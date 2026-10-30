【天极网家电频道】在南京溧水的创维工业园，洗衣机和冰箱生产线呈现的，不只是单一的生产制造。此次参观既能看到创维自有品牌的高端冰洗产品，也有面向海外市场的出口产品，以及为多家品牌提供的定制化服务。

创维南京溧水工业园

自有品牌高端产品与为多家品牌提供定制化服务的订单同时出现在视野中，让这座工厂有了两层意义：它是创维白电业务的制造基地，也连接着更广泛的家电供应链。

10月27日，创维在南京基地举办2026秋季全场景新品发布会，从电视、洗烘和厨电，一直讲到助听器与Solavita光储一体化智能微电网。把发布会与工厂参观放在一起看，创维的业务布局就不只是“电视品牌增加新品类”，而是一个制造企业继续经营和扩展自己的品牌版图。

创维工业园厂房内部标识

这也是中国家电行业正在面对的问题。制造能力让企业能够响应不同市场的需求，但国内用户为何愿意为高端产品换机、海外消费者又为什么选择中国品牌，答案在工厂之外。

同一座工厂，制造与品牌并行

南京市投资促进部门披露，创维白电总部2010年落户溧水，经过三期建设，已经建成占地500亩、建筑面积40万平方米的工业园区。

自有品牌高端产品与为多家品牌提供的定制化服务业务可以长期并行。

工厂内部TPM管理看板

经营自有品牌高端产品，需要自己定义用户需求，承担产品定位和售后的责任;为多家品牌提供的定制化服务，则要落实研发配合、质量控制和批量交付。两者也能共享一部分制造资源。

溧水工厂所呈现的，正是中国制造的一个现实优势：成熟的家电生产体系，既能支持已有品牌做产品，也给新品牌进入大家电市场提供了条件。制造能力不只体现为把产品生产出来，还包括将不同产品需求落实到研发配合、质量控制和批量交付。

创维洗衣机质量管理系统

而自有品牌的价值，在于企业不再只是落实制造要求，还要自己回答消费者“为什么买”。工厂提供基础，产品定义决定卖点，渠道和服务决定用户能否接触并长期使用它。高端化最终要在生产之外完成。

在国内市场，这个问题尤其具体。

国家统计局数据显示，2025年全国居民平均每百户拥有电冰箱106.6台、洗衣机100.3台。它不代表每个家庭都拥有这些设备，但足以说明，冰洗已经是高度普及的耐用消费品。[2]

冰洗的下一轮增长，更多来自旧设备的更新和使用体验的升级。对创维而言，工厂里的自有品牌高端产品不是简单增加一个价格档位，而是在争取一批已经拥有冰箱和洗衣机、却可能愿意为更好体验重新付费的用户。

中国家电的高端化，要让用户愿意换新

高端冰洗的竞争，最终仍要回到家庭。冰箱的保鲜稳定性、空间利用和摆放适配，洗衣机的洗烘效果、噪音与维护负担，都是用户会反复接触的体验。售价提升的同时，这些问题更需要被真正解决。

消费者更在意的是洗衣机能否把衣服烘好，毛絮是否难清理，以及忙完工作后忘记取衣会不会产生异味。这些麻烦不新鲜，却直接影响用户是否愿意花钱换机。

创维本次发布的洗衣机新品资料显示，鸿蒙智选创维热泵洗烘一体机采用低温热泵方案，而毛絮过滤与自清洁是其中的重点。Pro版还提供独立风机正压送风，应对洗烘结束后衣物留在筒内的情况，避免产生异味。

本次2026秋季发布会发布的洗衣机新品

热泵、自清洁和新风各自都有具体的设计目标。把这些功能做好，体现的是高端产品应有的工程能力;让用户少操心，才可能成为品牌的溢价理由。

厨房新品的逻辑类似。净烟机L8 Ultra与九头灶M6 Ultra强调烟灶联动：点火后启动排烟，随火力调整吸力，熄火后继续排出余烟。这种减少重复操作的设计，更容易让用户感到“智能”有用。

