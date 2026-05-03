【天极网家电频道】2026年4月底当追觅(Dreame)在美国发布会上正式揭晓百公里加速仅需0.9秒的火箭助推超跑NebulaNext 01 JET时，整个汽车行业与科技圈无疑经历了一场“震感”强烈的认知重塑。这款定价或超千万、搭载双固体火箭助推系统的“陆地飞行器”，不仅刷新了人类对量产车性能极限的认知，更标志着一家以高速马达起家的智能家电巨头，正以一种极具颠覆性的姿态，杀入全球智能汽车的顶级竞技场。

长期以来，传统内燃机超跑与顶级电动超跑都在为缩短那“零点几秒”的加速时间而博弈。然而，物理定律为传统动力设定了一道难以逾越的鸿沟――轮胎抓地力极限。当加速时间进入1秒以内，单纯依靠摩擦力驱动车轮已无法实现质的飞跃。

0.9秒的物理神话：当汽车开始“发射”

追觅NebulaNext 01 JET的逻辑简单而暴力：既然地面摩擦力不够，那就向天空借力。其搭载的专属定制双固体火箭助推系统，能瞬间爆发100千牛的推力，这几乎等同于一台波音737发动机的动力水平。150毫秒的响应时间，意味着在驾驶者踩下踏板的瞬间，车辆已经脱离了“行驶”的范畴，进入了“发射”状态。

这种对轮胎抓地力极限的超越，不仅仅是数值上的胜利，更是动力方案的一次“降维打击”。正如网友所言，这已经不是在开车，而是在陆地上“发射”载人舱。这种极致的性能追求，虽然在日常驾驶中显得“过剩”，但它作为一种技术图腾，宣告了追觅在流体力学与动力控制领域的深厚积淀。

从洗地机到超跑：技术底层的逻辑闭环

外界或许会质疑：一家做洗地机和扫地机器人的公司，凭什么造超跑？

事实上，追觅的品牌基因始终锚定在“高速数字马达”和“流体力学”这两大核心技术上。从每分钟10万转、15万转甚至更高的吸尘器马达，到如今超跑上复杂的矢量控制技术，其底层的技术逻辑是高度贯通的。

追觅星空计划总裁马俊野透露，该项目早在十年前便与小米造车同期启动。这说明追觅并非盲目跨界，而是一场蓄谋已久的技术平移。发布会上提到的后轮转向与矢量控制技术，能将全尺寸SUV的转弯半径缩小至5米以内，这背后依靠的是追觅在机器人领域积累的精准控制算法。

对于追觅而言，超跑是其核心技术的“放大器”。如果说吸尘器是这些技术的微观应用，那么火箭超跑就是这些技术的宏观极致展现。这种“技术同源、多点开花”的布局，正是追觅能够迅速在高端市场站稳脚跟的底层逻辑。

结语：

不可否认，百公里加速0.9秒在法律与生理层面都面临巨大挑战。普通人的身体能否承受这种瞬时G力？固体火箭助推器在民用领域的安全性如何保障？这些问题仍待时间解答。

但我们不应仅将其视为一场营销秀。在人类科技史中，许多改变世界的发明最初都源于这种看似疯狂的极致探索。追觅的“星空计划”，本质上是一家中国企业对全球高端科技话语权的勇敢挑战。

从清理地面的尘埃，到仰望星空的火箭，追觅用NebulaNext 01 JET告诉世界：中国科技企业的野心，远不止于客厅。这场“陆地发射”实验，或许正是中国智造通往星辰大海的又一个起点。我们期待在明年6月的原型车实测中，见证这道划破平庸的“追觅之光”。