【天极网家电频道】10月27日至29日，第二十二届中国家用电器技术大会在宁波举行，AI、绿色、健康与新材料成为大会关注的重点。在AI领域，从智能家电到具身智能，再到家庭智能体，行业正在探索如何让人工智能更深入地参与家庭生活。

其中，北京极佳视界科技有限公司展示了人形机器人操作洗衣机、微波炉和咖啡机等家庭实操任务。相比语音控制、智能问答等常见功能，机器人直接操作家电，让AI执行具体任务的能力有了更直观的呈现。不过，相关探索仍处于商业化POC阶段，距离在普通家庭中稳定使用，还有一段路要走。

过去，家电智能化更多体现在联网、语音控制和远程操作上。如今，随着AI能力发展，家电开始尝试感知环境、理解需求，并根据实际情况调整运行方式。

例如，美的在智能空调领域探索环境感知与运行调节，通过毫米波雷达感知人体位置，结合室内外温湿度等参数调整送风和温控策略。AI在这里并非只是回答用户的问题，而是参与设备运行，让空调更贴合实际使用需求。

美的在本届大会上分享的小美Agent家庭智能体及车家互联实践，则将探索延伸到不同设备之间的协同。用户对智能生活的期待，不只是能够分别控制空调、灯光等设备，还希望不同设备能够围绕具体需求配合工作。

从环境感知到跨设备协同，再到机器人操作家电，这些案例体现了AI家电正在探索的不同方向。但技术路径不同，最终都需要回答同一个问题：能否让用户少一些操作，获得更符合实际需求的体验？

AI家电要走向实用，首先需要可靠。机器人在特定环境中成功操作一次洗衣机，不代表它能够适应不同型号的设备、不同的空间布局，以及家庭中随时发生的变化。对于智能家电而言，识别准确、执行稳定、运行安全，同样缺一不可。

其次是使用成本与设备协同。AI功能越丰富，越需要考虑算力、硬件成本、隐私保护，以及不同品牌和设备之间的兼容问题。如果用户为了使用一项智能功能，需要额外配置设备、反复调试，技术带来的便利也可能被抵消。

因此，AI家电的发展不能只停留在功能增加上。无论是让空调更准确地调节环境，还是让机器人承担具体家务，最终都要经得起真实使用场景的检验。

从能够对话，到能够执行，再到稳定地完成任务，AI家电仍在不断探索。对行业而言，技术演示展现了可能性，而真正决定AI能否走进千家万户的，是这些能力能否持续、可靠地解决日常生活中的实际问题。