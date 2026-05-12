【天极网家电频道】5月11日晚20:00，大疆正式公布ROMO 2系列的全新参数，此次ROMO P2的升级，不仅展现了参数上的飞跃，更体现了大疆将无人机领域的空间感知技术“降维”应用于家庭清洁场景。相信大家都很关心ROMO 2系列将带来哪些惊喜，下面，我们就通过官方信息，一起简单了解这款AI超幅扫拖机器人的具体升级之处。

无人机级避障：从“看见”到“思考”的质变

避障一直是大疆的拿手好戏，大疆扫地机器人的优势就是将旗舰无人机同款的避障系统搬回了地面，还下放了大疆旗舰无人机的同款精密感应系统，此次ROMO 2系列最让人眼前一亮的，就是采用全新面阵散斑投影激光雷达与双目鱼眼视觉传感器协同工作，实现了毫米级的避障精度。更重要的是AI算法的重构：ROMO 2不再只是被动地躲避障碍，而是能够主动识别场景并自主判定清洁方案。识别到颗粒物会减速防止打飞，识别到液体会“先干后湿、隔离污染”。这种从“看见”到“思考”的逻辑跃升，让它更像是一个拥有智慧的“清洁管家”。

动力升级：36000Pa吸力，让“绝尘”成为现实

在清洁硬实力上，ROMO 2系列最直观的进化莫过于吸力的跨越式提升。相比前代的25000Pa，ROMO 2换装了更强悍的电机，吸力直接飙升至36000Pa。这不仅仅是数字的增加，更是对清洁场景的深度统治。无论是地毯缝隙里深藏的陈年积灰，还是地板角落的顽固颗粒，在这样的“狂暴吸力”面前都无处遁形。配合8.5厘米的动态越障能力，ROMO 2就像一位全地形清洁能手，让“家净，让一切步入佳境”不再是一句口号。

超幅机械臂与全能基站

针对边角清洁的行业顽疾，ROMO 2延续并优化了雷达自适应超幅外摆机械臂，支持高达123°的超大外摆幅度，确保了100%的边角贴合率，能多扫4.5cm。其次，值得关注的是高端扫地机的终极目标，一定是让用户彻底解放双手。ROMO P2在基站自清洁上下足了功夫：纳米级微晶结构的基座让污渍难以附着，配合四路高压水柱与16毫米大口径吸污口，做到全年免维护，基本告别了底盘发臭和手动清理的尴尬。再加上独创的消音舱设计，将集尘噪音过滤掉85%，这种对细节体验的极致打磨，确实彰显了大疆作为技术流选手的深厚功底。

大疆ROMO 2系列不仅继承了前代炫酷的外观设计，更在吸力、避障、自清洁和交互上实现了全方位的进化。可见大疆ROMO P2是一个具备敏锐感知、自主决策能力的智能家庭伙伴，该系列将于5月12日在电商平台开启预约，并于6月11日正式发售，有需要的朋友可以在京东、天猫等电商平台进行预约，或是亲自前往线下门店预定。那么对于追求极致科技体验和追求高精度避障的用户来说，这或许是一个极具竞争力的选择。