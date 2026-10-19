【天极网家电频道】对于喜欢看电影、追剧、玩主机游戏的用户来说，一台大屏电视带来的沉浸感很难被手机、平板取代。但电视一直以来伴随着消费者对于用眼健康方面的担忧――尤其是家里有老人、小孩，或者经常在客厅玩游戏、看球赛的家庭。屏幕够大、画面够亮、刷新率够高固然重要，长时间观看时的舒适度同样不能忽视。单纯依赖软件护眼模式往往难以兼顾画面观感与眼睛舒适度，消费者需要对电视的光源、屏幕、画质调校进行综合考量。

而在这方面，海信RGB-Mini LED爆款王小墨E5S Pro与性能旗舰E7S Pro+做得十分出色。这两款产品分别面向注重护眼体验与综合性价比、追求旗舰画质与全面配置的用户。前者以RGB-Mini LED、墨晶屏2.0为核心，后者进一步搭载黑曜屏Pro，在抗反光、画面通透度等方面实现升级，同时补齐高亮度、高刷和音响配置。对于既想安心享受大屏娱乐又注重用眼健康的用户来说，这两款产品提供了不同预算下的选择。

护眼不能流于表面，光源与屏幕同样重要

我们要怎样选购一款靠谱的护眼电视？不少电视画面看起来柔和，并不等于真正兼顾了观看舒适度。传统电视的护眼功能依靠调节色温、降低蓝光输出等方式实现，但如果画面因此发黄、色彩失真就是“捡了芝麻丢了西瓜”。相比之下，从背光光源入手优化蓝光光谱，并通过防眩光屏幕减少环境光干扰是更加优秀的护眼手段，能够有效兼顾画面表现与日常观看体验。

海信小墨E5S Pro与海信E7S Pro+均采用真彩RGB-Mini LED技术，搭载海信全自研的车规级高光效RGB发光芯片，红、绿、蓝三原色由独立发光芯片直接输出，并通过光色同控技术进行精细调节。两款机型从光源端降低415~455nm波段有害蓝光，并获得低蓝光、无屏闪等护眼认证。

与此同时，屏幕的抗反光能力也会影响日常观感。对于采光充足的客厅，阳光透过窗户照射到电视上，或者顶灯、落地灯映在屏幕表面，都可能让画面细节变得不清晰。用户往往需要拉上窗帘、调整坐姿才能避开倒影。尤其观看暗场电影或玩一些以黑暗环境为主的游戏时，环境反光会进一步影响沉浸感。

因此，防眩光屏幕的价值不只在于减少倒影，也在于让用户在不同光照环境下更容易看清画面。海信小墨E5S Pro与E7S Pro+的屏幕技术路线有所不同：前者采用墨晶屏2.0，后者则升级为黑曜屏Pro。两者都将屏幕观感作为重点，但黑曜屏Pro在反射率和雾度指标上进一步提升，适合对高端影音体验有更高要求的用户。

海信小墨E5S Pro：把RGB硬件级护眼带进更多家庭

海信小墨E5S Pro作为连续7年全网销冠小墨E5系列的跨代升级，不仅有海信核心技术墨晶屏和信芯 AI 画质芯片，抗反光更抗眩光，更普及了10万元级超旗舰技术：海信原生真彩RGB-Mini LED，原生高色域，色彩真实，画面自然鲜活 。配合帝瓦雷音响，4K 180Hz 刷新率，厚度也达到价位段最薄的 53mm，在色彩、护眼及家装美学上实现了全方位跨代领先，为追求一步到位的用户提供闭眼入的最优解。

小墨E5S Pro采用的海信原生真彩RGB-Mini LED技术，并非单纯靠软件降低色温来实现护眼，而是搭载玲珑真彩背光，实现三原色直接发光，配合信芯AI画质芯片，可以在输出纯净色彩的同时，对画面的亮度和色彩进行精细控制。

小墨E5S Pro搭载墨晶屏2.0，并配备AG25防眩光技术。官方数据显示，小墨E5S Pro屏幕反射率仅为2.6%，同时改善屏幕透光表现与对比度。对于白天观看时间较长的家庭，这种设计能够减少环境光线带来的干扰，降低倒影对观看体验的影响。可视角度很广，达到178°，配合硬件级低蓝光与无频闪控制等相关能力，它更适合需要兼顾孩子在不同位置看动画、大家庭同时追剧观赛以及年轻人游戏娱乐的场景。

游戏体验同样没有明显缺席。海信E5S Pro支持原生4K 180Hz刷新率，并提供最高330Hz的疾速模式，配备满血HDMI 2.1接口。连接兼容的游戏主机或PC后，高刷新率能够为高速运动画面提供更流畅的显示基础。它还配备了帝瓦雷2.1.2声道音响系统，最高峰值功率为165W，并采用独立低音炮。这也为用户省了一笔额外购置回音壁的开销。自带一套集成度较高的影音系统能够减少额外设备的投入，让客厅娱乐更加简单。

