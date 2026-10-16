【天极网家电频道】10月15日，第140届中国进出口商品交易会在广州开幕。创办于1957年的广交会，是中国对外贸易的重要窗口，也是观察中国制造走向全球的一扇窗口。本届恰逢广交会创办70周年，创维以双层特装展位集中呈现12大业务板块、150余款产品，从电视、家电、商用显示延伸至XR、数字安防、个护和光伏储能。展品跨度之大，指向的已不只是“把更多产品卖到海外”，而是一个更关键的问题：中国品牌怎样把技术优势转化为当地用户愿意长期使用的产品与服务？

答案的第一步，是让技术成为选择理由，而非停留在参数表上。创维电视展区以高端矩阵呈现不同层级的显示体验：OLED 77SP采用META屏与黑晶屏;MiniLED X7H以49毫米超薄机身结合黑晶广角雾面屏;100英寸“The Master”则占据展台形象位。它们分别回应画质、空间与大屏观影等需求。家电产品也不止追求功能堆叠，多款干衣机采用热泵技术，面向日常衣物护理兼顾效率与能耗。技术能否在不同市场形成竞争力，最终要看它是否解决真实使用问题。

创维电视展区现场，展示多款显示产品

第二步，是把单品能力组织成生活场景。创维这次同台展示电视、音响、冰箱、洗衣机、干衣机、洗碗机和空调，业务还覆盖商用显示与新能源。家庭影音、衣物护理、厨房清洁和空间用能由此成为可延展的场景入口。比如，HS-A1000家庭K歌套装以11.1.4声道打造客厅影音体验;商用端的135英寸LED-AI巨幕集成投屏、AI视听和杜比影音功能，面向会议、展示等商业空间。全品类的价值，不是展台上“品类齐全”四个字，而是能否针对家庭、商业等不同使用场景，组合出更完整的方案。

创维家庭影音产品展出现场

但有产品矩阵，不等于本地化已经完成。真正的本地化，是把产品设计、内容服务和使用门槛，逐一对准市场差异。一个具体例子是创维HS-G550户外便携K歌机的海外版本：预装YouTube、KaraFun，并支持歌曲消原音，让设备更贴近海外用户的内容与娱乐习惯。另一个例子是SolaMATE阳台光伏落地款，支持即插即用和DIY安装，并配备出口限制器保障并网安全，把家庭能源方案做得更易部署。它们说明，出海不只是把同一台机器换上外文包装，而是产品本身要适配当地的使用方式。

创维光伏与储能展区，呈现家庭能源产品布局

市场数据也显示海外业务正成为增长引擎。通稿披露，2026年上半年创维海外市场营业额为102.98亿元，同比增长27.9%;其中智能电器海外营业额24.20亿元，同比增长42.9%，智能电视海外营业额49.77亿元，同比增长21.4%。增长说明市场拓展取得进展，但要从产品出海走到品牌生态出海，仍需让本地需求持续进入研发、产品和服务环节。

广交会展台呈现的是创维的能力版图，而全球化的考题在展台之外：技术要兑现为体验，品类要协同成场景，场景还要适应当地生活。三者贯通，才有机会把一次成交变成持续信任，让中国制造真正扎根全球市场。