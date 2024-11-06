0贴边0水渍0缠毛 追觅T40 Ultra洗地机评测

【天极网家电频道】虽说近两年来洗地机行业发展迅猛，但目前市售的洗地机仍存在创新不足等问题，不少消费者也反映过洗地机存在的种种弊端，如边缘角落的清洁死角、水渍残留、毛发缠绕、自清洁能力差等痛点，买回来的洗地机瞬间变成“韭菜收割机”，还不如传统的拖把扫帚方便。。。

追觅T40 Ultra洗地机

对于厂商来说，若想要抢占市场，就越需要技术创新，这不近期追觅又推出了最新款的洗地机T40 Ultra，据说搭载了行业首创的灵捕智能升降机械臂、100℃火山湖浸泡洗、主动式0缠毛、180°恒动平躺以及5分钟轻音恒温烘干等创新技术。是骡子是马？拉出来溜溜!咱们这就来详细体验一下这款追觅T40 Ultra。

追觅T40 Ultra洗地机

测试挑战：边缘死角堆积的脏污，是否能做到0贴边清洁？

使用过洗地机的用户都知道墙角的清洁情况吧，家里总会留下墙角1cm?、墙边1cm 的脏污，目前洗地机都解决了滚刷的双侧0贴边问题，但总有滚刷侧边进不去的边边角角，需要用滚刷前侧来清洁覆盖，是由于其滚刷圆柱体结构设计所导致的，滚刷前侧无法贴边，与墙边墙角总有1cm距离成为清洁死角，这时候就需要自己勤快点手动清理，不然就会变成陈年污渍。

机械臂升降细节

而此次追觅新发布的T40 Ultra洗地机最大亮点莫过于其行业首创灵捕智能升降机械臂技术，这机械臂到底能干什么呢？我们先简单演示一遍，可以看到，往前推机器时，滚刷前侧机械臂会自动抬升，回拉的时候则精准下降，以此解决边角难清洁问题，那话不多说，我们即刻进行第一轮墙角的贴边清洁测试。

墙边咖啡液清洁测试

我们将咖啡洒在墙角边进行测试，当我往前推追觅T40 Ultra碰到边角时，可以看到机械臂主动贴边下压，紧密贴合墙角，一来一回就将缝隙污渍轻轻松松拖干净了。

对比某品牌墙角测试(咖啡液)

为了更直观体现追觅T40 Ultra 洗地机0贴边高效的清洁效果，我们拿来了市面上传统的洗地机一起测试，同样往墙角边撒了咖啡液，可以看到普通的洗地机由于滚刷圆柱体结构的限制，很难实现完全贴边死角清理，在墙边1cm处还残留着液体脏污，并不能彻底清洁干净。

墙边小沙石清洁测试

我们继续用小沙石来模拟墙角干垃圾的场景，追觅T40 Ultra洗地机还是轻轻松松一拖而过，仔细观察了墙角缝隙也没有一粒残留。

对比某品牌墙角测试(小沙石)

为了对比墙角干垃圾的清洁效果，我们同样往墙角撒上小沙石，在普通洗地机清洁过后的墙边墙角仍有沙石残留，后续还需要人为手动去清理。总的来看，传统洗地机由于滚刷结构设计，在面对墙边墙角干湿垃圾时清洁的表现就有些普通了，而追觅T40 Ultra的智能升降机械臂的这个设计就显得很巧妙很贴心了。

极限挑战：泡面挑战

既然干垃圾湿垃圾都能清扫干净，那干湿混合垃圾呢？不要说我刁难它，咱就是想极限测试一番!!我们再再加大难度，将泡面撒在墙角，并倒上面汤，这种情况自己不手动清理是绝对收拾不干净的，咱就来看看追觅T40 Ultra的表现，一顿测试下来，追觅真的又给足了我惊喜，干湿混合垃圾也能完美清扫干净，一点面条面汤都没有残留，我们再取下机械臂，可以看到机械臂、吸口都很干净也没有面条堵塞残留，表现力还真可以!!

