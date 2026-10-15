【天极网家电频道】把擦窗机器人卖到全球之后，中国企业还想把什么带出去？ 2026年10月13日，由中国家用电器研究院牵头起草，科沃斯主导以及多家企业参与的全球首个擦窗机器人行业标准：QB/T 8242-2026《家用和类似用途擦窗机器人》行业标准正式发布，擦窗机器人品类由此进入规范化发展新阶段。对科沃斯而言，下一步是让长期积累的产品经验，成为全球行业共同认可的评价方法。在会后，天极网与科沃斯擦窗机器人负责人李晓华先生进行了深度交流，了解标准国际化以及产品品质、性能与稳定性等相关问题。

科沃斯机器人窗宝总监李晓华

在会后的科沃斯窗宝媒体沟通会上，天极网向科沃斯机器人窗宝产品线总监李晓华提出了第一个问题：从主导国内行业标准，到推动国际标准，中国企业要在全球服务机器人领域获得更大的话语权，路径和挑战分别是什么？

“把产品的影响力和标准的影响力一起带出去。”李晓华这样描述科沃斯的目标。

当天，科沃斯主导制定的QB/T 8242―2026《家用和类似用途擦窗机器人》行业标准发布，将于12月1日实施。这项标准由中国家用电器研究院牵头起草，为擦窗机器人的安全、清洁效果和运行能力建立了共同的评价依据。

中国家用电器研究院发布擦窗机器人行业标准

科沃斯想往前再走一步：不只参与全球市场竞争，也推动这个品类在全球范围内形成更清晰的评价规则。

市场给了它提出这一目标的基础。IDC数据显示，2026年第二季度，全球擦窗机器人出货约84.7万台，同比增长59.8%。2025年前三季度，其全球擦窗机器人出货量位居第一。

但出货量领先，和一套标准被海外接受，并不是同一件事。李晓华在回答中并没有回避这一点。他更关心的是，标准到了不同国家，能否对当地行业发展产生实际作用。

这也是此次发布值得讨论的地方。中国企业已经把擦窗机器人推向更多家庭，如今开始尝试把产品研发中积累的判断和方法，转化为行业共同遵循的规则。对科沃斯来说，标准国际化的起点，在发布会之前;真正的考验，则在海外市场。

一个品类做大之后，为什么需要共同标准？

擦窗机器人的标准化，并没有与产品诞生同步发生。

李晓华回忆，早期团队更像是在“挖土”：先让机器能够解决基本需求，再逐步提高安全性和清洁能力。参与者较少时，企业主要依靠内部要求管理产品，还没有到行业迫切需要统一评价方法的阶段。

科沃斯窗宝实验室

变化出现在产品开始放量之后。

按照李晓华的观察，2022年、2023年前后，擦窗机器人的基础运动能力、安全功能和成本逐渐达到更容易被消费者接受的水平，国内和海外市场都开始增长，更多品牌随之进入。

此时，如果每家企业都用自己的方法解释“安全”“干净”“好用”，消费者便很难比较。一台机器在什么窗面上测试，遇到什么边框和障碍，应当怎样判断清洁结果，这些条件不同，单看参数也就失去了意义。

因此，标准首先要把评价方法统一起来。

李晓华介绍，这次标准从2024年开始筹备，经过多轮评定，用了一年多时间完成。首版重点是建立基础线，对安全和基础运行能力提出要求，同时固化测量方法;清洁效果等性能表现，则暂时没有设置过于严苛的门槛。

这里有一个值得注意的取舍。科沃斯没有直接把自己的全部内部测试要求，照搬成行业要求。

在回答天极网关于研发验证的问题时，李晓华解释，如果把企业内部覆盖的复杂用户场景全部列入第一版行业测试，可能会出现真正满足要求的产品不多的情况，反而难以推动整个品类发展。

标准需要考虑行业当前能够做到什么，企业则仍然可以向更高要求推进。制定共同规则，并不意味着所有产品只能做到同一个水平。

被问及标准会不会让小品牌更难做时，李晓华也明确表示，目的不是针对某个品牌，而是让消费者能够买到可靠、稳定的产品，并牵引行业继续提升。

对一家市场领先的企业来说，这种取舍与标准国际化直接相关：如果希望更多参与者采用一套规则，就需要解释它对整个行业的价值，而不只是证明自己的产品做得更好。

标准出海，难的是让海外市场愿意采用

天极网关于国际化的提问，把讨论从国内发布推向了下一步。

李晓华认为，中国品牌已经在全球擦窗机器人品类中承担了重要角色。就产品成熟度和市场影响而言，科沃斯有多年沉淀;接下来更大的挑战，是对海外品牌、不同国家和当地用户形成实际影响。

