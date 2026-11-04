【天极网家电频道】救援机器人在废墟中搜寻、在火场中侦察，都离不开稳定的电力供应，“十五五”规划中，应急体系相关政策正推进先进装备接受实战检验、进入救援队伍，配套的供能需求也随之受到关注。近期，华宝新能电小二独家冠名广州2026年安全应急救援机器人大赛，将供电、三防、光储一体等能力带入赛场，正是对这一需求的回应。从户外走向救援现场，华宝新能电小二正将便携储能领域的长期积累带入更多专业场景。

2026年10月23日，2026年安全应急救援机器人大赛・广州决赛在岭南印象园举行。赛事以“科技向善、生命至上”为主题，设置高层建筑火灾救援与自然灾害应急救援两大赛道，通过七个实战科目检验机器人在搜索、运输和救援等任务中的能力。10月24日举行了大赛成果发布活动，让赛事进一步连接技术验证和产业转化。

政策强调实战应用 救援供能赛道前景扩大

2026年发布的《现代化应急体系建设“十五五”规划》，明确提出开展新型救援装备实战测试验证，同时要求提高应急通信托底保障和快速抢修抢通能力。产业发展上，工信部与应急管理部2026年8月发布的《安全应急装备产业发展“十五五”规划》信息显示，2025年重点领域产业规模已突破1万亿元，并提出2030年达到1.4万亿元的目标。

对于救援机器人，政策给出的应用路径更为具体，《关于加快应急机器人发展的指导意见》要求推进实战应用，加强人机协同与多机协作，推动救援队伍装备更新升级。文件还提出提升载荷电气接口等方面的兼容性，完善载荷接口规范和实战效能测试标准，这给相关行业企业提供了集中迭代研发与协同完善方案的空间。

从市场前景的角度看，智能装备在各类应急救援场景中的应用扩大，无疑产生更多围绕训练、维护和现场部署的配套需求。机器人在执行搜索、运输等任务时，需要安排轮换补能;操控终端和通信设备则需要持续供电。尤其在电网受损或车辆难以抵达的区域，电源的可搬运性、部署速度和设备适配能力都影响保障效率。

政策对实战测试、应用场景和装备全生命周期管理的重视，也让这一市场具有长期服务的特征。救援装备需要日常维护，队伍需要在演练中熟悉操作，供能方案要随着任务和设备配置调整，便携储能企业可从产品供应、用户协同等角度积累经验。本次大赛将多类装备放进接近实战的环境，为这类协作提供了实景交流平台。

“机器人搭档”便携储能如何走入赛场、走进实战

华宝新能电小二作为赛事独家总冠名商和指定应急电源提供方，在赛场设置“机器人应急补给站”，供参赛设备对接临时补能需求。赛事中，其电源为赛事直播系统、现场计时设备和参赛队伍待命设备供电，参与机器人休整补能环节。这些安排覆盖了比赛运行和设备保障，让参赛团队能够在实际使用中了解便携储能的供电能力。

救援机器人进入危险区域，可以减少人员直接接触风险的机会。而在断网断电的极端环境下，便携储能能够代替笨重的传统燃油发电机为多种救援设备补电，配套太阳能板在阴天环境下也具有较好发电效率，进一步缩短机器人的非作业时间，还可为通信设备、中继基站等应急供电，保障救援现场的通信顺畅。对华宝新能电小二来说，参与这些环节有助于了解救援队伍的工作流程，并指导未来产品与功能的设计方向。

华宝新能电小二已有参与灾害救援的经验，其设备曾在西藏日喀则地震、香港宏福苑火灾等救援现场投入使用。2026年8月，尼泊尔一侧泥石流影响西藏吉隆口岸，道路、电力和通信受阻。华宝新能电小二联动当地合作伙伴及公益救援力量调配户外电源，为夜间搜救照明、通信设备和抢险指挥站提供电力支持。在这样的现场，一台能够及时接入的应急电源堪称一颗“定心丸”。