机械臂依旧很干净

吸污口没有面条残留

当然这也离不开追觅T40 Ultra 天花板级别20000Pa吸力的功劳了，再搭配480次/分钟的超高频擦地频次，如此强大的吸力不管是垃圾水渍都能一臂带走，轻松应对各种死角，给用户带来更高效的清洁体验，真正实现100%全向三侧0贴边清洁。

测试挑战：能否真正实现地面0水渍？

目前市面上的洗地机还普遍存在着水渍残留的问题，湿漉漉的地面不仅很影响美观，还可能导致摔倒等安全隐患，尤其是家里的老人小孩。

水渍残留测试

为此，我们模拟了湿地面的场景，可以看到追觅在清理水渍这块还是可以的，地面没有残留水渍，即擦即干，不留水痕。这同样也是机械臂的功劳，用户在回拉时机械臂主动下压，能有效刮除水渍，其中刮条采用柔性耐磨损创新材质，使机械臂更适应贴地，实现地面0水渍，彻底杜绝了水渍问题。而当使用普通洗地机清洁地面水渍后，一眼望去还有较为明显的水渍痕迹，干燥速度也非常缓慢，往往需要用户采取额外的处理措施比如使用干拖把或毛巾擦拭地面，如果不及时处理还会与其他灰尘污垢混合形成新的污渍。

水渍清洁对比：非机械臂水渍残留明显

打破“被动式防缠毛”，行业首创“主动式0缠毛技术”

其实毛发缠绕是个老大难的话题，清洁毛发时，就容易将毛发缠绕在滚刷上，又或者是吸口形状尺寸等设计缺陷，导致毛发容易在吸口堆积堵塞，需要用户及时二次手动清理，不然就会影响清洁效果。

而追觅T40 Ultra洗地机同样也搭载了追觅行业首创的主动式0缠毛设计，即滚刷内置的恒压浮动梳齿刮条背部采用了瑞士PPA割毛齿刃，即创新的前梳齿后刀刃一体式结构，实时灵动贴合滚刷，化被动为主动，就算遇到1000根50cm长发也0缠。

瑞士PPA割毛齿刃

它的主动式多重防缠绕系统，采用了一梳、二割、三吸、四洗的步骤，“一梳”即是时刻贴合滚刷的梳齿刮条会将毛发拦截下来并梳顺，避免毛发缠绕在滚刷上，同时搭配61mm直径的超大滚刷，防缠毛更高效;“二割”则是由梳齿刮条背部的瑞士PPA割毛齿刃主动勾取滚刷上的缠毛将其割断;“三吸”便采用创新飞翼环吸风道系统， 160°V型黄金吸角强力收拢毛发，同时搭配大吸力将毛发吸进污水箱;“四洗”配合追觅专利720°正反转洗滚刷技术，就好像咱们用手在交替搓洗一样，反转时还将毛发疏松开来防止缠绕，连滚刷盖也一同清洁干净。追觅真的是行业内唯一做到了0缠毛，从根源解决了缠毛问题。

