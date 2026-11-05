【天极网家电频道】10月28日，长虹在四川绵阳中华大熊猫苑发布长虹电视熊猫懒Ultra、长虹空调熊猫懒Ultra及Max系列新品，以全场景AI连接家庭影音与室内空气场景。柔和观影、治愈交互、主动服务与生态互联，构成了这套新品的核心价值：让AI家电多承担一些日常琐碎，让家庭生活少一些操心。

下班后打开电视，我们希望轻松找到想看的内容；在客厅坐下休息，也希望空调的风量与风向更合心意。在家电、家居与AI技术的组合中，这份松弛感将会如何实现？这些日常期待，同时成为“长虹熊猫懒，舒适生活家”所要回答的问题。

熊猫懒的产品哲学：让科技多承担一点，让家庭多放松一点

“熊猫懒”的灵感，来自熊猫被悉心守护、松弛自在的生活状态。长虹将这种生活状态转化为研发哲学，意味着家电需要围绕人的感受设计：观影是否舒适，送风是否贴合体感，操作能否更轻松。

据了解，自2020年起，长虹空调便推出了“熊猫懒”系列，凭借其独特的定位深耕空调市场。此次从空调单品延伸至AI驱动的全场景套系，是将这一理念扩展到更多家庭场景：电视照顾视觉与娱乐需求，空调照顾室内冷暖与送风体验，AI交互和感知技术则承担更多操作环节。让AI承担繁琐，由此成为具体的产品设计路径。

自然柔光RGB MiniLED：长虹电视熊猫懒Ultra把柔和观影放在前面

一家人追剧看电影、与亲朋聚会，电视承载着家庭共享的休闲时光。除了内容本身，观看时的舒适感也决定着这段时间能否真正让人放松。长虹电视熊猫懒Ultra搭载行业首发自然柔光RGB MiniLED显示技术，通过“聚光―反射―匀光”三重递进光路设计，模拟自然漫反射光线，减少直射光带来的刺眼感，让画面更柔和、观感更舒适。在此基础上还配备黑晶广角无影屏Pro，进一步减少环境光产生的屏幕倒影与眩光，让电视画面在家庭观影环境下始终保持清晰。

对用户而言，长虹电视熊猫懒Ultra搭载的多重技术，可将显示能力转化为更贴心的日常观感：坐在屏幕前享受影音体验时，柔和的画面是家庭影音舒适的一部分。它也与“熊猫懒”的产品哲学形成呼应――电视的技术投入，最终要回到观看者的真实感受。

全场景熊猫交互：让AI电视的便捷与治愈感一起落地

打开电视之后，找到内容、完成操作，同样影响着使用心情。长虹电视熊猫懒Ultra依托全场景熊猫交互设计，联动熊猫桌面、TV端熊猫内容与长虹云帆AI大模型，将界面、内容和操作方式串联起来，让便捷与治愈感共同融入家庭娱乐。

其中，熊猫桌面让轻松氛围从进入界面时就开始呈现，TV端熊猫内容则为电视带来了独家内容体验；长虹云帆大模型的AI交互承担便捷操作的功能，让用户更轻松地表达需求。三者结合，熊猫元素便从形象设计延伸为完整的交互思路：既考虑到主题风格的呈现，也以更萌系治愈的设计引导用户使用。

家庭成员共同使用一台电视，对操作习惯和娱乐内容的需求各有不同。长虹电视熊猫懒Ultra将标志性熊猫元素与AI交互结合，正是从共同使用的场景出发，让智能电视在提供功能的同时，也营造出轻松自然、便捷易用的氛围。

“熊猫懒”空调实现主动服务：Ultra与Max满足家庭多层次需求

舒适的家庭生活少不了更智能的环境调节能力。在客厅走动时、坐下休息后，不同家庭成员对风向和风感的期待可能不同。为此，长虹空调熊猫懒Ultra柜机搭载24GHz毫米波雷达，可精准感知人体位置，实现风避人吹、风随人动、人近风柔的智慧控风。主动服务因此有了清晰的实现逻辑：先感知人的位置，再将信息用于送风调整，让舒适体验更贴近人的状态。

大空间所需的冷暖效率，则由创新硬件能力支撑。长虹空调熊猫懒Ultra柜机配备创新双风口，结合1900m³/h大风量与360全域送风，支持大空间速冷速热。大风量和全域送风服务于空间冷暖，毫米波雷达智慧控风照顾人体感受，二者共同回应了家庭对效率与舒适的需求。

