新一代T系列热水扫洗拖专家 科沃斯地宝T20 PRO评测

我们在2022年体验过的科沃斯地宝T10系列，已经成为科沃斯销量最好的产品之一，并在数个月前的双十一斩获全价位扫地机器人销冠，充分说明地宝T系列定位精准、功能实用，拥有广泛的目标用户群体，且在交互智能方面能够带来新体验。

而时隔近一年，我们在近期收到了这款科沃斯地宝T20 PRO，作为地宝T系列下一代全能新品，它在设计与功能等诸多细节方面进行了升级，同时具有55℃热水净洗、9mm拖布抬升、全链路抗菌、多种清洁模式可选择等新特性，接下来我们通过评测来详细体验。

外观设计：极具科技感的银白配色

科沃斯地宝T20 PRO作为地宝T系列的最新迭代产品，机器人与基站在延续了时尚清新的素白主色同时，也在表面大面积采用了银色，例如机器人顶部浑然一体的银色盖板，基站顶部与侧边的银色包围等，整体设计同样简约大气。辅以醒目的科沃斯品牌Logo与“DEEBOT”标识，亮银色的激光雷达模块顶部Logo与周边装饰环，进一步增强家居照明环境下的光影质感，适合高端、现代的家居装修风格。

而在功能设计方面它则使人一目了然，基本布局与科沃斯前代产品系列差异不大。地宝T20 PRO的机身本体采用了顶部dToF传感器+正面TrueDetect 3D结构光传感器+侧面、底部多传感器的感知硬件组合，清洁模块采用双边刷+浮动滚刷+尾部可升降双旋转拖布组合，机身内置尘盒收纳于顶部磁吸顶盖下。

而基站则采用OMNI STATION的功能设计，可分为上层的4L清/污水箱，中层集尘袋与风机，以及下层的对接/自清洁区域三部分。它也拥有我们曾在地宝X1 PRO OMNI上见识过的特性，支持选配安装自动上下水模块，通过8合1全能基站实现更长的维护周期，带来解放用户双手的使用体验。

作为此次升级的核心功能之一，科沃斯为地宝T20 PRO的基站配备了“55℃热水净洗”自清洁功能，能够帮助机器人更好地清洁拖布上沾染的家庭常见污渍，同时搭配清洁液、银离子模块等实现更好的全链路抗菌能力。

功能体验：个性化清洁能力提升 精准满足不同家庭清洁场景

在新版ECOVACS HOME APP中，我们可以看到地宝T20 PRO已经为我们带来了多种清洁偏好、清洁策略等方面的个性化设置。四种扫拖清洁模式、路线更紧密的精细模式、以及提升移动速度的快速模式，帮助我们应对家庭生活中多种清洁挑战。

在启动一次清洁任务前，用户可以在清洁偏好中选择一种清洁模式，分别为扫地、拖地、边扫边拖以及先扫后拖。这项功能从软件的角度实现了扫/拖单项任务，加上地宝T20 PRO支持拖布的9mm抬升，不再需要用户手动移除拖布模块，就能实现单扫和地毯清洁。边扫边拖与先扫后拖的功能组合，则分别能够对应家庭常规清洁，以及地面宠物毛发等杂物较多的重度清洁场景，避免固体杂物粘连、缠绕拖布模块，使机器人的运行维护更加流畅。

个性化设置中则包括了对扫拖路线、边角清洁、地毯清洁等项目的调节功能。精细模式能够使得扫拖机器人规划的弓形路线更加紧密，提升扫、吸、拖覆盖力度，带来更深度的地面清洁能力。边角深度清洁功能可使地宝T20 PRO在清洁墙角时扭动机身，让拖布盘覆盖边角区域，减少清洁死角。

地毯清洁策略中包含地毯增压功能，当地宝T20 PRO识别到地毯时自动增强吸力，深度清洁地毯内尘埃。自适应地毯、规避地毯、忽略地毯三个选项能够根据用户的需求，在不同家居环境中发挥作用，例如识别到地毯时自动抬起拖布、规避中长毛地毯或是清洁所有地毯，还可结合虚拟墙功能使用。

避障&清洁能力实测

扫拖机器人的路径规划逻辑一般是先沿室内环境画出清洁区域的边缘，再通过规则的“弓”形路线对区域内进行填充。而在此之前，首先要做的是对工作环境进行基本的建图。

科沃斯地宝T20 PRO顶部配备的高性能dToF传感器拥有10m探测距离、7200Hz采样频率以及毫米级探测精度，性能上优于传统LDS，在大空间中也能带来更高的建图扫描效率，TrueMapping 2.0技术还可提供SLAM算法优化、3+1地图保存、智能路径规划、细窄物体防撞等功能。

我们针对扫拖工作过程中实时运作的避障功能进行体验，一系列优秀的软硬件组合为地宝T20 PRO带来了优异的避障性能，在排列密集的桌椅腿周边位置准确计算可通行路线，同时环绕障碍物周边死角进行清洁，拥有很强的环境适应性。

而在划定好清洁区域的边缘轮廓后，T20 PRO将会以相对规整的“弓形路线”对开阔区域进行覆盖，提升覆盖率的同时尽可能以直线行进提升清洁的效率。

此外，凭借着宽大且拥有防滑纹路的驱动轮，地宝T20 PRO足以翻越高20mm以内的门槛，进入不同房间进行地面清洁。

回到扫拖机器人最核心的地面清洁能力上，科沃斯地宝T20 PRO内置大吸力风机，最高吸力达到6000Pa，并配备了双边刷与胶毛混合主刷，能够有效扫除地表毛发、浮尘与各类边缘死角可能存在的积尘，对于地面缝隙中的小颗粒物也能够实现拔除。