遇到大团毛发，真的能实现0缠毛效果吗？

我们模拟浴室场景，用大量的毛发、清水和泡沫混合后放置地板上，有短发也有长发。

毛发一根不留

用追觅T40 Ultra洗地机缓慢向毛发推拉过去，可以看到洗地机将这些毛发全部吸入，再通过机械臂将黏在地上的湿发刮走，地面也没有残留碎发跟水渍，拖得很干净。

滚刷无缠毛，吸污口无毛发残留

虽说地面是拖干净了，那洗地机里面是否会有毛发缠绕住呢？我们打开滚刷的盖板，可以清楚看到滚刷是没有毛发缠绕的，取下滚刷后吸污口也没有看到毛发堵塞。

污水箱出现大团毛发

我们再取下污水箱，可以看到污水箱收集着大量的毛发，不得不说追觅的干湿垃圾分离设计也十分人性化，清理完后可以把毛发等干垃圾倒进垃圾桶，液体垃圾就直接进马桶。

污水箱干湿分离设计

100℃火山湖浸泡洗自清洁测试

在经历了以上几轮测试后，追觅T40 Ultra洗地机算是顺利地完成了清洁挑战。清扫效果是过关了，那洗地机的自清洁能力如何？市面上洗地机虽说有自清洁功能，但大部分没有对滚刷深入清洗，面对粘黏性脏污物残留清理效果也很差，吸污口也容易积累脏污，普遍还需要手动清理，更甚者还要自己清洗、晾晒滚布，不然很容易产生异味。

100℃火山湖浸泡洗测试：滚刷干干净净

接下来我们就测试一下追觅T40 Ultra洗地机的自清洁效果如何，我们将酱油涂抹在滚刷上，并铺上一些宠物毛发，可以看到，在进行自清洁过后，滚刷上的酱油污渍成功去除干净，取下滚刷也没有看到宠物毛发残留，再用纸巾测试了一下滚刷烘干效果，可以看到滚刷也很干燥无水渍残留，避免了晾晒滚刷的麻烦，无需用户过多打理。

滚刷前后对比，自清洁效果满分

目前市面上普通的洗地机虽宣传有自清洁功能，但实际自清洁过后还会看到地刷内腔里面还残留着污水污垢，这是因为地刷内腔存在很多缝隙和死角，无法做到从滚刷到内腔全方位的自清洁，而且由于结构设计复杂，不容易拆卸，用户也很难做二次清洗。那追觅T40 Ultra洗地机在自清洁过后的地刷内腔效果如何？我们再将机械臂、滚刷都拆下来仔细查看内部清洁情况，可以看到不止是机械臂、滚刷都清洁干净了，连地刷内腔都没有一点污渍残留，自清洁效果很彻底。

地刷内腔前后对比，自清洁效果满分

机械臂、滚刷及内腔也很干净

据官方资料，这是追觅行业首创的100℃火山湖浸泡洗技术，通过高温+大水量搅动，不仅能有效清除滚刷上的顽固污渍，还实现了地刷刮条、吸口、内壁都干净彻底自清洁。和上一代的100℃沸水自清洁相比，100℃火山湖浸泡洗技术都有以下升级：采用240ml高水位和100℃沸水浸泡方案，55秒内就能将水加热到100℃，保证滚刷、刮条、吸口、内壁在完全浸泡在水里时也能全面彻底清洁，在浸泡过程中，滚刷还会正反转模拟人手揉搓的动作，加上沸水翻滚形成“海浪式”拍打，确保深层清除地刷内腔的顽固污渍，最后一道程序则是气泡冲击，在滚刷搅动时会生成超微分子活性气泡，能深入滚刷纤维、地刷死角带走顽固污渍。

上一代洗地机即使有热水自清洁技术但温度也不高，追觅首创的60°C热水正反转洗滚刷技术无疑推动了洗地机行业进入“高温自清洁”新时代，在此基础上，追觅又不断突破创新，将热水洗滚刷技术推向了一个全新的高度――100℃沸水洗滚刷，在高温热水的冲刷下顽固污渍更能彻底清除。

而如今，追觅首创的100℃火山湖浸泡洗堪称是自清洁技术领域的一次飞跃，滚刷、地刷内腔、吸口、刮条都全方位无死角地浸泡清洗，为消费者带来更智能高效的体验，推动整个洗地机行业的进步和发展。

5分钟轻音恒温烘干

自清洁过程中，有时候避免不了产生较大噪音的问题，我们在洗地机烘干时，顺带测了一下它的噪音及时间，可以看到烘干时间不到5分钟，噪音控制在58分贝左右，不算吵。据说，此次烘干技术升级了600W高功率发热丝和高速轴流风扇，也就是说通过75℃的热风，5分钟内将滚刷彻底烘干，滚刷就像全新的一样干净蓬松，避免细菌滋生;并搭配360°环包围滚刷密封结构，将烘干噪音控制在63分贝以内，烘干速度不仅更快，噪音也更小，关键是能将滚刷+吸污口+吸污通道+滤芯烘得更彻底，全链干爽抑臭。

