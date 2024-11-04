不止洗净比 TCL超级筒洗衣机T7H Pro如何带来更好的衣物洗护体验？

【天极网家电频道】洗净比是国标中衡量洗衣能力的核心性能参数，在市面上销售的洗衣机，机身上都贴有注明洗净比的能效标签。TCL今年来推出T7H Pro等一系列采用“超级筒”硬件科技的滚筒洗衣机产品，将洗净比这一展现洗衣能力的洗衣机行业核心指标推高到行业天花板水平的1.2。

高洗净比的秘诀来自“超级筒”从多方面进行的洗衣能力优化。它采用540mm的超大筒径，相比普通滚筒洗衣机500mm直径内筒，增加了40mm，大筒径使得衣物在筒中翻滚、提升空间更大，摔落的运动行程更长，更容易使衣物上的脏污在冲击、摔打的仿生洗衣原理下高效分离，进而提升洗衣能力。

提升筋在滚筒洗衣机的工作流程中同样有重要作用，TCL超级筒洗衣机T7H Pro内筒搭载6D提升筋，采用一长一短的交错布置与鱼鳍状仿生形态，使得衣物能够更高频次翻转交错，更容易解开缠绕减少清洁死角，起到如手动揉搓版的仿生效果。

内筒表面采用的海波纹设计与下沉脱水孔设计，能够引导水流顺纹路运动，并在衣服和内壁之间形成水膜层，增加水流摩擦的同时，减少对衣物的机械损伤。这为超级筒洗衣机T7H Pro带来更强的衣物呵护能力，适合现代家庭各类高端材质衣物的洗护需求。

同时，想要真正成为家庭场景下好用、易用的洗衣机，也离不开设计、程序等多个角度的创新升级。

外观与内构设计方面，TCL超级筒洗衣机T7H Pro借助内外结构优化实现了12kg大容量与570mm超薄机身的兼顾，更适合嵌入式的家居家装设计。而普通洗衣机厚度往往在630mm以上，无法适配600mm深度的主流标准阳台柜，做嵌入式装修的难度较大。

洗衣机内部的减震降噪结构同样与用户的日常体验息息相关，在内筒高速旋转、脱水工作时，也需要降低工作时产生的噪音与振动，避免打扰家人与邻居。TCL超级筒洗衣机T7H Pro搭载昆仑减震结构，配备4个减震器、2个减震吊簧，以及对内筒进行实时偏心检测的芯片，持续回收洗衣机运转时产生的能量并减少工作噪音。

得益于采用的DD直驱电机，超级筒洗衣机T7H Pro能通过智能电控算法精准控制滚筒的快速启停、加速变速、正反转向，甚至模拟手洗力度，进而提供针对不同材质、不同场景的丰富洗衣程序。“顽渍净Pro”技术提供“浸泡、轻揉、细搓、摔打、冲洗、抖散”六种水流运动模式与不同水温档位的组合，从而能够进一步瓦解油渍、酒渍、汗渍等多重顽渍类型。

如果你遇到临时出差、接待等应急的洗衣需求，TCL超级筒洗衣机T7H Pro的加速洗程序也能以1.2超高洗净比标准结合智能补偿算法，洗衣35分钟即可超越普通洗衣机60分钟的洗涤效果，实现节水、省电还干净。

洗衣液是洗衣机工作中的另一个重要环节，TCL超级筒洗衣机T7H Pro配备的全新超净泡精华洗技术，在进水链路中产生大量微气泡，并融入洗衣液的智能投放、速溶预混工作中，实现洗衣有效成分的均匀混合、快速激活，再借助内筒花洒式强压直喷快速深层浸润衣物。既能实现精准投放、减少残留，还能节省注水时间，进一步提升洗衣效率、增强洗净效果。

TCL超级筒洗衣机T7H Pro洗烘版在烘干能力上同样配置拉满，内置NTC传感器结合AI智能算法提供了五档烘干模式，可根据烘干衣物重量、材质与用户对干燥程度的需求，精准控制烘干温度与时间，实现衣干即停不伤衣，并获得了CHCT低温烘干护衣认证。

最后，TCL超级筒洗衣机T7H Pro为用户提供TCL+ APP的智能互联，支持洗衣程序的自定义与OTA升级，并可进行远程预约启动，洗衣进度、取衣提醒的实时推送等功能一应俱全。

不止拥有超高洗净比，各项功能实现了面面俱到的TCL超级筒洗衣机T7H Pro目前正参与TCL在多渠道开启的双11购物促销活动，不仅可享满减优惠还可参与家电换新国补，到手价仅为2063元/2607元(单洗/洗烘版本)，想要更新家庭衣物清洁体验的用户不能错过。