我们使用颜色醒目的蓝色装饰砂模拟地面小颗粒物进行测试，可见在双边刷、混合主刷与吸尘风机的作用下，大部分蓝色砂砾能够被集中到地宝T20 PRO的清扫路线上，同时被收集进入尘盒中，少量残余砂砾则通过后续的清扫过程得到清除。

而在扫拖性能方面，我们设置了半干咖啡渍作为测试对象，模拟较为轻量的饮料滴落等凝固污渍的清洁。测试结果显示，OZMO™ Turbo系统依旧具有不错的地面清洁能力，搭配专用清洁液、内置恒湿水箱以及热水清洗拖布后的余温，能够有效应对凝固污渍。并且在清洁程序结束后，地宝T20 PRO会以拖布抬升状态返回基站进行自清洁，避免途经地面二次污染。

地宝T20 PRO搭载的9mm拖布抬升功能还应用在地毯清洁策略等诸多方面，并与扫拖机器人底部的超声波传感器实时联动。扫拖模式下，在探测到机器人进入地毯区域时，拖布将自动停转并升起，且自动增大吸力，深度清洁地毯内灰尘;离开地毯区域时，拖布将自动降下，机器人继续进行正常的扫拖工作。

八合一全能基站：更省心的后勤维护体验

基站可以说就是扫拖机器人的家，也是工程师和用户期望中一切自动化后勤功能的载体。从地宝X1系列我们就很熟悉的OMNI基站，现在也配备在地宝T20 PRO等更多产品上，并具有功能与扩展性方面的升级。

科沃斯地宝T20 PRO标配的基站具有充电、集尘、机器人机身水箱补水、热水洗拖布、热风烘干、基站自清洁、缓释银离子除菌（选配）等8合1功能，且支持选装自动上下水模块，实现长达2个月以上的维护周期，在银离子水路除菌，抗菌尘袋、抗菌滤芯风路除菌的多重加持下也无需担心细菌滋生等产生异味，解放双手，体验拉满。

同时我们针对基站对拖布的清洁与烘干功能进行了体验，实测基站对拖布上灰尘等轻量污渍的清洁效果能够满足我们对家庭卫生环境的需要，并且2小时可调的热风烘干时间能够充分烘干拖布，避免潮湿带来的异味与细菌滋生。

但按照过往的经验，扫拖机器人与基站搭载的自清洁功能，总是难以应对以油性污渍为代表的重度污染物，使用拖布吸附地面污渍后，更多的需要用户手动进行清洁，才能确保后续使用中不造成二次污染。

科沃斯针对这个家居场景中的实际痛点，在地宝 T20 PRO 中首次带来热水净洗升级，可在 APP 基站功能中启用。通过基站内置的水路加热模块，地宝 T20 PRO 可在启用拖布自清洁的短时间内将水路温度提升至 55 ℃，这一“黄金温度”能够帮助激发清洁液活性，溶解拖布吸附的顽固油污，同时不使淀粉类污渍糊化，避免产生异味。使用红外可视测温仪进行观察，在启用热水洗拖布功能后，清洁槽内随即开始出水，同时温度在短时间快速上升，由于我们在外部进行测温，测试结果会有一些误差。

在测试中，我们使用颜色醒目、污染较为重度的辣椒油沾染地宝 T20 PRO 的单侧拖布，另一侧拖布保持洁净状态作为对比。

在使用基站 热水洗 拖布之前，我们也 尝试简单用清水搓洗，结果自然不甚理想。

辣椒油对多数清洁工具而言都是地狱级难度的挑战，因此地宝 T20 PRO 也在重复数次基站热水洗拖布后才有较为明显的成效。可以看到与清洁前相比，辣椒油沾染的红色部分已经淡化了许多，其间夹杂的部分固体碎屑也被去除，并且拖布本身不再散发出辣椒油的刺鼻气味，可以说初步实现了污染的无害化。当然，我们在实际使用中还是要尽量避免这种极端情况，才能让拖布等耗材拥有更长使用寿命。

最后我们还体验了基站自清洁功能，它既可以通过ECOVACS HOME APP操作，也可以通过YIKO智能语音启动，能够对基站与地宝T20 PRO连接进行拖布清洁的水槽部分，通过水流进行自清洁，同时用户也可以使用清污水箱之间的工具刷进行辅助清洁。

体验视频

最后我们也对科沃斯家庭服务机器人3.0时代以来的标志性技术，支持自然语言交互的YIKO智能语音助手进行了体验。本次地宝T20 PRO搭载的YIKO智能语音助手经过一系列升级，新增了区域清洁、预约清洁、多词理解、主动交互等能力，总体而言易用性更强，我们将其与一部分清洁实际体验内容集中在视频中进行展现。

评测总结

在科沃斯地宝T20 PRO这款T系列新旗舰扫拖机器人身上，我们能看到更多从前专属于地宝X系列的高端技术、特性正在普及，继续通过机器人与基站的多样功能、深度联动，发掘出用户家庭场景的需求痛点，并提供针对性解决方案。

此次地宝T20 PRO新增的55度热水洗拖布、9mm拖布抬升等功能可以说均从实际出发，改善了扫拖机器人拖布自清洁效果、家居环境适应性等问题，使其继续朝着贴心、省心的方向发展。未来，地宝T20 PRO还将通过OTA添加小程序、适老化操作等功能。

科沃斯地宝T20系列已于3月1日在各渠道开启预售，预计3月24日付尾款发货，以京东渠道为例，地宝T20 MAX（京东渠道型号）到手价为3999元，相比我们此前接触的“全能型”扫地机器人，可以说在价位上亲民了许多，从功能上也是目前非常有竞争力的，更适合城市白领等年轻群体尝鲜体验。