外观及功能设计

追觅T40 Ultra洗地机机身为黑灰色设计，简洁大气，包装箱内有手柄、机身、充电底座，组合成整机，另有说明书、卡、清理刷。

追觅T40 Ultra洗地机机身侧面

手柄上的控制按键

机身控制按键在手柄处，有自清洁、模式选择、电源三个按键。

机身滚刷

污水箱

清水箱

操控体验：180°平躺清洁不降吸力，转向灵活更轻松

万向轮，语音/WIFI连接键

追觅T40 Ultra机身背面还有一个小黑珠，这是它行业独有的平躺万向轮，在180°躺平清洁时，可以探入低矮空间，左右灵活扭转移动，让清洁更轻松、更灵活;同时地刷45°的广域扭转空间，是机器在不管是在桌椅之间还是低矮角落，都可以游走自如，轻松完成地面清洁。

180°躺平滑动更流畅

机身平躺时的高度，约13cm

机身平躺时高度约13cm，可方便伸入大部分沙发、床底等低矮空间，轻松将藏污纳垢的死角空间进行清洁;

滚刷尺寸大小

地刷的尺寸大小约27.5*18*7.5cm，可方便地伸入家庭中大部分角落进行清洁。

可180°平躺伸入沙发底，且不漏水

就算是躺平也不降吸力，依旧保持20000Pa大吸力，能将顽固垃圾、污渍，一吸而净;同时污水箱也没有出现倒流的情况。

前后左右转动灵活不费力

虽然洗地机外观看起来较为精巧，但普遍都比较笨重，对于力量较小的女性用户来说，好几公斤的洗地机使用起来难以推拉转向，确实没有想象中那么轻松，而追觅在这点还是比较贴心的，设计的助力功能做了前后的双向助力系统，转向也会提供一定的助力，提升了用户在清洁前后推拉的操控感，使用起来更轻松、更灵活、更丝滑。

S形弯道运动测试

我们简单进行了S形运动测试，在地上撒下小沙石，形成一个S形弯道，追觅T40 Ultra洗地机沿着S形弯道轻松前进，吸拖干净。

App操控界面

如果想进行更多更详细的设置，可以下载官方APP“Dreamehome”进行操控。

显示电量，快捷的自清洁功能

洗烘设置，可自行选择自清洁模式及烘干时间

助力轮力度设置

音量设置，语种设置，耗材显示

自来水实时电解除菌

除菌方面，追觅T40 Ultra洗地机这次采用的自来水实时电解除菌，能够有效地杀灭细菌和病毒，清扫卫生的同时还能够进行除菌除病毒工作，均可达到99.99%的除菌除病毒率。

体验视频，评测总结

通过以上内容，相信大家对追觅T40 Ultra这款洗地机的功能已经有了大致的了解。下面我们通过一段视频来回顾下体验过程：追觅T40 Ultra洗地机在清理地面的效率和洁净度方面还是很完美的，0缠毛0水渍0贴边，能助力能躺平，特别是它的100℃火山湖浸泡洗技术和灵捕智能升降机械臂创新设计，是目前洗地机行业的又一次革新，其首创的灵捕智能升降机械臂创新设计更是追觅在技术上从0到1的全新突破，精准解决了用户最头疼的贴边死角、水渍残留的清洁问题，引领洗地机行业不断向上突破，打造出更“懂”用户的产品;而火山湖浸泡技术不仅开启了洗地机全面自清洁的时代，更是推动了整个行业向更高的自清洁标准和更好的用户体验方向发展。

总的来说，这样一台卫生0死角，毛发0缠绕，水渍0残留，自清洁彻底的洗地机，这不就轻轻松松拿捏家务了？