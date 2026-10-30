您现在的位置： 天极网 > 家电

 公众号 排行榜 发布会

第二十二届中国家用电器技术大会召开，AI家电如何走向实用？

2026-10-30 09:58:35 作者：Rae

  • +1 你赞过了

  【天极网家电频道】10月27日至29日，第二十二届中国家用电器技术大会在宁波举行，AI、绿色、健康与新材料成为大会关注的重点。在AI领域，从智能家电到具身智能，再到家庭智能体，行业正在探索如何让人工智能更深入地参与家庭生活。

第二十二届中国家用电器技术大会召开，AI家电如何走向实用？

  其中，北京极佳视界科技有限公司展示了人形机器人操作洗衣机微波炉咖啡机等家庭实操任务。相比语音控制、智能问答等常见功能，机器人直接操作家电，让AI执行具体任务的能力有了更直观的呈现。不过，相关探索仍处于商业化POC阶段，距离在普通家庭中稳定使用，还有一段路要走。

第二十二届中国家用电器技术大会召开，AI家电如何走向实用？

  过去，家电智能化更多体现在联网、语音控制和远程操作上。如今，随着AI能力发展，家电开始尝试感知环境、理解需求，并根据实际情况调整运行方式。

  例如，美的在智能空调领域探索环境感知与运行调节，通过毫米波雷达感知人体位置，结合室内外温湿度等参数调整送风和温控策略。AI在这里并非只是回答用户的问题，而是参与设备运行，让空调更贴合实际使用需求。

  美的在本届大会上分享的小美Agent家庭智能体及车家互联实践，则将探索延伸到不同设备之间的协同。用户对智能生活的期待，不只是能够分别控制空调、灯光等设备，还希望不同设备能够围绕具体需求配合工作。

  从环境感知到跨设备协同，再到机器人操作家电，这些案例体现了AI家电正在探索的不同方向。但技术路径不同，最终都需要回答同一个问题：能否让用户少一些操作，获得更符合实际需求的体验？

  AI家电要走向实用，首先需要可靠。机器人在特定环境中成功操作一次洗衣机，不代表它能够适应不同型号的设备、不同的空间布局，以及家庭中随时发生的变化。对于智能家电而言，识别准确、执行稳定、运行安全，同样缺一不可。

  其次是使用成本与设备协同。AI功能越丰富，越需要考虑算力、硬件成本、隐私保护，以及不同品牌和设备之间的兼容问题。如果用户为了使用一项智能功能，需要额外配置设备、反复调试，技术带来的便利也可能被抵消。

  因此，AI家电的发展不能只停留在功能增加上。无论是让空调更准确地调节环境，还是让机器人承担具体家务，最终都要经得起真实使用场景的检验。

  从能够对话，到能够执行，再到稳定地完成任务，AI家电仍在不断探索。对行业而言，技术演示展现了可能性，而真正决定AI能否走进千家万户的，是这些能力能否持续、可靠地解决日常生活中的实际问题。

聚合标签：
网友评论
发布
相关推荐
相关文章

热门标签

Rae

最新资讯

创维集团发布2026秋季新品

热门视频

小光盒R1便携投影仪功能体验

新品评测

小光盒 R1 便携投影仪体验
热门产品排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2026 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录