长虹空调熊猫懒Ultra柜机同样接入长虹云帆AI大模型，支持多轮对话、声纹识别与声音复刻，为空调增加更自然的交流方式。机身专属真彩显示屏可将人感状态与风向实时可视化，让送风状态更直观；节日、生日自动弹出的提醒互动，则为家电增添了生活温度。感知、控风、显示与交互相互配合，使“智能”体现为用户更易理解的服务。

面向日常居室，长虹推出的熊猫懒Ultra挂机实现APF6.2的超一级能效，360全域风配合千孔柔风，将硬直风打散，兼顾柔和送风与能效需求。对关注休息时风感、也在意长期用电表现的家庭而言，高能效与柔风功能都是值得考量的维度。

长虹空调熊猫懒Max套系则完整传承全系AI智享、AI节能、AI提醒及远场语音的核心体验，以“质价比越级”为定位，回应注重实用与预算的家庭需求。Ultra与Max分别承接不同的选择重点，用户可以根据空间、风感偏好与智能需求进行匹配，让AI带来的省心落到适合自己的产品上。

真铜实料与扎实结构：长虹熊猫懒的省心建立在品质基础上

电视与空调都是需要长期相伴的家庭设备。便捷的智能体验之外，扎实用料、结构工艺和服务保障，同样决定着长期使用的安心感。长虹熊猫懒系列空调新品坚持真铜实料，内外机换热器、连接管等关键部件均采用纯铜材质，将品质要求落实到硬件底座上。

与此同时，长虹提供全系家用空调整机十年免费包修承诺，硬件用料与长期服务相结合，让省心从当下操作延伸到后续使用，也使“让家庭少操心”的理念有了更完整的支撑。

电视方面，据了解，长虹熊猫懒电视采用与复兴号高铁同源的攀钢集团的国家级洁净刚背板，配合4000吨一体压铸工艺，在刚度、阻燃、防潮、耐腐蚀、电视散热等性能上形成产品优势。这些不一定被日常操作直接感知的结构设计，与显示、交互共同构成了长虹熊猫懒系列的品质基础。

家庭生态互联：全场景AI不止于单品

一个舒适的家，需要视听享受，也需要合宜的室内体感。长虹电视与长虹空调依托长虹智慧家居APP实现底层生态互联互通，让熊猫懒的全场景AI从单品体验延伸至家庭整体需求。电视提供柔和观影与治愈交互，空调通过主动感知与智慧控风照顾冷暖，两者在同一智能套系中形成互补。

“看得舒服、吹得舒服、操作更省心”，是这套家庭生态容易被理解的价值。“熊猫懒”套系化设计将共同的产品理念贯穿于多个生活场景，让产品能够从家庭生活出发，共同服务于休息、娱乐与陪伴。

四川既是大熊猫的故乡，也是长虹的诞生地。近年来，长虹将这片土地的生态人文基因融入品牌理念与产品设计，打造熊猫IP。熊猫桌面与TV端熊猫内容带来亲近感，AI交互和主动控风则让自在生活的想象转化为功能体验。这种“科技承载文化”的创新思路，契合了年轻群体对“国潮+科技”的双重偏好，也向全球消费者传递出中国智造的新形象：以技术创新为核心，以文化特色为加分项。

长虹“熊猫懒”适合谁？

对于重视舒适观影与轻松交互的家庭，长虹电视熊猫懒Ultra值得关注。自然柔光RGB MiniLED与全场景熊猫交互，分别回应画面观感、操作便捷和治愈氛围的需求，适合希望提升客厅日常娱乐体验的用户。

对于需要大空间快速冷暖、又在意送风体感的家庭，可重点关注熊猫懒Ultra柜机：24GHz毫米波雷达智慧控风、双风口与1900m³/h大风量，让空间效率与人体舒适各有着力点；关注居室柔风和能效的用户，则可考虑Ultra挂机。

注重实用与预算、希望体验智能家电的家庭，可以将熊猫懒Max套系纳入选购清单。正在同步焕新电视与空调的用户，也可结合长虹智慧家居APP的生态互联能力考虑套系方案，让配置选择与家庭实际需求相匹配。

归根结底，长虹“熊猫懒”的初衷，是把硬核技术藏进产品，把轻松还给用户。全场景AI人感串联家庭视听与体感舒适，主动服务减少日常操心，AI交互与生态互联让家电更自然地融入生活。让科技多承担一点，让生活多一些自在，正是这套新品想要交付的家庭体验。