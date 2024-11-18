±ÕÑÛÈë£¡24Äê×îÐÂ¿î3K¼ÛÎ»µÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÍÆ¼ö
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«Íø¼ÒµçÆµµÀ¡¿ÏàÐÅÕâ¸öÊÀ½çÉÏÓ¦¸ÃÃ»ÓÐÈËÏ²»¶×ö¼ÒÎñ°É£¿ÉÆÓÚÍµÀÁµÄÈËÒÑ¾¿ªÊ¼Ñ§»á½èÖú¿Æ¼¼µÄÁ¦Á¿£¬Ï´µØ»ú¸úÉ¨µØ»ú¾ÍÊÇ×îºÃµÄÑ¡Ôñ£¬ÄÇÕâÁ½ÕßÓ¦¸ÃÔõÃ´Ñ¡ÄØ£¿Ï´µØ»úÇå½à±È½ÏÁé»î×ÔÓÉ£¬µ«ÐèÒªÈËÊÖ²Ù×÷£¬¶øÉ¨µØ»úÔò¿ÉÒÔÍêÈ«½â·ÅË«ÊÖ£¬±È½ÏÊÊºÏÉÏ°à×å£¬Èç¹ûÊÇÀÁ°©ÐÇÈËµÄ»°½¨ÒéÄãÎÞÄÔÑ¡É¨µØ»úÆ÷ÈË¾Í¶ÔÁË~
ÄÇ´ó¼ÒÔÚÑ¡É¨µØ»úÆ÷ÈËµÄÊ±ºò£¬ÊÇ²»ÊÇ¾õµÃÕâ¸öÆ·ÅÆ»¹ÐÐ£¬Ò»»áÓÖ¾õµÃÄÇ¸ö»úÆ÷É¨µØÐ§¹ûÓÖ»¹¿ÉÒÔ£¿ÊÐÃæÉÏµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÆ·ÅÆ¸úÐÍºÅ¶àµ½ÈÃÄãÌô»¨ÁËÑÛ£¬³Ù³ÙÄÃ²»¶¨Ö÷Òâ£¬ÅÂÂò»ØÀ´µÄ²È´óÀ×!
±Ï¾¹Ñ¡²»¶Ô»úÆ÷£¬ÄÇÄãºóÃæ¾ÍÓÐµÄÃ¦»îÁË¡£ÂòÇ°¿´×ÅÍ¦ÖÇÄÜ£¬Âò»ØÀ´Ò¡ÉíÒ»±ä³ÉÖÇÕÏÉ¨µØ»úÆ÷ÈË£¬²ÐÁôµÄË®×Õ£¬Çå²»ÍêµÄ¹öË¢²øÃ«¡¢»ùÕ¾À¬»ø¡¢¶Ñ»ýµÄ»Ò²ã£¬¶ã²»¹ýµÄÂ·ÃæÕÏ°£¬Â·¹ý¿´µ½¶¼»áÐÄ¹£µÄ³Ì¶È¡£¡£
