【天极网家电频道】10月15日，第八届中国厨卫产业创新发展峰会在宜昌举行，会上发布《2026年中国厨卫产业周期突围白皮书》，“先行周期，唤醒用户”成为行业寻找增长新方向的关键词。当新房配套需求承压，厨电企业开始把目光投向存量市场，柜电一体化也成为厨电与家装协同的重要方向。

但对普通家庭来说，把冰箱、微蒸烤设备嵌入橱柜，究竟能让厨房更好用，还是意味着拆柜、改电和重新测量？这项技术能否真正走进旧厨房，考验的不只是产品设计，还有从选购到安装的整个环节。

厨电增长转向存量市场，旧厨房成为新考场

8月25日，天津相关论坛援引奥维云网数据称，2026年上半年厨卫市场零售量同比下降9.8%，零售额同比下降10.7%。随着新房配套需求承压，存量住房更新逐渐成为厨电行业需要关注的市场。

与新房装修可以提前规划水电、橱柜和电器不同，旧厨房改造往往受限于既有空间。用户可能只是想换一台冰箱、添置一台洗碗机，却发现原有橱柜尺寸不合适，插座位置也不合理。

柜电一体化因此有了现实意义：它不只是让家电看起来更整齐，也是在尝试解决厨房空间有限、设备摆放冲突等问题。但存量更新不意味着每个家庭都需要整体翻新，找到适合现有空间的改造方案，比单纯推广一体化概念更重要。

柜电一体化的价值，不在于把家电藏起来

判断一套厨房设计是否合理，不能只看电器嵌入橱柜后的视觉效果，更要看它能否解决具体的家务问题。

例如，日常烹饪蒸、煮、烤频率较高的家庭，可以考虑嵌入式微蒸烤一体机，例如格兰仕味来星G60(KSEM50N-G60)，这类嵌入式厨电能减少台面设备的占用，让烹饪区域更加集中;餐后清洁负担较重，则可以根据家庭人数和厨房动线选择嵌入式洗碗机，例如海尔HWB14-58GHU1拥有14套餐具容量，适合家庭日常集中清洗;如果冰箱凸出橱柜、影响厨房动线，也可以考虑零嵌产品，

这些产品的共同点，并不是简单地“藏进柜子”，而是让家电与厨房空间形成更合理的配合。全嵌全隐烟机减少设备对视觉空间的占用，抽屉式洗碗机降低取放餐具时的弯腰负担，本质上都是在解决具体的使用问题。

旧厨改造能否省心，关键在安装和服务

相比新房，旧厨房更容易暴露柜电一体化的落地难题。原有柜体、烟道、插座、进排水管路以及柜门开启范围，都可能限制新设备的安装。

以冰箱为例，零嵌设计不等于可以完全密封包裹，散热条件和开门空间仍需提前确认。嵌入式微蒸烤设备也不能只看机身能否放进高柜，还要核对安装开孔、供电条件和后续检修空间。海尔相关产品公布的机身尺寸，同样不能直接当作橱柜预留尺寸使用。

厨电行业转向存量更新，柜电一体化确实提供了一种值得探索的解法。这也意味着，柜电一体化不是功能越多越好，更不是所有电器都应该进柜。产品是否值得嵌入，最终还是要看它能否减少一个日常麻烦，以及它占用的柜体空间是否值得。对于旧厨房来说，找到最需要改造的环节，有时比追求整套设备“隐形”更重要。