【天极网家电频道】10月27日，创维集团2026年秋季全场景新品发布会在南京创维电器基地举行，主题为“AI点亮健康美妙生活”。从自然光壁纸电视QX、AI亲子屏，到与鸿蒙智选合作的热泵洗烘一体机、净烟机和灶具，再到Solavita智能微电网解决方案，创维此次覆盖家用显示、生活个护、智慧家电、新能源四大领域，并提出Happy Life AIOS战略和十大AI场景。

这些新品看似分属不同品类，却指向同一个问题：当越来越多家电接入网络，智能家居还能怎样进一步改善生活？相比单纯增加联网功能，让不同设备围绕实际需求协同工作，或许才是下一步需要解决的问题。

设备联网只是基础，真正的智能在于让设备配合起来。

以离家场景为例，出门前检查门窗、确认灶具是否关闭，离家后想起空调没关，还得重新打开手机操作。即使家里的设备都能联网，如果每件事仍然需要用户逐一确认、分别控制，智能家居也只是把传统遥控器换成了手机。

创维此次提出的十大AI场景，试图将这些分散的操作串联起来。据媒体报道，创维Happy Life AIOS强调感知、理解、规划、执行和校验能力，并支持不同品类设备协同。例如，在离家场景中，用户发出离家指令后，系统可以围绕关火、断电等需求协调相关设备;在回家路上，则可以结合用户设定，提前准备室内环境。其重点不只是让单台设备听从指令，而是让多台设备共同完成一项任务。

这种思路也体现在其他新品中。创维与鸿蒙智选合作的热泵洗烘一体机，不仅关注衣物洗烘本身，还介绍了与华为门锁联动、洗衣结束后晾衣架自动下降等场景;净烟机L8 Ultra、九头灶M6 Ultra则对应下厨做饭场景，发布会介绍了灶具控火、防干烧等相关应用。设备的价值由此不再局限于单独完成洗衣、烹饪等任务，也开始延伸到与家庭其他设备的配合。

从单品智能走向场景协同，考验的不只是技术，还有实际体验。

创维此次提出的十大AI场景，还包括清晨唤醒、老人看护、儿童学习、亲子运动、健康管理、家庭观影和能源管家等。比如AI亲子屏支持AI听写、自动批改，希望将学习辅助融入家庭日常;Solavita智能微电网则通过光伏、储能等系统的协同与能源调度，将智能化从家电使用延伸到家庭能源管理。

全场景并不意味着所有产品都要拥有相同的AI功能，而是要根据不同场景解决具体问题。不过，场景设计能否转化为稳定体验，还需要看设备之间能否顺畅联动、系统能否准确识别需求，以及异常情况下能否及时提醒。特别是关火、安防等涉及安全的操作，不能只追求自动化，更需要可靠的执行机制和必要的人工确认。

从离家时的关火断电，到洗衣后的晾衣联动，再到家庭能源的智能调度，创维此次发布会展示的，是智能家居从单台设备走向多个生活环节协同的尝试。设备联网解决的是“能不能控制”，场景协同要回答的则是“能不能把事情办好”。 当这些联动真正做到稳定、实用，智能家居才不只是家里多了几台联网设备，而是日常生活中的一些琐事，确实可以少操一点心。