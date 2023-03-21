超能双驱模组架构式升级 石头自清洁扫拖机器人G20评测

【天极网家电频道】时间来到2023年，扫地机器人还有什么值得我们期待？

历经20余年的发展，扫地机器人在产品的优化升级中实现了功能的不断丰富与持续创新。其中，基础的清洁功能由简单的单一扫吸发展为扫拖一体，再到自清洁功能的逐渐应用，将解放用户双手的需求进一步细化。核心的导航避障功能由随机碰撞式清扫发展为如今广泛应用的LDS SLAM技术和VSLAM视觉导航技术，智能规划式清洁的趋势愈加明显。同时，基站的出现推动了扫地机器人更多样化的功能拓展，扫地机器人的实用性和智能度也正在不断提高。

目前扫地机器人的产品功能形态已相对成熟，行业的发展思路集中在如何解决用户的潜在痛点需求，进一步细化完善扫地机器人的功能，以创造扫地机器人的更多价值。但是在产品同质化、技术趋同的当下，扫地机器人行业亟需新的发展思路。近日，扫地机器人行业头部品牌石头科技全新推出扫拖机器人旗舰产品――石头自清洁扫拖机器人G20，除了在吸力、算法等性能参数上实现突破升级以外，石头G20首次提出“超能双驱模组”概念，将单一的扫拖技术架构性升级，带来双螺旋胶刷以及四区双震擦地的全新扫拖体验。下面天极网评测室将通过详细测评，带大家一起了解这款石头自清洁扫拖机器人G20。

一体化外观功能设计，全面的家庭地面清洁中心

石头G20在外观上依旧延续了黑白拼色的家族化设计风格，不过在外包装设计上，石头G20增添了更多的科技潮玩元素，我们可以看到外包装盒上用涂鸦漫画的形式描绘出石头扫拖机器人的众多使用场景，凸显石头G20科技潮品的定位之余，也更加贴近年轻消费群体。

机器人本体的基本布局与石头前代系列产品差异不大，顶部的LDS激光导航测距传感器、激光头压力传感器与侧边的Reactive AI避障传感器、回充传感器、沿墙传感器组成石头G20的感知硬件模块。而此前与侧边传感器区域相对的清洁水箱，这次石头G20采用了内置的设计，在外部则保留自动补水口以及回洗通讯传感器，使机身的整体观感更为简约。

来到机身的底部，这里主要承接了石头G20的行走移动以及清洁功能，拥有行走动力模组、扫地模组、擦地模组等结构。

单边刷位于底部的左上方位置，刷毛长度可延伸至机身最宽处。它特别配备了智能动态调速的功能设计，通过多传感器融合判断，石头G20的边刷在清扫较空旷的地面时会以130RPM低速旋转，避免打飞垃圾;而在进行墙边或绕着家具进行清扫时，边刷的转速能够增加至330RPM，以更快的转速将灰尘毛絮扫出，勾除墙边缝隙积尘，更聪明的解决墙边清扫难题。

接下来是石头G20的主刷模组，与以往不同的是，我们可以看到位于机器人底部中央位置的胶刷增加至两个，红色胶刷在前，深灰色胶刷在后。胶刷的安装拆卸也有不同颜色作为对应，红色前刷的端子为黑色，深灰色后刷的端子为浅灰色。

石头G20两侧的行走轮也进行了升级设计，轮胎材质由原来的 TPU 材质升级到橡胶，相比上一代抓地力更强，此外轮胎宽度从之前的 15mm 升级到 20mm，轮胎与地面接触面积大大提升，而通过轮纹的优化设计，石头G20在越过门槛等场景下能够展现更好的爬坡能力。

动向轮下方则是石头G20的拖布，据官方介绍，拖布特别添加了银离子抗菌材质，使拖布长期使用后依然能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

石头G20的基站与前代有所不同，首先它将水箱、集尘盒外置的设计转变为半包围结构，使基站的整体线条更为流畅。在具体的水箱设计上，石头G20优化了开盖方式及提手，在提起水箱时就能更方便的开盖接水或倒水。同时清水箱标配缓释银离子模块，银离子能够随清水转移到地面、拖布以及污水箱，使抑菌率达到 99.9%。

除此之外，石头G20的基站这次还新增了自动添加清洁液的功能，清洁液盒位于基站自清洁模块的右上方，我们可以往清洁液盒中一次性添加足量的石头地面清洁液，此后基站能够自动地向机器人洗布用水中自动按比例添加清洁液，并模拟人工洗布的流程，使其达到更好的洗布和拖地的效果，提高使用便利性。

自动洗布、自动集尘、基站自清洁、自动补水、自动抑菌等其他功能石头G20的基站同样有所继承。而此前需要通过选配智能烘干套件才能进行的烘干功能，这次石头G20将其升级为标配。基站新增烘干模块，并采用烘干内置模式，其中烘干模块由风机和加热的 PTC 模块组成，在洗布后能够自动烘干基座清洗槽滤网和拖布，确保了基站、拖布都保持干燥，避免产生异味及长虫。但是石头G20的自动上下水功能仍未标配，有需要的用户可以根据实际使用情况选购。

超能双驱模组，扫拖能力架构化提升

在产品同质化、技术趋同的当下，扫地机器人行业亟需新的发展思路，未来的扫地机器人或许会从零部件参数的比拼转移到体系、架构、平台等整体工艺方向的竞争。作为新一代旗舰扫拖机器人产品，石头G20更大的变化表现在哪？据了解，这次石头科技将产品定位在技术旗舰，石头G20不只在单个参数及功能上进行优化，而是会拥有更具架构意识的升级。这也就是我们接下来要讲到的「超能双驱模组」概念。

