5月21日早盘，A股光学光电子板块迎来久违的爆发，京东方A开盘即以“一字”涨停，截至收盘报4.69元/股，涨幅达10.09%，市值重返1700亿元上方，涨停板上封单一度近1700万手。这一罕见走势，直接源于前一日晚间京东方发布的一则重磅公告：公司与全球特种玻璃和先进材料巨头康宁公司(Corning Incorporated)正式签署了为期三年的合作备忘录。双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板以及光互连相关应用等四大前沿领域展开深度战略合作。

这一举动不仅标志着京东方在非显示业务领域的加速扩张，更被市场视为中国面板巨头向AI半导体供应链及高端消费电子材料领域突围的关键拐点。在四大合作方向中，玻璃基封装载板无疑是当前市场最为瞩目的焦点。随着全球AI算力需求的爆炸式增长，传统有机封装基板在芯片制程演进中逐渐暴露出翘曲控制和信号传输的瓶颈。而玻璃材料凭借其极低的热膨胀系数和卓越的表面平整度，正成为下一代AI服务器芯片封装的理想选择。

京东方此前已斥资近10亿元建设玻璃基封装载板试验线，并成功产出行业领先的20层高层数玻璃载板样品。借助康宁在半导体先进材料领域的深厚底蕴，京东方有望加速跨越玻璃穿孔(TGV)等高难度工艺门槛，从而真正切入由台积电、英伟达等巨头主导的AI半导体先进封装供应链。此外，双方在钙钛矿玻璃基板和光互连领域的布局，也展现了京东方将自身在显示技术和玻璃基加工方面的大规模智造能力，向光伏和MicroLED等“第N曲线”业务延伸的战略。

在京东方涨停的强力催化下，5月21日A股光学光电子板块及消费电子玻璃概念股集体走强，呈现出显著的资金净流入态势。盘面上，深天马A同样强势封死涨停，报收于8.09元/股;TCL科技盘中大幅拉升，收涨超5%。此外，彩虹股份、维信诺、蓝思科技等产业链核心标的均录得不同程度的显著上涨。可见市场对面板企业通过技术创新打破传统周期性束缚、向成长性赛道转型的认可，也预示着光学光电子板块有望在AI硬件创新和折叠屏渗透率提升的双重驱动下，迎来一波估值修复与业绩双击的结构性行情。

值得注意的是，京东方柔性OLED显示技术已成为高端显示领域的一大亮点。自2019年起，京东方已将折叠产品导入全球多个品牌客户。而近期，关于京东方在苹果供应链中地位的讨论再次成为行业焦点。

有深度分析指出，苹果在即将推出的首款折叠屏设备(或命名为iPhone Fold/Ultra)上，极有可能需要依赖中国供应链的顶尖技术。一方面，京东方此前已成功打入苹果标准款iPhone供应链，并在去年首次成为iPhone 17 Pro显示面板的供应商，证明其LTPO OLED技术已达到苹果的严苛标准。结合此次京东方与康宁在可折叠玻璃领域的深化合作，有理由推测，京东方不仅在持续优化其折叠屏的“零折痕”体验，更可能已经深度参与到苹果未来折叠屏手机的研发与供应链体系中。在全球显示产业权力格局无声迁移的当下，中国面板巨头正以硬核的技术突破，从“跟跑者”蜕变为行业规则的“定义者”。