灾害救援提供了一线使用经验，实战赛事带来了更多元的技术交流平台。大会上的参赛装备各有特点，所需功率和补能频次也存在差别。便携储能企业可以借此观察电源与设备的适配情况，了解搬运、接线和补能使用中的问题，这些来自真实用户的反馈能够为后续产品改进升级提供依据。

全域安全防护体系 便携储能实力优先、可靠为王

应急供能需要快速部署，也要保证运行可靠。应急场景中，雨水、粉尘和运输颠簸等因素都可能影响设备工作。华宝新能电小二的便携储能产品采用集成式设计，配置多种输出接口，便于现场搬运和接入适配设备。这些在户外用电中积累的设计经验，同样适用于救援保障场景。

华宝新能电小二在赛事现场展示便携储能产品

大赛现场展示的华宝新能电小二1500Ultra拥有1536Wh容量、1800W持续输出和IP65防尘防水能力，结构设计也考虑了抗冲击与跌落防护。在运输和部署环节，这些设计有助于减少环境因素造成的干扰。对需要频繁转移保障位置的救援队伍，电源的便携性和防护能力都有实际意义。

华宝新能电小二现场展示移动电站与折叠式太阳能板

华宝新能电小二还展示了近期发布的3600Plus移动电站，采用CTB车规一体化技术提高机身内部的空间利用效率。单机容量约3.58kWh，额定输出功率为3600W。借助多机并联方案，系统最大可扩容至43kWh;两台主机通过专用并机排插连接，可实现7000W、32A的工业级总输出。这些配置给较集中、较大功率的用电需求提供了选择，设计理念同样适用于专业救援场景。借助华宝新能电小二的光储一体方案，这类便携储能产品还可通过太阳能板补充电量，给离网环境提供了另一种补能方式。合理使用光储组合，救援团队可更好发挥其在离网保障中的作用。

华宝新能电小二在CES 2026展示的光储火星机器人，提供了另一种前沿思路。它结合光伏发电、储能与自主移动能力，采用折叠式光伏组件和双轴追光设计，探索让能源设备主动移动到用电位置的能力。在救援任务中，救援机器人与光储火星机器人可实现无人值守、并肩作战，进一步解放关键人力、提升救援效率。

“让绿色能源无处不在”成为应急场景使命

华宝新能电小二布局应急救援场景的能力，建立在已有便携光储产品特性和救援应用经验上。其核心思路是“场景驱动，能力复用”，将为户外用电与家庭备电打造的离网供电、高可靠性、快速部署能力，与应急救援场景的核心需求紧密结合，已有产品进入专业场景后，新的使用反馈又能推动设计改进和服务完善。未来这也将成为华宝新能电小二产品持续迭代与能力建设的关键方向。

专业救援应用的推进，离不开企业与救援团队、特种装备研发团队的多方合作。华宝新能电小二成为本次大赛的总冠名商，正是为了在贴近实战的极限测试中理解产品的边界，将现场观察进一步积累为产品研发所需的经验，并与行业协会、产业链伙伴、参赛团队共同探讨应急能源方案的标准与方向，让科技能源服务于生命、向善于社会。

小结

“十五五”相关政策支持正在把应急装备的发展重点落到实战应用和体系保障上。对便携储能企业而言，这意味着需要持续理解救援队伍的工作，提供与任务相适配的产品和服务。从轻松休闲的户外露营地到争分夺秒的救援现场，华宝新能电小二此次冠名赛事、战略布局的价值，在于把便携储能与救援场景的实际工作更紧密联系起来。

救援机器人等日新月异的应急装备能否完成任务，既要看本身的能力，也要看能源、通信等基本保障是否到位。便携储能企业参与其中，是希望看到救援装备和任务的多个阶段中，还有哪些未被满足的供能需求。对华宝新能电小二而言，把一线经验落实到产品可靠性和场景适应力上，是应急业务继续向前的关键。便携储能的市场空间，也将在这些具体需求得到满足的过程中逐步打开。