创维冰箱质检实验室一角

这也是中国家电换新市场的竞争尺度。用户家里不缺一台基础功能的洗衣机，或一台能吸烟的烟机。高端新品必须说清楚，它比旧设备少了什么麻烦，又多了什么值得付费的体验。

从工厂的自有品牌高端冰洗，到发布会的热泵洗烘和智能厨电，创维正在把制造端的能力转化为面向用户的产品主张。这个过程需要产品表现与安装维修共同支撑。

出口增长之后，还要经营自己的品牌

海外则呈现出另一种走势。中国家用电器协会引用产业在线数据称，2026年上半年，洗衣机内销量为1990.4万台，同比下降6.9%;外销量为2733.9万台，同比增长14.4%。[3]

内销与出口呈现不同走势，也让国内工厂的海外订单更加引人关注。出口量增长的同时，行业也在关注价格与盈利的平衡。协会在今年冰箱专业委员会工作会上也提到，冰冷产品内销和出口价格面临压力，海外绿色与节能技术要求持续提高。

出口海外的洗衣机

此次看到的面向海外市场的出口产品，是工厂连接海外需求的直观例子，对中国家电企业而言，制造出海和品牌出海可以并行。

国内打磨出的高端产品，也不是换一套语言就能在海外复制。住房空间、使用习惯和能效要求因市场而异，渠道上架之后，还需要安装、配件与维修支持。只有产品适配和本地服务跟上，海外订单才更有机会积累成品牌认可。

全场景的竞争，最后仍要落到交付

自有品牌向高端延伸之后，全场景是进一步扩大用户选择的机会。它有利于复用部分渠道和服务资源，也可能让消费者在一次换新之外，继续考虑同一品牌的其他产品。

创维十大AI应用场景落地

创维此次发布会也介绍了自研家庭操作系统Happy Life AIOS，让设备从接受指令，进一步走向理解需求并组织多个设备执行任务。烹饪场景不再只是单独启动烟机，而是围绕一道菜，把食材、火候和排烟关联起来。

这个方向有吸引力。能兼容多少现有产品，同样也有吸引力。

因此，创维与鸿蒙智选的合作值得关注。双方合作涵盖联合产品定义、设计、研发、质量把控与销售，产品可与手机、智能晾衣架及智能门锁等设备互联。这不只是增加一个连接功能，也让创维的制造和产品能力，有机会进入另一套已有的家庭设备体系。

自研家庭系统与参与外部生态，可以同时推进。前者有利于组织自家设备的体验，后者可能触达并不打算购买整套创维产品的用户。

鸿蒙星闪互联技术

主动服务同样重要，洗衣机洗完晾衣架自动降下，联动智能门锁出门时提醒取衣晾晒，都是实用的AI落地应用。

创维旗下Solavita此次发布的光储一体化智能微电网方案，又把产品布局延伸到家庭与工商业用能。对具备安装条件的用户，发电、储能和用电调度有机会关联起来。

无论在国内还是海外，全场景都不应是把所有产品卖给一个人，而是按家庭条件让需要的设备合作。

溧水工厂还有一条值得留意的信息。南京市投资促进部门今年9月披露，全新的创维智能电器产业园总投资约30亿元，预计2027年7月投入使用，达产后可年产智能电器500万台。

创维南京溧水工业园区导览图

产线保持高效运转，制造投入仍在继续，新的产线将带来更强的交付能力，而自有品牌高端产品能否在国内获得更多的认可、在海外形成持续购买，创维正以研发、渠道和服务的持续投入，为这一进程做好准备。

中国制造并不是与中国品牌相对立的旧身份，而是品牌继续向上、向外发展的基础。创维要争取的，也不只是更多海外订单或更高产品售价，而是让消费者在换机时愿意再次选择它。

参考资料

[1] 溧水区政府：创维全场景新品发布会在溧水举行，2026年10月29日

[2] 国家统计局：居民收支稳步增长 人民生活持续改善，2026年6月5日

[3] 中国家用电器协会：2026上半年全产业链数据汇总发布，2026年8月7日

[4] 中国家用电器协会电冰箱专业委员会2026年工作会在东莞召开

[5] 新华社：创维联合鸿蒙智选推出热泵洗烘一体机，2026年9月29日

[6] 南京投资促进部门：总投资30亿 创维再次加码溧水，2026年9月3日