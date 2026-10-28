【天极网家电频道】10月27日，国家广播电视总局公布《有线广播电视运营服务管理规定》与《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》，两项规章都自11月27日起施行。其中被转发得最多的是同一句话：运营服务提供者应当坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。

这句话在两部规章里落在不同的条号上：有线那部是第十二条，IPTV那部是第十一条。条号与内容主体都值得仔细研读，前一句的义务人是“有线广播电视运营服务提供者”和“交互式网络电视集成播控服务提供者”，也就是通过专网把信号送进你家机顶盒的那一方，实际管的是机顶盒开机那一段广告。紧跟着的下一句才提到电视机：智能电视机应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口。

17号规定条例

18号规定条例

其余条款同样具体。有线那部的第十三条、IPTV那部的第十二条都要求提供便捷设置入口，让用户自己选开机进直播还是进交互主页;有线那部的第十四条、IPTV 那部的第十三条要求首页设免费专区、精简收费栏目数量、明示节目收费信息;缩短开机时长、遥控器一键切换直播信源，也写在其后的条款里。服务标准落到了数字上：城镇用户故障24小时内修复，重大故障48小时，农村或交通不便地区72小时，投诉十个工作日内答复。罚则也不是空的――违反开机广告这一条的，责令改正、给予警告、通报批评，情节严重的并处一万元以上十万元以下罚款。

条款还朝两个方向延伸。一个是集团用户：酒店等公共场所用自建系统提供服务的，也要坚持直播优先，信号源必须合法。另一个是特殊群体：向残疾人和老年人提供便捷服务，对特困人员、最低生活保障家庭、养老机构等给予资费减免，并把“老年模式”“未成年人模式”“无障碍模式”写进了服务要求。

其实在电视机这一侧，变化早就开始了。这几年陆续有厂商把“开关机无广告”摆在发布会第一页当卖点，用户也把它当成换机的理由。规章这次给电视机定的是“应支持优先呈现直播频道功能”和“提供便捷设置入口”，虽然没有明确广告相关禁令，但它把“开机先给你看什么”从厂商的产品选择，提到了服务标准的层面。

更值得看的是总局在答记者问里的表述：两项规定的着力点，是“将核心治理成果固化为法定义务”。原《有线广播电视运营服务管理暂行规定》(第67号令)被全面修订，IPTV领域则由新规章填补制度空白――那一部的名字里还带着“暂行”二字，说明这个领域的专门规章是第一次有。前几年治理电视“套娃”收费与操作复杂，靠的是约谈、曝光和整改通知;这一次写进了部门规章，配上了条号、时限和罚款区间。可以说，这几年广电领域综合治理的成果，到这里一锤定音。

此次出台相关规定，服务的目标也十分明确：总局正会同相关部门推动年内实现数千万台便捷终端部署，“十五五”时期部署超 1.5 亿台，指的是一体化电视、插入式微型机顶盒和配套的单电源键通用遥控器。要让一亿多台终端做到按下电源就是直播，靠的不是终端自己，而是运营方那一段动作先被规章固定住。