µ«ÆäÊµÑ¡É¨µØ»úÆ÷ÈËÎÞ·Ç¾ÍÊÇ¿´Æ·ÅÆ¡¢Çå½àÁ¦¡¢ÖÇÄÜ»¯ÒÔ¼°×ÔÇå½àÐ§¹ûÕâ¼¸¸ö·½Ãæ£¬¾¹ýÎÒÃÇ¾«ÐÄÌôÑ¡£¬Ê×Ñ¡ÁË4¸ö´óÆ·ÅÆ£¬Ò²¾ÍÊÇ×·ÃÙ¡¢ÔÆ¾¨¡¢Ê¯Í·¡¢¿ÆÎÖË¹ÖÐ¸÷×ÔµÄÖ÷Á¦»úÐÍ£¬¶¼ÊÇ2024Äê×îÐÂ¿îµÄ¡£ÔÙ¸ù¾ÝÔ¤Ëã¡¢Êµ¼ÊÐèÇó×ÛºÏÑ¡³öÁËËÄ¿îÐÔÄÜºÃ£¬Çå½àÁ¦OK£¬ÖÇÄÜÌåÑé²»´íµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈË£¬×îÖØÒªµÄÊÇ¼Û¸ñÒ²ºÜÏã£¬¹ú¼Ò²¹ÌùºóÒ²¾Í3000¼ÛÎ»£¬Êµ´òÊµ»¨Ð¡Ç®°ì´óÊÂ£¬±Ï¾¹Ë²»Ïë»Ø¼Ò¾ÍÄÜÏíÊÜµ½¸É¾»Õû½àµÄ»·¾³ÄØ£¿
¿ÆÎÖË¹T50 Pro£¬¾©¶«¹ú²¹²Î¿¼¼Û£º3280ÔªÆð
É¨ÍÏ·½Ãæ£¬¿ÆÎÖË¹T50 Pro²ÉÓÃ¶À´´µÄÁé¶¯Ë«ºãÌù±ß¼¼Êõ£¬Óöµ½×ÀÒÎÍÈ¡¢²»¹æÔòÐÎ×´¼Ò¾ßµ××ùµÈµÍ°«·ìÏ¶£¬Í¨¹ýÍÏ²¼ÅÌ¡¢±ßË¢ÍâÀ©£¬Áé¶¯ÉìËõ½ôÌù±ßÇå½à£¬ÇåÉ¨·ÕÎ§¸ü¹ã£¬Í¬Ê±Æ¾½èÈýÎ¬È«Ïò¸ÐÖªÏµÍ³¸üÄÜ¾«×¼Ê¶±ð×ª½Ç£¬ÊµÏÖºÁÃë¼¶Áé¶¯ÉìËõµ½½ÇÍâÀ©¡¢Àë½ÇÊÕ»Ø£¬½ÇÂä·ìÏ¶¶¼ÄÜÒ»É¨¶ø¾»£¬¸æ±ðÇå½àËÀ½Ç£¬ÊµÏÖ100%É¨ÍÏ¸²¸ÇÂÊ¡£ÁíÍâ£¬15800PaµÄ´óÎüÁ¦Ò²ÈÃËüÇáËÉÓ¦¶ÔµØ·ì»ý»Ò£¬¿ÅÁ£²ÐÁô£¬Ê³ÎïËéÐ¼µÈÀ¬»ø£¬ÌáÉýµØÃæÇå½àÐ§¹û¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬¿ÆÎÖË¹T50 ProµÄ»úÉíºñ¶È½öÎª81mm£¬³¬±¡»úÉíµÄÓÅÊÆ»¹ÈÃËüÔÚµÍ°«ÇøÓò¸ü¼ÓÀ´È¥×ÔÈç£¬ÎÞÂÛÊÇÉ³·¢µ×¡¢´²µ×¡¢³÷¹ñµ×µÈÒ²ÄÜÇå½à¸É¾»£¬²»ÔÙ²ØÎÛÄÉ¹¸£¬Ôö´óÁËÇå½à¸²¸Ç·¶Î§¡£¶øÇÒÃæ¶ÔÏÁÕ¿Õ¼äÒ²²»¿¨À§£¬²ÉÓÃµÄÈ«ÐÂÈÆÐÄ×Ô×ªÉè¼ÆÔµØµôÍ·¼¼Êõ£¬ÄÜ´ó·ù¼õÉÙ×ªÍä°ë¾¶£¬¾«×¼Áé»î×ªÍä£¬×ª½Ç´¦Ò²²»Â©É¨¡£
