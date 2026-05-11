【天极网家电频道】2026年5月1日，两项国家标准GB/T 28219.1―2025《智能家用电器的智能化技术要求和评价 第1部分：通用要求》和GB/T 46505.1―2025《智能家用电器应用场景 第1部分：通用要求》正式实施。这两项新国标的发布与落地，从“智能能力”和“场景效果”两大核心维度，对智能家电进行清晰界定，并首次建立了L1至L5的五级智能等级评价体系。有望终结当前市场上“伪智能”产品、操作复杂、设备互不兼容等乱象，为智能家电的健康发展保驾护航。

近年来智能家电市场兴起，但是部分产品仅通过简单的联网功能或增加一块屏幕，便自诩为“智能”，却无法提供真正的智能化体验。这不仅损害了消费者的利益，也阻碍了行业的健康发展。新国标的出台，正是为了解决这些痛点，通过统一的评价标准和量化分级体系，让消费者能够明明白白地选择真正的智能产品，同时也倒逼企业进行技术创新，提升产品质量和智能化水平。

首先先来介绍一下这两个国家标准对指标的要求。这两项国标虽然侧重点不同，但它们是相互关联、互为补充的，共同构成了智能家电领域全面而严谨的评价体系。

首先是国家标准GB/T 28219.1―2025《智能家用电器的智能化技术要求和评价 第1部分：通用要求》主要聚焦于智能家电产品本身的智能化技术能力。它从产品内部功能的角度，明确了智能家电应具备哪些核心技术要素，以及如何对这些技术能力进行评价。这项标准的核心在于建立了一个L1至L5的五级智能等级评价体系，为智能家电提供了量化标尺。

GB/T 46505.1―2025《智能家用电器应用场景 第1部分：通用要求》则将关注点放在智能家电在实际应用中的“场景效果”。它不再仅仅评价单个产品的技术能力，而是从用户体验和系统集成的角度，定义了智能家电在不同应用场景下的表现和要求。这项标准为智能家电应用场景的设计、开发、建设和运维提供了统一的技术依据。

L1-L5智能等级体系

新国标最大的亮点在于首次为智能家电建立了L1至L5的五级智能等级评价体系。这一体系如同能效标识一样，旨在让消费者能够直观、快速地判断产品的“智商”水平。那么，这些等级具体代表了哪些能力呢？

上图为智能控制的智能化程度系数

新国标明确要求智能家电需具备数据管理、人机交互、智能控制、智能运维等关键能力，并以此为基础进行L1至L5的五级划分。这五个等级层层递进是包含关系，其中，L1级的功能如远程开关已在中高端空调、冰箱、电视机等产品中普及，而L5级则代表了未来智能家电发展的方向，例如陪伴机器人、家务机器人，即具备更强的自主学习和决策能力，能够真正融入用户生活，提供无感、主动的服务。

上图仅供参考

新国标的实施对智能家电行业将产生深远影响，主要体现在以下几个方面：

1.倒逼技术创新：新国标对智能家电的智能化能力提出了明确要求，尤其是L3-L5等级，需要企业在人工智能、大数据、物联网等技术方面进行深入研发和投入。这将有效倒逼企业进行技术创新，提升产品的核心竞争力，淘汰那些仅靠简单联网就号称“智能”的低质产品 。

2.促进行业规范化：统一的智能等级评价体系，将促进行业向规范化、标准化方向发展。这将有助于建立公平竞争的市场环境，保护创新企业的积极性。

3.提升产品质量与用户体验：随着标准的落地，企业将更加注重产品的智能化水平和用户体验。未来，智能家电将不仅仅是功能的叠加，更是通过智能算法、人机交互优化，为用户提供更便捷、更舒适、更个性化的服务。

4.推动生态融合：新国标强调智能家电的应用场景，这将促使不同品牌、不同品类的家电产品在应用场景层面实现互联互通，构建更加完善的智能家居生态系统。

中国家用电器研究院等主要起草单位表示，这两项国家标准从“智能能力”和“场景效果”两个关键维度，清晰界定了智能家电的技术要求，既给企业研发生产确立了规范，也能够让消费者明白选购、安心使用。

小结：

对于消费者而言，新国标的实施无疑是一大利好。未来购买智能家电时，消费者可以像查看能效标识一样，能回答“这个机器人是L几，这款洗衣机智能效果是L几”的问题，能快速判断产品的智能化水平，避免购买到“伪智能”产品。

2026年5月1日起实施的智能家电新国标，通过L1至L5的智能等级评价体系，我们有理由相信，未来的智能家电市场将更加健康规范，真正实现“智能”的核心价值，为消费者带来更美好的智慧生活体验。