来多项引人注目的升级：

“不怕踩脏，从容折返。光脚自由，也穿鞋自由。”进一步强调了DJI ROMO 2在复杂环境中的“从容”。“光脚自由”的背后，是大疆“空间智能”在精细化清洁与避障上的自信宣言。基于旗舰无人机级别的多传感器融合感知系统，包括高精度激光雷达、视觉传感器和AI算法，能够实时构建毫米级精度的三维环境地图。DJI ROMO 2能在复杂的家居环境中，精准识别并规避细小障碍物，让用户“光脚自由，也穿鞋自由”。针对性优化吸尘逻辑，预热视频中可以看到薯片碎屑、猫粮等细小颗粒，“不怕捣乱、不怕掉渣”直击有小孩、宠物的家庭清洁痛点。

在清洁性能上，官方信息显示，DJI ROMO 2针对有宠物或儿童的家庭场景，对吸尘逻辑进行了专门优化，以应对常见的颗粒物散落问题。此外，新品有望继承初代产品的多项核心特性，包括但不限于：强劲的“绝尘”吸力、柔性双机械臂边刷、0缠绕双滚刷设计、支持高压自冲洗的全能基站，以及旨在降低噪音的独创消音舱。

DJI ROMO 2的发布，无疑将为智能家居清洁市场注入新的活力，为消费者带来更智能、更高效、更舒适的清洁体验。最后补充下，截至发稿，大疆官方尚未公布具体的发布时间点，建议关注其官方微博获取最新动态。