ÔÚÃ«·¢²øÈÆÎÊÌâÉÏ£¬¿ÆÎÖË¹T50 Pro²ÉÓÃÆøÐýÊá³Ý·À²øÈÆ¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÕû»ú0²øÈÆ£¬²»¹ÜÊÇ³¤·¢ºÍ³èÎïÃ«·¢¶¼²»¶ÂÈû²øÈÆ£¬ÃâÈ¥ÇåÀí¹öË¢Ã«·¢µÄ·³ÄÕ¡£
µ¼º½±ÜÕÏÄÜÁ¦£¬¿ÆÎÖË¹T50 Pro´Ë´ÎµÄ AIVI 3D 3.0ÍòÎïÑØ±ß¼¼ÊõÒ²ºÜÓÐ¿´µã£¬²»ÊÇ±ÜÕÏ¶øÊÇÌùÕÏÇå½à£¬¾«×¼¸ÐÖª¼Ò¾Ó»·¾³£¬ÖÆ¶¨Çå½àÂ·¾¶£¬½ôÌùÕÏ°ÎïÇåÉ¨£¬ÏñµçÏß¡¢ÍÏÐ¬¡¢UÐÍÒÎµÈ¸÷ÖÖÕÏ°¶¼ÄÜ½ôÌùÉ¨¾»²»Â©É¨£¬¶ø¶ÔÓÚ³èÎï·à±ãµÈÔòÓµÓÐºÁÃ×ºÁÃë¼¶µÄ¶¯Ì¬±ÜÕÏ£¬Ê¶±ð×¼È·ÂÊ´ï100%¡£
×ÔÇå½à·½Ãæ£¬¿ÆÎÖË¹T50 Pro²ÉÓÃÈ«ÐÂ¸ßÎÂË«ÐýË«Ïò×ÔÇå½à£¬Ö§³Ö70¡æÈÈË®Ï´ÍÏ²¼¡¢45¡ãCÈÈ·çºæ¸É£¬±£³ÖÍÏ²¼¸ÉÔï²»·¢³ô£¬Í¬Ê±»ùÕ¾Ò²¶ÀÁ¢Çå½à£¬Çå½àÐ§ÂÊ¸ß£¬È«³ÌÎÞÐèÓÃ»§ÊÖ¶¯ÇåÀí¡£
ÖÇÄÜ·½Ãæ£¬¿ÆÎÖË¹T50 Pro´îÔØÁËYIKO-GPT×ÔÑÐ´óÓïÑÔÄ£ÐÍ£¬Ö§³ÖÎÄ×ÖÁÄÌì¡¢ÓïÒôÏûÏ¢¡¢Ö±½Ó¶Ô»°µÈ¶àÖÖ·½Ê½£¬¿ÉÒÔÀí½â¸´ÔÓ¡¢Á¬Ðø»òÄ£ºýµÄÖ¸Áî£¬ËæÊ±ËæµØ²Ù¿Ø»úÆ÷ÈË£¬Ïàµ±ÖÇÄÜ·½±ã¡£´ËÍâ£¬»¹Ö§³ÖÔ¶³ÌÈ«ÎÝÒÆ¶¯¼à¿Ø¡¢ÊµÊ±ÒôÆµÍ¨»°£¬ÇáËÉÓë¼ÒÀïÈË¶Ô»°³©ÁÄ£¬¶ÔÑø³è¼ÒÍ¥Ò²·Ç³£ÓÑºÃ£¬ÄÜ¹»³äµ±ÉãÏñÍ·²é¿´³èÎï¡£
ÌØµã£º³¬±¡»úÉí£¬ÌùÕÏÇå½à£¬ÈÆÐÄ×Ô×ªÉè¼ÆÔµØµôÍ·¼¼Êõ£¬YIKO-GPT×ÔÑÐ´óÓïÑÔÄ£ÐÍ