IDC相关数据显示，擦窗机器人市场目前由中国厂商主导

他举了一种情况：如果只是国内两三家或几家企业定义了一套全球化标准，到了不同国家，这套标准究竟能不能对当地行业产生足够好的牵引效果？符合海外用户的真实需求吗？

这并不是一个靠市场份额就能回答的问题。

海外消费者是否理解测试结论，当地企业能否按照同一方法评价产品，不同窗型是否得到考虑，都会影响标准的使用价值。把文本带出去容易，形成共同认可需要更具体的工作。

窗型差异，就是其中一件事。

李晓华介绍，国内用户购买擦窗机器人，往往与高层外窗的安全顾虑有关;部分海外用户住在一两层的住宅里，更关注大窗、异形窗的清洁。用户面临的问题并不完全相同，产品的适配重点也会变化。

因此，科沃斯的入户调研已经延伸到欧洲、美国等市场。用户家的窗户形状、边框和障碍物，会被收集并还原为内部测试场景。

这些工作原本服务于产品研发，也为讨论国际化评价方法提供了实际经验：一种测试是否有意义，不能只看它在实验室里方便不方便，还要看它能否对应当地用户的使用问题。

从这次访谈中，可以看出科沃斯推进标准国际化的思路：以全球市场中的产品实践积累经验，再推动评价方法获得更广泛的认可。国内行业标准的发布，是这条路径上的一步，而不是国际标准已经形成的证明。

科沃斯正在尝试把市场领导力延伸到全球规则层面。这需要其他企业愿意使用同一套评价方法，也需要当地用户从中受益。

推动标准国际化，底气来自怎样的研发？

标准不能只有主张，还需要能够被解释、被重复验证的技术经验。

天极网在现场关于研发和测试的追问，恰好补上了这一层：科沃斯准备带出去的经验，究竟从哪里来？

李晓华谈到一扇反复卡困的大窗。团队内部曾讨论，如果产品能够覆盖95%的场景，偶尔卡住，是不是已经基本满足需求？但走访用户后发现，当家中一扇主要的窗户每次都出问题，用户不会按总体比例评价产品。

“对他来说其实就是0和1的问题。”李晓华说。对这个家庭而言，结论是“我家不能用”。

这使得企业内部验证不能止于标准窗面。一两毫米的低矮边框、带斜面的包胶，以及窗边的把手和卡扣，都要被放进实验场景。机器不仅需要保持安全，还要尽可能减少反复卡困带来的人工介入。

与此同时，安全停机仍然是必要的边界。李晓华解释，机器遇到无法通过的障碍时会优先回退;如果回退也存在风险，就停下来提示用户排障或回收，而不是强行完成任务。

另一项工作，是让已经验证过的能力在量产中稳定复现。

李晓华以风机为例：单一样品能够及时补气，并不意味着批量生产后的每个零件都具有相同的响应。补气效率和时间的差异，都需要通过性能边界的定义和批量测试加以控制。

科沃斯窗宝工厂的QC环节

密封件也是如此。回弹性能是否一致，老化后能否及时恢复密封，要落实到量产测试和供应商管理中。这些细节并不显眼，却直接影响机器长期运行的状态。

天极网还追问了测试时间要求。李晓华表示，每款产品迭代时，内部对试产台数、测试场景和可靠性周期都有要求。科沃斯品牌部总监马宪彬则补充，窗宝耐久测试时，很多扇窗户上跑满设备，“24小时不停地在那跑”。

这描述的是测试持续运行的方式，与短暂演示相比，持续测试更有机会发现磨损、老化和性能变化。

新品迭代可以加快，试产、场景和可靠性验证仍然要做扎实。对于要放到外窗上工作的机器，功能做出来只是第一步，还要验证它在复杂环境和长期使用中能否保持可靠。

也正是在这里，研发与标准国际化发生了联系。长期测试让企业知道，哪些因素会影响安全，哪些场景容易被忽略，哪些要求需要落实到零部件。这样的经验，才有机会被转化为其他企业能够理解和执行的评价方法。

标准要稳定，也要容得下下一次创新

推动标准国际化，还需要处理一个更长期的问题：产品更新很快，标准怎样跟上？

李晓华举的例子很具体。在当初制定标准时，擦窗机器人的自动清洁功能还没有进入考虑范围。如今，产品已经从单机向基站形态发展，又进一步加入自动洗抹布功能。

标准不可能提前写完所有未来形态，也不适合跟着每一次新品发布频繁改动。

他的思路是，一方面随着产品发展适时修订，另一方面先把测量方法定义清楚。例如用什么工装、怎样评判清洁效果。至于产品在同一套方法下能做到多好，可以继续向上提升。

这给行业留下了两种不同的节奏：共同评价依据保持相对稳定，产品能力则可以持续进步。消费者能够据此比较产品，企业也不必为了创新而绕开规则。

此次发布，让科沃斯十余年的产品实践开始转化为行业共同的评价依据。研发验证支撑了这些判断，标准则让它们有机会超出一家企业的产品范围，服务更大的市场。





主导国内行业标准之后，科沃斯希望把产品和标准的影响力一同带到海外，进一步引领全球擦窗机器人行业发展。这样的领导力，需要在不同市场采用共同评价方法的过程中建立。无论标准最终以什么语言落地，它要回答的仍然是一件具体的事：机器到了用户家里，能不能安全、可靠地完成清洁。