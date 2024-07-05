家庭清洁死角终结者 追觅X40 Pro Ultra扫地机器人评测

【天极网家电频道】扫地机器人经过多年发展，主流的产品大部分都配备自清洁基站、激光雷达等技术，基本上能覆盖家庭80%-90%的日常清洁场景。然而在用户的实际家庭清洁场景中，各种低矮的家具底部以及边缘死角缝隙仍是大部分扫地机器人难以清洁的死角，往往扫地机器人扫拖一遍用户还得再清洁一遍。这些最后的家庭清洁痛点能否通过新的技术突破来解决？

面对用户的清洁疼点和行业的技术难点，追觅科技发布了一款全新扫地机器人：X40 Pro Ultra，具备全球首创升降式激光雷达、仿生双机械臂、主动式自清洁全能基站以及行业领先的六重水气全链路除菌系统、自动驾驶级导航避障、GPT级大模型语音交互、超薄基站等，以技术创新解决家庭清洁死角疼点，并提升清洁效率及用户体验。接下来我们通过真实测试看看追觅X40 Pro Ultra清洁性能如何。

低矮家具测试：能否顺利进入并有效清洁

全球首创自升降全景激光雷达的追觅X40 Pro Ultra，能进入最低8.8cm的低矮区域清扫，对床底、沙发、柜底等有着更好的清洁兼容性。

我们将通过超低玻璃板极限测试、电视柜底及沙发底测试，看看追觅X40 Pro Ultra低矮区域进入能力以及在没有激光导航下的视觉Vslam导航技术清洁能力。

为了更直观地展示追觅X40 Pro Ultra自升降全景激光雷达的灵敏度和清洁性能，我们专门搭建了一个高度约9cm的玻璃平台。从动图中我们可以看到，在即将进入低矮空间的时候，激光雷达就会提前降下，LED灯也同步打开提升视觉摄像头的识别能力，通过视觉Vslam导航确保低矮空间的清洁准确性，低矮空间的边缘也能清洁到位。当追觅X40 Pro Ultra离开低矮空间后，激光雷达自动升起且LED灯关闭，激光雷达升降和LED灯开关应该是一个强制的高效组合程序。另外追觅的扫地机器人配备光传感器，平时在进入较暗的环境也会自动打开LED灯，对于光线敏感的朋友也可以在追觅APP中关闭LED灯。

追觅X40 Pro Ultra通过降下激光雷达能够轻易进入低矮的沙发底部进行清洁，我们发现其进入的速度会稍微慢一些，这应该也是一个程序保护设计，进入后清洁速度和日常一样高效，视觉Vslam导航技术发挥了关键作用。

为了设计好看且尽可能多地利用空间，不少电视柜或者茶几会设计的比较低矮，面对倾斜的柜腿，追觅X40 Pro Ultra能够收回机械臂躲避，也能自动伸出机械臂清洁柜底边缘，清洁覆盖率不错。

边缘边角测试：边缘、角落、缝隙能否清洁到位

2023年追觅科技全球首发仿生机械臂技术以解决边缘角落清洁问题，通过技术迭代，追觅X40 Pro Ultra已经升级至仿生「双」机械臂技术，边刷和拖布都可以伸出，实现边角扫拖同时覆盖。

追觅X40 Pro Ultra双色防缠绕滚刷能很好的解决日常毛发的缠绕问题。另外行走轮采用了防滑颗粒设计，能够实现22mm以下直接越障。

从动图我们可以清晰看到，伸出边刷后追觅X40 Pro Ultra能覆盖到几乎全部的边角，而拖布伸出后也较好地覆盖了边角位置。

面对落地床的直角边缘清洁，追觅X40 Pro Ultra能够紧贴边缘，拖布准确伸出，很好地完成了扫拖清洁任务。

门缝一直是大部分扫地机的清洁难题，追觅X40 Pro Ultra能够紧贴门边伸出边刷机械臂深入门缝清洁干净。

家居的设计复杂多变，即使是面对底部凹进去的柜子，追觅X40 Pro Ultra的机械臂也能够伸出覆盖更多的面积。

液体脏污清洁测试：干净利落还是抹满屋？

家庭清洁中经常遇到的液体脏污，如牛奶、咖啡、茶水、酱油等，由于部分扫地机边刷贴地，容易造成二次污染甚至抹满屋，我们看看追觅X40 Pro Ultra是如何解决的。

追觅X40 Pro Ultra行业首创了边刷+滚刷+拖布三重抬升技术，不同场景下会匹配不同的升降方案，比如在单扫模式、地毯清洁时拖布会自动抬升/拆卸以防止缠毛和打湿;而在单拖模式下，为避免边刷和滚刷造成二次污染、降低边刷炸毛率及延长使用寿命、提升越障能力，则会将边刷和滚刷抬起。

面对角落的咖啡脏污，追觅X40 Pro Ultra通过翻转提升边刷避免二次脏污，通过伸出拖布紧贴角落完成清洁。

在边缘清洁中，X40 Pro Ultra紧贴墙壁边缘，干净利落把咖啡拖洗干净。

自清洁能力测试：只洗拖布就够了么？

家庭的脏污各种各样， 一旦扫地机器人的拖布清洗不够彻底，脏污不仅会在拖布上积累影响清洁效率，也会产生异味和细菌，用户就得购买新的拖布更换。我们也将通过较难清洁的咖啡渍测试，看看追觅X40 Pro Ultra基站自清洁表现如何。

