【天极网家电频道】据披露，苹果正在研发一款高端版HomeView，代号J595，预计可能在2027年至2028年推出。相比目前7英寸的HomeView，这款产品据称会配备约9英寸屏幕，并通过一套电动机械臂实现360°旋转。当设备识别到不同位置的说话者后，屏幕可以自动转向对方。如果这项设计最终落地，我们能关注到一个更细微的变化：智能家居设备正在从“等待人来使用”，变成主动适应人的位置。

图片来源：苹果官方 HomeView 家庭场景图;画面为已发布机型，非 J595 实机。

一块屏幕，为什么需要“动起来”？

苹果刚刚发布的HomeView，本身就是一款放在家庭公共空间里的设备。它能够识别不同家庭成员，并根据用户身份提供个性化内容，产品也针对厨房、床头柜等家庭场景进行了设计。

但固定屏幕有一个天然的问题：它的位置是固定的，人却不是。

一个人坐在餐桌左侧，另一个人坐在沙发右侧，同一块屏幕很难同时照顾所有人的视角。过去解决这个问题的方法很简单――人挪过去，或者手动调整设备。

J595试图把这一步交给机器。

谁在说话，设备就转向谁。看起来只是多了一条机械臂，实际上改变的是人与设备之间的关系：从“人找屏幕”，变成“屏幕找人”。

AI理解人之后，还需要理解“人在哪里”

这也是机械结构真正有价值的地方。

过去几年，智能家居里的AI能力越来越集中在“理解”上。设备可以识别人脸、识别声音、理解指令，也能够根据不同家庭成员提供不同的信息。

但如果设备知道“是谁在说话”，却还要用户自己把屏幕转过来，那么AI的理解仍然停留在软件层面。

J595的意义在于，它把“理解”进一步变成了“行动”。

识别谁在说话，只是第一步;判断对方在哪里，是第二步;让屏幕转过去，则是第三步。

这其实也是智能硬件和传统智能家居的一个区别。过去的智能设备更多是在执行指令，比如“打开空调”“播放音乐”;未来的设备可能需要根据人的位置、状态和需求，主动调整自身。

机械臂只是最直观的一种表现。

智能家居的下一步，可能不是更多设备，而是设备更懂空间

这也是苹果这次设计最值得观察的地方。

此前的智能家居更多解决的是“设备之间怎么连接”：灯、空调、门锁、电视接入同一个生态，用户再通过手机、音箱或者屏幕进行控制。

图片来源：苹果官方展示的 HomeView 智能家居控制界面;非 J595 实机。

但当AI真正进入家庭后，另一个问题开始出现：设备不仅要知道家里有什么，还要知道人在哪里。

屏幕需要转向正在说话的人，摄像头需要找到家庭成员，音箱可能根据人的位置调整声音，未来的家用机器人也需要判断应该移动到什么位置。

从这个角度看，J595的机械臂并不是一个孤立的“炫技功能”，而是在补上智能家居交互中长期被忽视的一环――空间。

当然，目前J595仍属于媒体披露的研发项目，具体产品形态、名称和上市时间都没有得到苹果官方确认。

但这个变化已经足够有意思：当智能家居开始能够感知人的位置，设备就不再只是家里的一个固定终端。真正的“智能”，或许不只是更准确地听懂人说了什么，而是开始主动适应人在哪里。