×·ÃÙS30 Pro UltraÔöÇ¿°æ£¬¾©¶«¹ú²¹²Î¿¼¼Û£º2880ÔªÆð
É¨ÍÏÇå½à·½Ãæ£¬×·ÃÙS30 Pro UltraÔöÇ¿°æµÄ×î´óÁÁµãÎÞÒÉÊÇËü³öÉ«µÄ±ß½ÇÇå½àÄÜÁ¦£¬Ê×´´µÄ·ÂÉúÉ¨ÍÏË«»úÐµ±Û¼°´´ÐÂ¶¯Ì¬Ë¦Î²Çå½à¼¼Êõ£¬ÔÚÓöµ½Ç½±ß½ÇÊ±£¬±ßË¢ºÍÍÏ²¼×Ô¶¯ÍâÀ©Ìù±ßÇå½à£¬ºÜºÃ½â¾öÁË±ßÔµËÀ½Ç²ÐÁôÎÛ×ÕµÄÎÊÌâ£¬ÈôÓöµ½µÄÊÇµÍ°«·ìÏ¶Èç³÷¹ñ¡¢´ó¼Òµçµ×²¿¡¢ÃÅ·ìµÈÇøÓò£¬ÍÏ²¼±ßË¢ÔòÖÁ¶àÍâÀ©ÑÓÉì4cm£¬Í¬Ê±½øÐÐ¶¯Ì¬¡°Å¤Ò»Å¤¡±Ë¦Î²Çå½à£¬×öµ½ÎÞËÀ½ÇÇå½à¡£Ïà±ÈÖ®ÏÂ£¬Í¬¼ÛÎ»µÄÆäËûÆÕÍ¨É¨µØ»úÆ÷ÈË£¬Ô²ÐÎ»úÉí½á¹¹µÄÉè¼ÆÔò»áµ¼ÖÂËü³öÏÖ±ß½ÇÂ©É¨µÄÇé¿ö¡£ÁíÍâ×·ÃÙS30 Pro UltraÔöÇ¿°æ»¹×öµ½ÁË¸ÉÊª·ÖÀë£¬ÄÜ¹»Ö÷¶¯Ê¶±ðµ½ÔàÎÛÀàÐÍ£¬±ßË¢¹öË¢ÍÏ²¼ÈýÖØ×Ô¶¯Éý½µ£¬¸ÉÉ¨²»Õ´Ë®ÊªÍÏ²»ºÍÄà£¬¶Ô½àñ±ÐÇÈËÊ®·ÖÓÑºÃ¡£
³ýÁË±ß½ÇÇå½à³öÉ«Ö®Íâ£¬Ò²Àë²»¿ªÆä18500Pa´óÎüÁ¦µÄ¹¦ÀÍ£¬¿ÉÒÔÇáËÉÓ¦¶ÔÃ«·¢¡¢·ìÏ¶»Ò³¾¡¢´óÐ¡¿ÅÁ£¡¢µØÌº»ý»ÒµÈ¸÷ÖÖ³¡¾°£¬Èç¹û¼ÒÀïÓÐÑø³èÎï£¬ÄÇÃ´¶ÔÓÚ³èÎïÃ«·¢»òÕßÃ¨É°¹·Á¸µÈÒ²¿ÉÒÔ¿ìËÙÎü×ß£¬Í¬Ê±ÓµÓÐ¸îÃ«·À²øÈÆ¹öË¢¼¼Êõ£¬ÊµÏÖÕû»úÃ«·¢0²øÈÆ£¬É¨µØ»úÆ÷ÈË¹¤×÷ÍêÁËÔÙÒ²²»ÓÃÊÖ¶¯ÇåÀí¹öË¢ÉÏµÄÃ«·¢ÁË¡£