石头G20的超能双驱模组包括多个单元，上文中提到的主刷模组便应用了其中的创新双螺旋胶刷设计。石头G20在保留原主刷的斜向螺旋设计的基础上，创新性地将主刷胶刷数量提升到2个，双胶刷对向内卷，配合升级的6000Pa超强吸力，吸铲同时进行，达到“双卷-猛吸-双铲”的效果，使扫地吸尘能力显著提升。

接下来我们用瓜子壳、麦片碎屑这些日常容易掉落在地面上垃圾对石头G20的扫吸能力进行测试，可见在双螺旋胶刷、强力吸尘风机以及可智能动态调速边刷的作用下，地面上的瓜子壳与麦片碎屑很快就被收集进尘盒中，少量残余也在后续的规划清扫过程得到清除。

除了瓜子壳、麦片碎屑等硬质垃圾，地面毛发的清扫也一直让我们感到头疼，倘若毛发粘在地毯上，更是难以清理。我们收集了一些宠物毛发放在地毯上，测试石头G20对此类垃圾的扫吸情况。可见，依托双刷后刷向前转、前刷向后转的清扫设计，宠物毛发很快就被一个“向上卷”的力吸入尘盒，清扫完毕后我们对机器人的主刷模组进行观察，毛发也没有缠绕在主刷上，双刷扫吸效果非常不错。

除了扫吸能力，石头G20在擦地能力上也实现了双倍升级。石头G20首次采用了四区双震擦地设计，在原有设计的基础上，震动区域升级为2个，从 3000 转马达的高频震动升级为“3000+3000”的高频震动模式，同时震动区域面积增大，有效瓦解顽固污渍，紧密贴合地面，直击地板缝隙深层，粗糙瓷面等不平整的复杂地面环境均可处理。

为了验证石头G20的四区双震擦地的能力，我们按清洁难度分别在地面洒下可乐、酸奶以及酱油。在震动瓦解区、抹除区、巩固清洁区与周围纳污区的四区协作下，洒下的大部分液体污渍都被有效擦净，虽然酱油渍随机器人的移动在地面仍带有痕迹，但是在后续的污渍识别中也能进一步清洁干净。

不止于扫拖效果的架构性升级，在石头G20超能双驱模组概念下，主刷模组具备了与擦地模组相似的智控升降结构。石头G20机身内部新增了一个电机、一组齿轮箱和一根钢丝绳，电机转动时能够通过钢丝绳把主刷模组拉起来，实现有效越障、降低噪音、扫拖分离不被二次污染等更优质体验。

得益于此，石头G20新增“安静纯拖”模式，在该模式下，机器人主刷模组会抬升并停转，同时风机也会停转，进一步减小噪音，真正实现扫拖分离。实测在“安静纯拖”模式，石头G20的工作噪音仅为47.8dB，与环境底噪基本无异。

而在擦地模组的智控升降方面，石头G20将其升级到8mm的升降高度，由马达及齿轮箱驱动滑轮和拉索实现自主升降，并在滑轮位置特别设计了保护器，防止跌落或异物卡滞损坏浮动机构及齿轮箱。拖布智控升降的设计可以在绝对抬起状态和策略性抬起状态下带来防止打湿地毯、避免二次污染地面、缓解捂出异味等舒心体验。

AI避障3.0+RR mason 10.0算法，聪明、也越来越懂你

避障识别的能力是扫地机器人实现高效工作的重要基础，石头G20为此搭载了AI避障3.0技术，它能够识别的障碍物由原来的9大类27种升级为13大类42种。譬如数据线、纸团等物体，石头G20也能高效识别，精准避障。

同时，在原有3D结构光避障的基础上，石头G20配合新加入的红外补光灯能够在黑暗环境下实现精准识别，所行走的清洁路线也不会无迹凌乱。

在其他智能体验方面，依托所搭载的全新RR mason 10.0算法，石头G20在智能门槛识别、智能禁区设置、个性化清洁方面等方面做了升级优化，不同家庭的地面清洁需求也能更好地满足。

除此之外，在RR mason 10.0算法的协同下，我们可以在石头APP上根据自家地板铺设情况编辑地面材质，此模式下机器人将顺着地板铺设方向清洁，进一步减少机器人清洁过程中与地板缝之间产生的刮擦。

地毯清洁策略中，石头G20则优化了对地毯的清洁步骤，它将优先以沿边+Z 字清洁地毯一边，任务完成后再对地毯进行二次清洁，相当于把地毯清洁两边，确保地毯的足够干净。面对清扫需求较大的地毯，我们也可以在石头APP上选择进入地毯增压模式，机器人进入地毯时会自动增大吸力，对地毯的灰尘进行强力扫吸。

基站的功能同样也在石头APP上进行更多的拓展设置，我们可以对自动集尘、拖布自清洁、自动烘干的时间或程度进行调整。譬如在此前完成的擦地测试后，我们将洗布模式调整为深度洗。依托基站全新升级的拖布自清洁“洗、刷、刮”2.0技术，我们可以看到残留在拖布上的污渍基本上被清洗掉，基站内除了未风干的水渍以外也没有其他异物残留。

当然了，石头APP上还拥有快速清洁、定时清洁、谷点充电等个性化设置，用户可以根据实际情况解锁更多场景下的地面清洁需求。

评测总结

作为新一代自清洁扫拖机器人旗舰产品，石头G20向我们展现了更加强大的地面清洁能力，而且双螺旋胶刷、四区双震擦地、主刷与擦地模组双智控升降的设计，更是让扫地机器人实现了更具架构化的升级，也让我们看到了未来扫地机器人更多的潜在发展场景。

目前石头自清洁扫拖机器人G20已正式上线发布，官方预售价4999元，感兴趣的朋友不妨关注一下。