“双11”开门红战报：追觅科技销额破21亿，斩获多平台桂冠！

【天极网家电频道】今日，追觅科技发布2024年双11大促节开门红战报。最新数据显示，仅开门红期间，追觅科技全品类核心渠道GMV总计突破21亿元，同比增长超100%，整体再创新高。作为智能清洁行业的领导品牌，追觅科技在京东、天猫、抖音、快手等核心渠道表现亮眼。荣膺京东洗地机10月新品销量TOP1，天猫生活电器店铺榜TOP1，天猫双11抢先购小家电品牌销售榜TOP1，抖音生活电器店铺榜TOP1，抖音可折叠电吹风新品榜TOP1，快手生活电器商家榜TOP1等，可见追觅科技家电产品深受大家喜爱，销量可观。

另外，在“追觅中国区甄选代言人”贾乃亮抖音直播间，追觅品牌专场实现5小时内销额突破8000万，洗地机新品现货售罄的好成绩。

积极响应“国补”政策，追觅再次领跑行业新增长

根据GfK中怡康数据显示，2024年上半年，国内清洁电器市场稳步上涨，整体市场新品更迭及技术创新持续加速。此次双11大促，无疑是清洁电器行业各品牌展示实力、争夺市场份额的一场大考。

在消费刺激及品质需求提升等多重因素推动下，双十一开门红期间，追觅科技积极拥抱国家政策，率先携手京东、天猫及抖音三大电商平台，参与国补活动，践行科技普惠。

作为创新型科技企业，追觅科技已经牢牢占据行业领导者的地位。GfK中怡康数据显示，2024年1-9月，在中国清洁电器线上市场中，追觅科技零售额占比达17.4%，稳居行业第一。此次双11开门红，追觅科技再次取得亮眼成绩，引领行业持续增长。

打造多项首创技术，将尖端技术用于生活普惠

追觅科技之所以能领跑市场，赢得消费者青睐，关键在于技术创新力和产品革新力。自2017年成立以来，始终坚信“创新技术是一切的根本”，通过对智能电器创新技术的极致探索，让用户从生活中每件“小事”上，体验创新技术给生活带来的幸福感。当前，在高速数字马达、智能算法、运动控制等核心技术领域，追觅科技已经形成了强大的技术复利优势，并凭借这一优势构建了丰富的智能产品生态。

在高速数字马达、智能算法等方面，追觅科技拥有一系列授权专利并处于全球领先地位。截至2024年9月30日，追觅科技全球累计申请专利达6004件，已累计获得授权专利2637件。在技术应用领域，追觅科技持续创新仿生机械臂、自升降全景激光雷达、100°C沸水自清洁、主动式防缠毛等行业领先技术，通过对智能电器创新技术的极致探索，让用户从生活中每件“小事”上，体验创新技术给生活带来的幸福感。在今年9月，追觅科技首场全品类新品发布会中，陆续发布了搭载追觅首创“仿生机械足越障技术”的扫地机X50系列，搭载追觅首创灵捕智能升降机械臂和100℃火山湖浸泡洗的旗舰款洗地机T40 Ultra, 行业领先的310AW大吸力超强除菌集尘基站吸尘器Z40 Station。

不断迭代创新的核心技术和产品，源于追觅科技不遗余力地研发投入，确保技术可持续升级。据了解，目前追觅科技员工中产品研发及设计人员占比达60%，研发费用超7%，持续领先行业。同时，追觅科技围绕“心脏”高速数字马达和“大脑”智能算法两大核心驱动力，不断推动旗下产品在全球市场形成独特竞争优势，赢得全球消费者的青睐。

追觅科技在双11开门红阶段取得的耀眼成绩，印证了自身在高投入研发创新、高端化战略等决策的正确性。随着双11的持续升温，相信追觅科技势必将创造出更令人瞩目的市场成绩，为更多用户带来更加极致的智能生活体验。