相对上代产品，追觅X40 Pro Ultra本次把底盘清洁槽加高加宽，让清水可以更直接地接触拖布，实现清污分离，避免以脏洗脏。加上75度高温热水洗拖布和自动烘干功能，实现对拖布的彻底清洁。

另外底盘底部的主动式双刮洗臂，可以在洗拖布同的同时刮洗底盘，避免洗拖布后污渍都存留在底部的藏污纳垢，避免用户二次清洁底部的麻烦。

我们倾倒了大概半杯浓咖啡，然后让追觅X40 Pro Ultra进行清洁，清洁后我们看到两个拖布已经完全变色。通过追觅X40 Pro Ultra基站热水洗拖布自清洁，咖啡渍基本清洁干净。

在用户日益看重的抗菌方面，追觅X40 Pro Ultra也下足了功夫。六重净化除菌系统，包括99.99%抗菌除臭的污水箱模块、基站UV紫外线除菌、清洁液全链路99.99%除菌、银离子全链路99.99%除菌、99.99%抗菌尘盒滤网、E12级活性炭抗菌除臭尘袋。覆盖全清洁链路，全面除菌避免产生异味和细菌，保护家人健康。

导航避障识别测试：建图速度如何？避障性能如何？

经过多年发展，目前主流的扫地机器人一般都采用激光+视觉双导航技术，但强大的硬件仍然需要搭配成熟的算法。这就有点像新能源汽车的自动驾驶，虽然都采用192线激光雷达，但不同品牌汽车在实际上路后其避障、识别、导航能力仍然有较大差距。

除了业界顶配的LDS 360°激光雷达外， 追觅X40 Pro Ultra还搭载了双目(AI-RGB&红外)双线结构光3D立体避障系统并配备LED照明系统、PSD沿边传感器、悬崖传感器、超声波传感器，经过三年的数据积累追觅科技能够识别家庭中140多种常见障碍物(包括线束防缠绕等)，位列当前行业第一。通过自动驾驶行业常用的BEV融合感知方法，让扫地机拥有了媲美自动驾驶的避障体验。

我们测试场景是一个 95平米的三房，追觅X40 Pro Ultra仅用5分钟就完成建图，并准确识别出地板材质、家具、物件、房间分布。得益于自升降激光雷达，床、沙发、柜子底部区域的识别也更到位，鞋子等物件也能准确识别，确保扫地机器人往后的清洁效率和准确率。

餐桌由于有着非常复杂的桌椅腿脚，不少扫地机都有可能卡死在餐桌下方，且餐桌下方的复杂空间也难以清洁，这也是测试扫地机智能导航能力/穿越能力和清洁能力的重要环节。

追觅X40 Pro Ultra能够轻松进入餐桌区域，餐桌和椅子的腿脚都能清洁的比较好。

纸巾、数据线这种小物件极容易被扫地机器人吸入或缠绕导致卡死，如果发生在床底或者沙发底还得爬进去处理。在我们的测试中，追觅X40 Pro Ultra能够准确识别出来并绕圈完成清洁，没有被数据线缠绕也没有把数据线拖到别的地方，也不用担心卡死在床底柜底等死角。

APP界面&操控：好用，人性化

初始界面十分直观，顶部可以直接联系客服或查看各项信息，下面是主机电量、一键清洁和返回基站，右侧是摄像监控和快速指令设置(可以设置饭后清洁、清洁宠物区域等)，下部则是各类常用功能。

进入清洁界面设置，选项也非常丰富，甚至顶部雷达自动升降都可以进行设置。

基站也可以设置集尘、洗拖布和烘干的不同模式，用户可以根据自身需求设置，包括紫外线除菌也可以选择开启或关闭。

追觅X40 Pro Ultra的APP基本可以解决各种设置需求，譬如宠物关怀模式默认是关闭的，用户可以根据实际情况开启，如果怕刺眼还可以关闭补光灯，非常人性化。

追觅X40 Pro Ultra支持远程监控，考虑到隐私安全性，首次启用视频功能需要在扫地机主机上进行确认，确认后追觅X40 Pro Ultra就成为一台移动的监控摄像头，能够像遥控汽车一样控制。可以进行语音对话、开启LED灯、进行拍照和摄像、一键返回基站，甚至可以启动驾驶功能让追觅X40 Pro Ultra进行家庭巡逻，对于有毛孩子的家庭相当实用。

体验视频，评测总结

通过以上的各项评测，相信大家对追觅X40 Pro Ultra扫地机器人的清洁能力和创新技术有一定的了解，我们通过一段小视频再整体回顾：

评测过程中让我们印象最深刻的是追觅X40 Pro Ultra通过灵敏的激光雷达升降技术解决各种低矮家具的底部清洁问题，迭代的双机械臂也非常好地解决了边缘和角落清洁问题，真正解放双手。而追觅X40 Pro Ultra强大的导航避障识别能力，不仅高效准确地完成建图，在餐桌区这类复杂的场景中也能确保不错的清洁效率。

面对各种液体脏污，追觅X40 Pro Ultra都能“聪明”地收起边刷。而拥有六重净化除菌系统的强大自清洁基站，在清洁卫生的同时，也从水路和气路全方位保护家人健康。

在发布会上追觅科技立了个“追觅自研全屋穿越 为死角清洁带来终极方案”的Flag，从我们的评测来看，性能强大的追觅X40 Pro Ultra做到了，并且在整个扫地机器人市场中也是王者级别的存在。