µ¼º½±ÜÕÏ·½Ãæ£¬×·ÃÙS30 Pro UltraÔöÇ¿°æÏà±È³£¹æ°æÉý¼¶ÁË±ÜÕÏ¹¦ÄÜ£¬´îÔØAIË«Ä¿3D±ÜÕÏ£¬ÄÜÊ¶±ð±ÜÈÃ140¶àÖÖÕÏ°Îï£¬¾ÍËãÊÇ³èÎïÎ²°Í»ò·à±ãÒ²ÄÜ¾«×¼±ÜÈÃ;Í¬Ê±ÓµÓÐÎÞÈË¼ÝÊ»¼¶LDS¼¤¹âÀ×´ï£¬ÄÜ360¡ãÈ«Ïò¸ÐÖª¼ÒÍ¥»·¾³£¬¾«È·¼ÇÂ¼ºÃ¼ÒÀïµÄ²¼¾ÖºÍÕÏ°Îï·Ö²¼Çé¿ö£¬¹æ»®ºÃÇå½àÂ·Ïß£¬È·±£¼ÒÀïÃ¿¸ö½ÇÂä¶¼ÄÜ³¹µ×Çå½à£¬¸ßÐ§ÂÊÍê³ÉÇå½àÈÎÎñ¡£
×ÔÇå½àÄÜÁ¦£¬ÓµÓÐÊ×´´Ò»ÌåÊ½¸ßÎÂÅçÁÜ×ÔÇå½à¼¼Êõ£¬²ÉÓÃÀàËÆÏ´Íë»úÊ½75¡æÈÈË®ÅçÁÜ£¬È«·½Î»³åÏ´»ùÕ¾µ×ÅÌºÍÍÏ²¼µÄÔàÎÛ£¬Ò»Ì×Á÷³ÌÏÂÀ´ÍÏ²¼¸ÉË¬½à¾»£¬»¹ÄÜ±ÜÃâ·¢Ã¹·¢³ôµ¼ÖÂÏ¸¾ú×ÌÉú£¬×ÔÇå½àÐ§¹û¸ßÐ§ÏÔÖø£¬´ó´ó¼õÉÙÈË¹¤Î¬»¤µÄÆµÂÊ¡£
ÌØµã£ºÍ¬µµÎ»ÅäÖÃÌì»¨°å£¬ÐÔ¼Û±È£¬±ß½ÇÇå½àÐ§¹û³öÉ«£¬Ã«·¢0²øÈÆ£¬¸ßÎÂÅçÁÜ×ÔÇå½à¼¼Êõ
ÔÆ¾¨J5£¬¾©¶«¹ú²¹²Î¿¼¼Û£º3040ÔªÆð
É¨ÍÏ·½Ãæ£¬ÔÆ¾¨J5ÖÂÁ¦ÓÚÎªÓÃ»§´òÔì¿ÆÑ§Çå½àµÄ·½°¸£¬×¨×¢ÌáÉýÁËÆäµØÃæÇå½àÁ¦£¬²»Í¬ÓÚÆäËûÆ·ÅÆ²ÉÓÃµÄÔ²ÐÎÍÏ²¼£¬ÔÆ¾¨J5¶ÀÓÐµÄÀÕÂåÈý½ÇÐÎÍÏ²¼£¬ÍÏ²¼ÍâÉìµÄÍ¬Ê±»¹ÄÜ±£³Ö¶ÔµØ8NÇ¿Á¦µÄ¼ÓÑ¹£¬ÄÜ¹»Ç¿Ð§ìî³ý±ß½ÇÍç¹ÌÎÛ×Õ£¬È·±£Ò»´ÎÇå½àµ½Î»£¬¶øÇÒÐý×ªÖØºÏ¼äÒ²²»ÁôÔàÎÛ·ìÏ¶¡£¼ÓÉÏÆä´´ÐÂ¶¯Ì¬Ìù±ßÇå½à±ßÅ¤±ßÀ©¼¼Êõ£¬¸ù¾Ý¼ÒÖÐ²»Í¬µÄÑØ±ßÇå½à³¡¾°µ÷ÕûÇå½à²ßÂÔ£¬Óöµ½¹ñµ×¡¢´²µ×¾Í²ÉÓÃ¡°Å¤Ò»Å¤¡±Çå½à£¬ÔÚÔ½ÕÏÊ±Ôò»áÊÕ»ØÍÏ²¼±ÜÃâ¿ÄÅö¼Ò¾ß£¬¸üºÃµØÏû³ý±ß½ÇËÀ½ÇµÄÎÛ×ÕÒÅÁôÎÊÌâ¡£
