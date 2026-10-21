【天极网家电频道】近日，追觅 MF10 无叶风扇入选《时代》周刊(TIME)2026 年度最佳发明主榜单，FP10 宠物空气净化器则获得特别提及。回看过去两年，追觅 Pocket 高速吹风机曾入选 2024 年榜单，X50 Ultra 扫地机器人入选 2025 年榜单。从个人护理到地面清洁，再到室内空气管理，追觅的产品连续三年出现在这一榜单相关名单中。

从吹风机到扫地机器人，再到无叶风扇，追觅连续三年有产品登榜。比起简单罗列产品，更值得关注的地方在于：面对不同的生活场景，追觅如何将技术转化为用户能够感知的使用体验？

从单一功能到具体场景

2024年入选《时代》榜单的Pocket高速吹风机，主打便携与专业吹发能力的结合。相比传统旅行吹风机往往需要在体积和功能之间取舍，Pocket采用轻巧、可折叠的设计，同时配备不同造型附件，兼顾吹发与造型需求。



2025年入选主榜的X50 Ultra，则将创新落在家庭清洁中容易被忽略的障碍上。其ProLeap越障系统可以帮助机器越过最高约6厘米的门槛等障碍，减少机器人清洁过程中因地面高差而需要人工介入的情况。



两款产品分属不同品类，解决的问题也不一样，但它们都指向一个共同方向：产品研发不能只关注核心功能能否实现，还要考虑用户在真实环境中会遇到什么麻烦。

MF10把设计做进送风体验

来到2026年，MF10无叶风扇提供了另一个观察切口。

传统风扇的送风方向相对固定，用户有时需要调整机器位置，才能兼顾房间里的不同区域。MF10采用双片风翼结构，两侧风翼可以独立摆动，并搭载TempSync温控系统，根据室温变化自动调节风速。

这类设计的意义，不只是让风扇拥有更特别的外观。双风翼结构直接参与送风方式的调整，自动调速则尝试减少用户反复操作，让产品更好地适应不同的室内环境。

同样的思路也体现在FP10上。针对养宠家庭常见的毛发清理问题，它通过旋转刷将预过滤网上的大颗粒和宠物毛发集中收集到独立集毛仓。空气净化之外，滤网维护这一容易被忽略的环节，也被纳入产品设计。

从送风到集毛，这些细节说明，产品创新不一定表现为增加更多功能，也可以是重新思考产品如何被使用、维护，以及如何融入日常生活。

连续登榜之后，仍要回到用户体验

连续三年有产品入选《时代》年度最佳发明相关榜单，为观察追觅在不同品类的产品探索提供了一个窗口。Pocket关注便携与造型，X50 Ultra处理复杂地面中的清洁障碍，MF10则尝试改善送风方式。不同产品之间未必存在一条完全相同的技术路线，但都可以从具体需求出发，寻找功能与设计的结合点。

当然，榜单评价只是观察企业创新的一种视角，产品能否真正解决用户需求，还需要回到实际使用中检验。对追觅而言，这些产品更值得被讨论的地方，在于它们尝试把技术落实到具体的使用场景中：让风扇根据环境调整送风，让宠物毛发的收集和清理更省事......

这也折射出家电创新的一道现实考题：技术创新突破只是起点，能否解决用户反复遇到的麻烦，才决定产品创新的实际价值。随着家电功能和技术不断增加，消费者需要的未必是更多参数，而是更少的操作负担、更稳定的使用体验，以及那些真正能在日常生活中发挥作用的细节。对企业来说，如何把技术优势持续转化为用户可感知的产品价值，或许比获得一次榜单认可更值得长期投入。