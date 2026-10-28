【天极网家电频道】10月26日，中国家用电器协会发布《中国家用电器工业“十五五”高质量发展实施方案》，明确提出实施“人工智能+”行动，推动人工智能在家电制造、产品创新等全链条实现更广泛、更深入的融合应用，并探索家电产品与人工智能、机器人技术深度融合。这意味着，AI家电正在从一个产品卖点，逐渐成为行业下一阶段的重要发展方向。

但问题也随之而来：家电有了AI之后，究竟能为消费者解决什么问题？

如果只是让冰箱会聊天、让电视能回答问题，显然还不够。AI真正进入家庭，应该是让家电从“听指令完成动作”，逐渐走向“理解需求并主动完成任务”。

海尔的探索就是一个比较直观的案例。

在Seeker套系中，AI之眼2.0被应用到冰箱、洗衣机、烟机、蒸烤箱等产品中。以冰箱为例，它可以识别食材并记录相关信息，再结合食材管理给出存储建议和食谱;在烹饪环节，还可以进一步联动厨电。海尔公开展示的场景中，用户从食材管理到菜谱推荐，再到厨电烹饪，AI开始参与一整套流程，而不是停留在单次语音问答。

这种变化值得关注。过去的智能家电更多是“人找功能”：用户打开App、选择模式、设置参数，再让设备执行。而AI真正有价值的地方，是减少这些中间步骤，让机器能够感知环境、理解需求，再做出相应动作。

还有今年美的发布全屋智能战略，将AI Agent与智能家居、家电进行融合，并推出“小美AI家庭助手”。用户不仅可以通过语音控制设备，还可以生成个性化场景、获得产品使用帮助、预约安装维修，甚至制定家庭食谱。

从单台设备到整个家庭，AI家电的竞争逻辑也正在发生变化。消费者真正需要的，并不是家里多几个“会说话”的设备，而是空调、冰箱、洗衣机、灯光等产品能够围绕一个具体生活需求协同工作。

这也是未来AI家电必须面对的考验。

因为“能做到”与“好不好用”之间，还有很长一段距离。识别是否准确、指令能否稳定执行、不同设备之间能否顺畅联动、操作是否真的变简单，以及断网、误识别之后怎么办，这些问题最终都会回到真实家庭场景中接受检验。

此次“十五五”方案也明确提出，要升级全屋智能生活解决方案，并持续推进跨品牌、跨行业互联互通。因此，AI进入家电行业之后，真正值得关注的不是产品增加了多少AI功能，而是这些功能有没有真正融入生活。。

对于家电企业而言，AI不应该只是新品发布会上的一个新标签，更应该成为解决真实生活问题的新工具。只有当消费者发现，家里的家电确实因此少操了一点心、少做了一些重复操作，AI才算真正从“技术概念”变成了“使用价值”。