ÔÆ¾¨J5»¹ÓÐÒ»´óÁÁµãÔòÊÇÆä´îÔØµÄÖÇÄÜ¿ÅÁ£¡¢ÔàÎÛ¸ÐÓ¦ÏµÍ³£¬»áÊ¶±ð¿ÅÁ£´óÐ¡¼°ÔàÎÛ³Ì¶È£¬Èç¹ûµØÃæ¿ÅÁ£Îï½Ï¶àÊ±£¬Ôò¼õËÙ¡¢Ôö¼ÓÎüÁ¦£¬Í¬Ê±Í£ÏÂ±ßË¢¼õÉÙ´ò·É¿ÅÁ£Îï£¬±ØÒªÊ±»áµôÍ·¸´É¨;ÈçÊ¶±ðµ½ÖØÎÛÇøÓò£¬ÅÐ¶ÏÔàÎÛÀàÐÍ³Ì¶Èºóµ÷½Ú¸´Ï´¸´ÍÏ´ÎÊý£¬ÊµÏÖ¡°Ê¶-É¨-ÍÏ-Ï´¡±Ö÷¶¯±Õ»·£¬È«³ÌÎÞÐèÈË¹¤¸ÉÔ¤£¬ÕâÇ¿´óµÄµØÃæÇå½àÁ¦£¬ºÜÊÊºÏ×¢ÖØµØÃæÇå½àµÄÓÃ»§¡£
´ËÍâ£¬ÔÆ¾¨J5»¹ÓÐÕû»ú¿ÆÑ§Áã²øÈÆÖ÷¶¯½â²øÈÆ±ßË¢Éè¼Æ£¬ÀûÓÃ¿ÕÆø¶¯Á¦Ñ§ÔÀí£¬Í¨¹ýÆøÁ÷½«Ã«·¢¶Ô×¼¼¯³¾¿Ú¸ßÐ§ÎüÈë£¬È·±£Áã²øÎÞÒÅÂ©;ÅäºÏ15000PaµÄì«·çÎüÁ¦£¬¸üÓÐÐ§ÉîÈëµØ°å·ìÏ¶£¬Çå½àÐ§¹û¸Ü¸ÜµÄ!
ÔÆ¾¨J5ÔÚ×ÔÇå½à·½ÃæÒ²ÓÐ´´ÐÂ£¬´îÔØÁË¿ÆÑ§Çå½à×ÔÑ»·ÏµÍ³£¬²ÉÓÃ45-75¡ãC¶¯Ì¬ÈÈË®Ï´ÍÏ²¼£¬¸ù¾Ý²»Í¬ÀàÐÍµÄÔàÎÛÊµÊ±µ÷½ÚÇåÏ´ÎÂ¶È£¬Ö®ºóÔÙÊ¹ÓÃ 75¡ãC ÈÈË®½øÐÐ°ÍÊÏÒÖ¾úÇå½à£¬ÓÐÐ§È¥³ýÍÏ²¼ÉÏµÄÍç¹ÌÎÛ×Õ£¬È·±£ÍÏ²¼Ê¼ÖÕ±£³Ö¸É¾»¡£ÁíÒ»´óÁÁµãÔòÊÇÆä×Ô¶¯Ï´ÍÏ²¼ºÍ×Ô¶¯¼ÓË®¹¦ÄÜ£¬ÒâÎ¶×ÅJ5»á¶¨ÆÚ·µ»Ø»ùÕ¾×ÔÇå½àÍÏ²¼£¬È·±£ÇåÉ¨Ê±Ç°ÍÏ²¼½à¾»£¬¶øÇÒÎÞÐèÆµ·±Ìí¼ÓË®Ïä¡£
µ¼º½±ÜÕÏ·½Ãæ£¬ÔÆ¾¨ J5´îÔØÁËË«Ïò3D½á¹¹¹â¼¼Êõ£¬ÓµÓÐºÁÃ×¼¶µÄ±ÜÕÏºÍÌù±ßÇå½àÄÜÁ¦£¬¾ÍËãÊÇÊý¾ÝÏßµçÏßÕâÖÖÏ¸Ð¡ÕÏ°Ò²ÄÜÇáËÉ±Ü¿ª£¬¶øÇÒÇå½àÕÏ°Îï±ßÔµÒ²ÄÜ×öµ½²»ÒÅÂ©¡£