在动漫场景，海信联合bilibili独家首发《凡人修仙传》动画专属画质模式，将在海信小墨E5S Pro首发上线，精准还原动漫原生配色与细腻画感。

价格则是E5S Pro的重要优势之一。按照公开的国补价格，55英寸、65英寸、75英寸、85英寸和100英寸版本分别为4k出头、5k、6k、7k元和1万元，最低从4099元起步。

对于预算在5000～1万元左右、希望重点改善家庭观看体验的用户，海信E5S Pro可以根据客厅尺寸和预算灵活选择。55英寸、65英寸更适合空间有限的家庭;75英寸和85英寸则更适合希望提升观影、观赛与游戏沉浸感的客厅。对于大多数普通家庭而言，与其只追求峰值亮度或刷新率参数，不如优先考虑护眼、画质和游戏配置是否能够满足日常高频使用。

海信E7S Pro+：黑曜屏Pro加持，旗舰体验“超大杯”升级

海信电视E7S Pro+，是618 万元档第一的 E7S Pro 进一步满配升级的“超大杯”，它拥有海信的看家王牌、行业引领的原生真彩RGB技术和黑曜屏 Pro，把旗舰配置和全新体验全部一次拉满，造就了双十一旗舰电视的满配版本答案。

如果预算可以提升到万元级，希望电视不仅护眼、抗反光表现出色，还能在高亮画面、暗场细节、声音和系统体验上尽可能一步到位，那么可以重点考虑海信E7S Pro+。

E7S Pro+搭载的是黑曜屏Pro，这块屏幕的整机反射率为1.8%，雾度为0.2%。极低的反射率有助于减少环境光对画面的干扰，而低雾度则有利于保持画面的通透感，没有磨砂玻璃那样的感觉。对于白天采光较强的客厅，它可以减少窗户、灯光和人影映在屏幕上的影响;到了晚上观看电影或游玩暗场游戏时，深邃的黑色也有助于呈现更清晰的明暗层次。

黑曜屏Pro解决的是屏幕表面的反光与通透度问题，而RGB-Mini LED则负责光源和色彩输出。E7S Pro+将这两项技术结合起来，既重视环境光下的屏幕观感，也通过原生真彩RGB与信芯AI画质芯片H7强化色彩、亮度和控光表现。

在核心显示配置上，E7S Pro+的75英寸版本拥有3888个控色分区，峰值亮度达到5000nits;85英寸与100英寸版本进一步提升至6000nits，分别配备5184个和7560个控色分区。对于HDR电影、光影复杂的游戏以及明暗反差较大的画面，更高的亮度上限与精细的控色能力，可以让高光部分更加醒目，同时保留暗部细节。

游戏玩家还可以关注它的刷新率升级。E7S Pro+支持原生4K 180Hz刷新率，并提供最高360Hz疾速模式。与E5S Pro相比，更高的疾速刷新上限为追求快速响应的竞技游戏用户提供了更大的性能空间。此外，海信精准适配玩家需求，联合灵游坊为国产3A大作《影之刃零》定制专属画质模式，将上线海信E7S系列等产品，打造专属国产3A游戏旗舰大屏，画面适配更精准、操作体验更流畅。

声音和系统也是E7S Pro+值得加预算的地方。它配备4.1.2声道帝瓦雷音响系统，100英寸版本的峰值功率最高达到195W;同时提供4GB运行内存与128GB机身存储。相比只满足基础追剧需求的电视，这种配置更适合对大片声场、游戏氛围以及长期安装多个应用有要求的用户。E7S Pro+还支持杜比视界第二代MAX，并搭载海信JUOS系统，具备智能搜索、问屏及个性化桌面等功能。

价格方面，E7S Pro+公开的国补后首销价分别为75英寸9999元、85英寸12999元、100英寸19999元。对于追求影音旗舰体验的用户，E7S Pro+的价值在于将黑曜屏Pro、原生真彩RGB、高亮度、高刷和高规格音响集中在一台电视上。它尤其适合经常观看高规格影视内容、玩主机或PC游戏，同时对客厅采光、暗场表现和整体影音氛围要求较高的家庭。

两款电视怎么选？抓准预算与使用场景

综合来看，海信小墨E5S Pro与E7S Pro+并非高低搭配关系，而是针对不同预算和使用需求提供了不同的选择。

如果更看重护眼、抗反光与价格的平衡，平时以追剧、看球、玩游戏为主，海信小墨E5S Pro更加合适。它通过RGB-Mini LED源头护眼与墨晶屏2.0防眩光设计，兼顾画质、观看舒适度和游戏性能。尤其在75英寸、85英寸等主流大屏尺寸上，可以用相对更低的预算获得一套较完整的影音娱乐体验。

如果追求更高规格的抗反光屏幕、更强的高光表现、更精细的控色能力，以及更完整的音响和系统配置，那么海信E7S Pro+更适合一步到位的用户。黑曜屏Pro带来的低反射与低雾度体验，配合RGB-Mini LED光源和旗舰级声画配置，可以满足更高阶的家庭影院与游戏需求。

最后还要提醒一点：护眼电视并不意味着可以长时间、不间断地盯着屏幕。不论选择哪款电视，合理控制观看时长、保持合适的观看距离、避免在完全黑暗的环境中长时间使用，依然是日常用眼管理的关键。