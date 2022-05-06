5100Pa大吸力 灰尘无处藏匿 石头扫拖机器人T8 Plus预售开启！

作者：Applekakaka

【天极网家电频道】对于小户型的家庭来说，在进行地面清洁时，扫地似乎比拖地要难得多。扫地时轻飘飘的灰尘稍用力就容易被扫进床底、沙发底这些不容易看到的地方，长久以来不仅会“积灰”，影响室内地面卫生状况，堆积的灰尘更会滋生细菌与螨虫，威胁我们的健康。针对地面灰尘扫不净的痛点，石头科技带来的全新扫拖机器人T8 Plus系列，在吸力、擦地方式等方面进行了全新升级，并搭载了结构光主动测距避障，让家居地面清洁更简单更彻底更高效更智能。

在吸尘能力方面，石头扫拖机器人T8 Plus的最大吸力提升至5100Pa，同步新增MAX+档位，配合不易缠绕毛发的主刷和可调速的边刷工作，可轻松处理地面灰尘，地板缝隙积尘，地毯积尘。

在拖地能力方面，石头扫拖机器人T8 Plus将上一代的静态擦地方式升级为声波震动恒湿擦地，以3000转马达的高频震动设计，高效瓦解地面脏污。此外，石头T8 Plus以抗菌平板震动拖布取代了普通水洗拖布，不仅纳污能力更强，而且抗菌平板震动拖布中添加的银离子抗菌材质，能够有效抑制细菌滋生，减少产生异味。

在导航避障能力方面，石头扫拖机器人T8 Plus搭载了RRmason 9.0算法，在建图时通过LDS高精度建模的能力，能够以先建图不清扫的模式，完成地图的快速构建。此外，在RRmason 9.0算法的加持下，用户可快速完成个性化清扫模式等设置，让地面清洁更加具有针对性。

值得一提的是，石头扫拖机器人T8 Plus还搭载了AI避障2.0技术，拥有结构光主动测距避障功能，达到毫米级3D结构光测距。且采用红外光补光，机器人在黑暗环境下也能够识别避障。检测到障碍物时，石头扫拖机器人T8 Plus也会融合LDS地图信息，将障碍物的对应位置标记在APP地图上，提示此处有障碍物进行了避障，避障成果实时展现在用户眼中。

其中石头扫拖机器人T8 Plus智能集尘版配备了智能动态集尘充电基座，能够在石头扫拖机器人T8 Plus清扫完成进行自动集尘，尘盒内垃圾在 27000Pa 超强吸力下快速清空。2.5L大尘袋，一年只需倒6次垃圾，且尘袋采用滑动式尘袋口密封设计，使用完毕取出尘袋时一拉自动封口，防止扬尘，解决漏灰烦恼。

价格方面，石头扫拖机器人T8 Plus系列将于5月6日开启预售，石头T8 Plus售价2799元，石头T8 Plus智能集尘版售价3598元，感兴趣的朋友不妨关注一下!