ÖÇÄÜÌåÑé·½Ãæ£¬ÔÆ¾¨J5»¹´îÔØÁË¾¨ÁéÍÐ¹Ü2.0 ProÏµÍ³£¬¿ÉÒÔÒ»¼üÆô¶¯ÍÐ¹Ü£¬¼æ¹ËÇå½àÓë×ÔÇå½àµÄÍêÈ«Ö÷¶¯±Õ»·;Í¬Ê±Ö§³ÖÖÇÄÜÓïÒô»½ÐÑ£¬¿ÉÁ¬½ÓÐ¡°®¡¢Ð¡¶ÈÒôÏäºÍ Siri£¬ÓïÒô¿ØÖÆÇå½àÆôÍ££¬ÎÞÐè¶¯ÊÖ¼´¿É¸ã¶¨È«ÎÝÇå½à£¬ÎªÓÃ»§½âËøÁË¸ßÐ§Çå½àµÄÐÂÌåÑé£¬¼òÖ±ÊÇÀÁ°©ÐÇÈËµÄ¸£Òô¡£
ÌØµã£ºÀÁÈË¼ÒÍ¥±Ø±¸£¬×Ô¶¯Ï´ÍÏ²¼¡¢¼ÓË®£¬µØÃæÇå½àÁ¦Ç¿£¬ÖÇÄÜÊ¶±ðµØÃæÔàÎÛµ÷½Ú¸´ÍÏ
Ê¯Í·P20 Pro£¬¾©¶«¹ú²¹²Î¿¼¼Û£º3200ÔªÆð
É¨ÍÏ·½Ãæ£¬Ê¯Í· P20 Pro²ÉÓÃ¶¯Ì¬Ë«±ÛÉ¨ÍÏÏµÍ³£¬Óöµ½±ß½ÇÇ½½ÇÔò»úÐµ±Û¶¯Ì¬Éì³ö£¬ÓöÕÏÖ÷¶¯Ëõ»Ø£¬Ë¢Ã«»¹×öÁË¼Ó³¤£¬ÇåÉ¨Ãæ¾Í¸ü¹ãÁË£¬Ç½½ÇÇå½à¸²¸ÇÂÊ100%£¬ÔÙ¼ÓÉÏ18500Pa³¬´óÎüÁ¦£¬ÎÞÂÛÊÇÏ¸Ð¡¿ÅÁ£Îï»¹ÊÇ¿é×´µÄÊ³Îï²ÐÔü¶¼ÄÜÇáËÉÎüÈë³¾ºÐ£¬Çå½àÐ§¹û¸ü¼«ÖÂ³¹µ×¡£ÁíÍâ£¬»¹ÓÐ´´ÐÂµÄ0²øÇåÉ¨ÏµÍ³£¬´îÔØÁËË«Ðü±Û½ºÃ«Ò»ÌåÖ÷Ë¢£¬ÈÃÃ«·¢¾ÛÂ£ÔÚÎüÈë¿Ú½øÐÐ°þÀë£¬ÊµÏÖÃ«·¢²øÈÆ0%£¬ÌØ±ðÊÊºÏÑø³è¼ÒÍ¥¡£ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇÆä×Ô¶¯¸´Ï´¸´ÍÏ¹¦ÄÜ£¬ÔÚÃæ¶ÔÖØÎÛÇøÓòÊ±»áÆô¶¯¸´ÍÏ³ÌÐò£¬Ö±µ½µØÃæ³¹µ×¸É¾»Õû½à¡£
Ê¯Í· P20 Pro×î´óµÄÁÁµã»¹ÊÇÆäÐÐÒµÊ×´´µÄµ×ÅÌÉý½µ¼¼Êõ£¬ÐÐ×ßÂÖÓëÍòÏòÂÖ×ÔÓÉ×éºÏÊµÏÖ¶àÖÖÉý½µ×´Ì¬£¬Óöµ½2~4cmÖ®¼äµÄÃÅ¼÷£¬µ×ÅÌÉý½µ¹¦ÄÜ»á×Ô¶¯Æô¶¯ÇáËÉ¿ç¹ýÃÅ¼÷£¬Óö¸´ÔÓµØÐÎ¡¢Ò×¿¨¼Ò¾ßÒ²ÄÜÇáËÉÔ½ÕÏÍÑÀ§£¬Ìá¸ßÇåÉ¨Íê³ÉÂÊ£¬È·±£·¿¼ä²»Â©É¨¡£Ê¯Í· P20 Pro»¹ÓµÓÐµØÌºÇå½àÐÂ²ßÂÔ£¬±ÈÈçÃæ¶ÔÖÐ³¤Ã«µØÌºÔòÕû»úÌ§Éý£¬±ÜÃâÍÏ²¼Ìù²äÌºÃæ£¬´Ó¶øÉî¶ÈÇå½à¡£
