解析大容量、高洗净比的秘密 TCL超级筒洗衣机T7H Pro

【天极网家电频道】如果生活在一个成员众多的大家庭中，洗衣等日常家务会是相当繁重、重复的，十分考验我们的耐心，当然也需要我们选择一些实力强劲的家用电器，更有效地解决家庭场景中各式日常清洁工作。

如何在一次性解决大量衣物、床单、被套等清洁需求的同时，又能够洗得干净、不留污渍？TCL前段时间推出的新品超级筒洗衣机T7H Pro就能成为行之有效的解决方案，它拥有12kg洗衣/9kg烘干大容量，通过超级筒、超净泡等新技术，突破了行业洗涤能力天花板，洗净比达到了1.2，让衣服能洗得更干净。

洗净比是国标中衡量洗衣能力的核心性能参数，在市面上销售的洗衣机，机身上都贴有注明洗净比的能效标签。在滚筒洗衣机领域洗净比为1.03是基础，达到1.08是比较常见的，能达到1.1以上则已属于优秀水平。

而TCL 超级筒洗衣机T7H Pro实现1.2的超高洗净比，来自它搭载的“超级筒”硬件技术，其中包含了540mm超大筒径、6D提升筋、海波纹内筒等。

滚筒洗衣机的洗衣原理，是通过滚筒翻转带动衣物从高处摔落，实现不断冲击和摔打，在离心力的作用下，附着在纤维上的污渍逐渐与衣服分离，实现洗净的效果。在这一洗衣过程中，洗衣机的筒径无疑直接影响衣物的摔打路径以及摔打力度，进而影响洗衣能力。

普通滚筒洗衣机一般采用约500mm直径内筒，衣物在筒中翻滚、提升、摔落的路径就更小;TCL超级筒洗衣机采用的540mm超大筒径则使影响洗衣效果的衣物运动路径更长，同时内部容积增加，也更能适应清洗床单、被套等大件，日常洗大量衣物等场景。

提升筋位于洗衣机内筒表面，起到带动衣物旋转上升，进而翻滚摔打的效果。普通滚筒洗衣机通常采用3根结构简单的条形提升筋，而TCL超级筒洗衣机 T7H Pro采用6根一长一短交替布置的鱼鳍状提升筋，在工作中使得衣物能够更高频次翻转交错，起到如手动揉搓版的仿生效果，在洗衣能力上又能带来可观提升。此外，高频的翻转摔打也有助于大量衣物解开缠绕，减少清洁死角的产生。

用户同时也希望在洗衣过程中减少衣物本身的磨损，这就需要在纹路形态、脱水孔位设计等方面进行优化。

TCL 超级筒洗衣机T7H Pro配备的海波纹内筒使用螺旋形纹路，并将脱水孔设计在纹路间下沉区域，这使得洗衣机工作中水流能够顺纹路运动，并在衣服和内壁之间形成水膜层，减少对衣物的机械损伤，适合既要干净、又要护衣的现代用户需求。

近期正值双11购物促销活动期间，TCL在多渠道开启了全品类大促活动，想要更新家电的读者可以密切关注。这款提供12kg超大容量与1.2行业天花板洗净比的TCL超级筒洗衣机 T7H Pro同样参与诸多优惠活动，单洗与洗烘一体版本叠加家电换新补贴等多重优惠后，到手价仅为2063元/2607元左右，可以说再次将“质价比”安排的明明白白。