×ÔÇå½à·½Ãæ£¬Ê¯Í· P20 ProÅä±¸ÁËÈ«ÄÜ×ÔÇå½à»ùÕ¾£¬Ö§³Ö75¡æ¸ßÎÂ³ý¾úÏ´ÍÏ²¼£¬ÇáËÉÍß½âÍç¹ÌÎÛ×Õ£¬ÅäºÏ45¡æË«·çµÀµÍÔëºæ¸É¹¦ÄÜ£¬È·±£ÍÏ²¼½à¾»¸ÉË¬£¬±ÜÃâÏ¸¾ú×ÌÉú;³ýÁËÍÏ²¼»¹Ö§³Ö»ùÕ¾×ÔÇå½à£¬Í¨¹ý³å¡¢¹Î¡¢Ï´½«»ùÕ¾Ò»²½µ½Î»Ï´¾»£¬Çå½à¸üÎÞËÀ½Ç£¬Í¬Ê±ÐÂÔöÎÛË®Ïä³ý³ôÄ£¿é£¬ìîÎ¶¸ü³ý¾ú¡£
µ¼º½±ÜÕÏ·½Ãæ£¬ÓµÓÐReactive Al±ÜÕÏ4.0¼¼Êõ£¬Í¨¹ýºÁÃ×¼¶½á¹¹¹â²â¾àºÍRGBÊ¶±ð£¬ÄÜ¹»Ê¶±ð20Àà¡¢62ÖÖÎïÌå£¬ÉõÖÁÊÇµçÏßÕâÖÖÏ¸Ð¡µÄÕÏ°Ò²ÄÜ¾«È·Ê¶±ð;ÓöºÚ°µ»·¾³Ôò×Ô¶¯²¹¹â£¬¸üºÃÊ¶±ðÖÜÎ§ÕÏ°Îï¡£
ÖÇÄÜÌåÑé·½Ãæ£¬Ê¯Í·P20 Pro´îÔØÁËRRmind GPTÖÇ»Û½»»¥´óÄ£ÐÍ£¬¿ÉÒÔ´¦Àí¸ü¶à¸´ÔÓµÄÈÎÎñ£¬»¹ÒýÈëAIÓïÒô½»»¥¹¦ÄÜ£¬Ö§³ÖÓÃ»§ÓÃ·½ÑÔÓïÒô¿ØÖÆ£¬ÈÃ¼ÒÍ¥Çå½àÊ¡ÐÄÊ¡Á¦ÓÖÖÇÄÜ¡£
ÌØµã£ºÑø³è¼ÒÍ¥Ê×Ñ¡£¬µ×ÅÌÉý½µ¼¼Êõ£¬È«ÄÜ×ÔÇå½à»ùÕ¾£¬AIÓïÒô½»»¥¹¦ÄÜ
ÒÔÉÏ¾ÍÊÇËÄ¿îÐÔ¼Û±ÈÍõÕßµÄÉ¨µØ»úÆ÷ÈËÍÆ¼öÀ²£¬¶¼ÊÇ±ÕÑÛÈë²»²ÈÀ×µÄ¼¸¿î»úÐÍ£¬´ó¼Ò¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÊµ¼ÊÐèÇóÌôÑ¡Ò»¿î£¬´Ó´Ë¸æ±ð¼ÒÎñ·³ÄÕÊµÏÖÌÉÆ½~ÀàÐÍ£º¹ã¸æ
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â